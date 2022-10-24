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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шаньдун Тайшань
3:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
12' Гол
Лю Ян
2:0
24' Гол
Кризан
44' Желтая карточка
Hailong Li
60' Желтая карточка
Dinghao Yan
3:0
76' Гол
Кризан
90'+4

Ход матча

12'
Лю Ян
(Сон Чжун-Хо)
1:0
24'
Кризан
(Long Song)
2:0
41'
 
Chenglin Zhang
Shaocong Wu
44'
Hailong Li
 
46'
 
Kaiyuan Tan
Afrden Asqer
46'
 
Zifeng Xie
Ling Jie
60'
 
Dinghao Yan
75'
Феллайни Маруан
Tianyu Guo
 
76'
Tianyu Qi
Hailong Li
 
76'
 
Bowen Huang2
Yu Hou
76'
Кризан
3:0
84'
 
Shilong Wang
Hengbo Fan
89'
У Синхань
Long Song
 
89'
Zeshi Chen
Chen Pu
 
89'
Жадсон II
Кризан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
29
Chen
Pu
7
Tianyu
Guo
9
Кризан
19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
44
Хайо
Ронг
34
Yu
Hou
22
Afrden
Asqer
46
Цзюньминь
Хао
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Гуанчжоу Эвергранд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
0:3
ЛЧА
3:2
ЛЧА
2:1
С
2:1
С
1:4
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 14 (1) 0.67
Мойсес Лима 8 (2) 0.38
Феллайни Маруан 4 0.19
Цзинь Цзиндао 4 0.19
Chen Pu 3 0.14
Лю Биньбинь 2 0.1
Лю Ян 2 0.1
Чжэн Чжэн 2 0.1
Tianyu Guo 2 (1) 0.1
Ляо Лишэн 1 0.05
Tianyu Qi 1 0.05
Hailong Li 1 0.05
Жадсон II 1 0.05
Сон Чжун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Long Song 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 5 0.24
Вэй Ши-Хао 4 0.19
Dinghao Yan 1 (1) 0.05
Ling Jie 1 0.05
Afrden Asqer 0 0
Хайо Ронг 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 3 1
Ляо Лишэн 3 0
Мойсес Лима 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Феллайни Маруан 2 0
Ван Да-Лэй 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Long Song 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Hailong Li 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Dinghao Yan 4 0
Yu Hou 4 0
Yang Li3 3 0
Guangliang Huang 3 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Bowen Huang2 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
50%
76-90

Пропущено

3
22
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
33%
5
23%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

28
7
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
5
18%
2
29%
31-45
7
25%
1
14%
46-60
4
14%
3
43%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Забито

45
11
17 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 4
2 Не забивали 12
3
7%
0
0%
1-15
6
13%
1
9%
16-30
8
18%
3
27%
31-45
9
20%
2
18%
46-60
7
16%
3
27%
61-75
12
27%
2
18%
76-90

Пропущено

19
34
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
5
26%
8
24%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
16%
8
24%
46-60
6
32%
3
9%
61-75
2
11%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
5. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
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