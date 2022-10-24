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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Шэньчжэнь
2:1
Второй тайм: 56'
Хэбей Форчун
0'
0:1
7' Гол
Wei Liao
1:1
10' Гол
Лин Гао
2:1
17' Гол
Лин Гао

Ход матча

7'
0:1
Wei Liao
(Huaze Gao)
10'
Лин Гао
(Wai-Tsun Dai)
1:1
17'
Лин Гао
2:1
46'
 
Xuchen Yao
Yunan Gao
46'
Алессандрини Ромен
Yuan Zhang2
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Хэбей Форчун
1.05
9.50
35.00
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
27
Boyu
Yang
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
16
Dalun
Zheng
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
Шэньчжэнь
4-3-3
Хэбей Форчун
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Хэбей Форчун

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.29
Лин Гао 4 0.19
Wai-Tsun Dai 2 0.1
Shuai Pei 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.29
Хайфэн Дин 1 0.05
Huaze Gao 1 0.05
Yunhua Chen 1 0.05
Xuchen Yao 1 0.05
Wei Liao 1 0.05
Ziye Zhao 1 0.05
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 4 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Haodong Luan 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 15
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

12
25
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
2
17%
6
24%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
3
25%
3
12%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
4
57%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
19%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
11
31%
46-60
6
23%
4
11%
61-75
4
15%
7
20%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
6
26%
3
25%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
2
9%
5
42%
76-90

Пропущено

38
60
15 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 20
5
13%
8
13%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
6
16%
10
17%
31-45
7
18%
15
25%
46-60
9
24%
8
13%
61-75
7
18%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 3:0 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 2:0 21 8 5 8 26 - 22 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шэньчжэнь 2:1 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 0:2 21 5 2 14 22 - 43 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 1:2 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Шаньдун Тайшань 3:0 8 7 1 0 18 - 2 22
5. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 2:1 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 2:0 9 3 2 4 11 - 9 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 0:2 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 1:2 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 3:0 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 2:0 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 2:1 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:2 9 3 0 6 9 - 15 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 1:2 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 46'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ян Бо Ю из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 45'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 44'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Лин Гао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 40'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 39'
      Yuan Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Ren Wei заработал своей команде штрафной
    • 38'
      Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 37'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 36'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Ren Wei
    • 35'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 35'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Daogang Yao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Лин Гао
    • 33'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Wai-Tsun Dai должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 29'
      Близко! Daogang Yao нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 29'
      Wai-Tsun Dai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Wei Liao
    • 28'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Lin Cui из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
    • 26'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 26'
      Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 24'
      Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 22'
      Huaze Gao нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 22'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 21'
      Wai-Tsun Dai нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 21'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 20'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 18'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Лин Гао забивает ударом с левой ноги!
    • 17'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 16'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 15'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Yunhua Chen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!
    • 11'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 10'
      Wai-Tsun Dai сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      ГОООООЛ - Лин Гао Шэньчжэнь забивает ударом головой
    • 10'
      Wai-Tsun Dai создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Фол, нарушение
      10'
      Lin Cui наказан за толчок Ачеампонг Франк
    • 7'
      Huaze Gao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      ГОООООЛ - Wei Liao Хэбей Форчун забивает ударом головой
    • 7'
      Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 7'
      Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Liu Jing из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Wai-Tsun Dai
    • 6'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 65%, Хэбей Форчун: 35%.
    • 5'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Офсайд
      4'
      Лин Гао из команды Шэньчжэнь в офсайде
    • 3'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
    • 1'
      Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хэбей Форчун начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Хэбей Форчун
    1.05
    9.50
    35.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:1 Хэбей Форчун онлайн

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