Тур: 19. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЛю Ян
2:0
24' ГолКризан
44' Желтая карточкаHailong Li
60' Желтая карточкаDinghao Yan
3:0
76' ГолКризан
90'+4
Ход матча
12'
1:0
44'
46'
60'
76'
76'
76'
3:0
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
11
Лю
Ян
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
29
Chen
Pu
9
Кризан
18
Hengbo
Fan
6
Yang
Li3
44
Хайо
Ронг
34
Yu
Hou
22
Afrden
Asqer
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
-
36 Liuyu Duan
-
32 Xin Tian
-
38 Zeshi Chen
-
23 Haiyi Hao
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
22 Afrden AsqerПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
28 Ling JieПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Shenping Huo
-
42 Jihao Zhang
-
-
20 Shilong Wang
-
-
14 Zili Zhang
-
-
24 Xinjie He
-
33 Mingmin Cai
-
11 Zifeng Xie
-
40 Kaiyuan Tan
-
Главный тренер: Bo Fu
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Гуанчжоу Эвергранд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|14 (1)
|0.67
|Мойсес Лима
|8 (2)
|0.38
|Феллайни Маруан
|4
|0.19
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.19
|Chen Pu
|3
|0.14
|Лю Биньбинь
|2
|0.1
|Лю Ян
|2
|0.1
|Чжэн Чжэн
|2
|0.1
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.1
|Ляо Лишэн
|1
|0.05
|Tianyu Qi
|1
|0.05
|Hailong Li
|1
|0.05
|Жадсон II
|1
|0.05
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Long Song
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|5
|0.24
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.19
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.05
|Ling Jie
|1
|0.05
|Afrden Asqer
|0
|0
|Хайо Ронг
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|3
|1
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Мойсес Лима
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Феллайни Маруан
|2
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Long Song
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yu Hou
|4
|0
|Yang Li3
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
50%
76-90
Пропущено
3
22
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
33%
5
23%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
28
7
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
5
18%
2
29%
31-45
7
25%
1
14%
46-60
4
14%
3
43%
61-75
7
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Забито
45
11
17 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 4
2 Не забивали 12
3
7%
0
0%
1-15
6
13%
1
9%
16-30
8
18%
3
27%
31-45
9
20%
2
18%
46-60
7
16%
3
27%
61-75
12
27%
2
18%
76-90
Пропущено
19
34
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
5
26%
8
24%
16-30
2
11%
2
6%
31-45
3
16%
8
24%
46-60
6
32%
3
9%
61-75
2
11%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0
Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|21
|9
|6
|6
|32 - 26
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|11.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|14.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|21
|1
|0
|20
|12 - 63
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|4.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|5.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6