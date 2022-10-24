Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Шаньдун Тайшань играла лучше в этом тайме.

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Shaocong Wu получил травму и заменен. Жанг Ченг Лин выходит на поле.

41' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Shaocong Wu получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Shaocong Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сон Чжун-Хо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Мойсес Лима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Afrden Asqer наказан за толчок Сон Лон

30' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ван Да-Лэй взял и забрал мяч на выходе

24' Г О О О О Л - Кризан наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

24' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Сон Лон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Шанс! Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо

20' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Tianyu Guo нанес удар головой, но Jianzhi Zhang спокойно отбил мяч.

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Chen Pu не смог попасть в створ ударом издали

8' Сон Чжун-Хо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

5' Сон Чжун-Хо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лю Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру