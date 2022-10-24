Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Лин Гао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Оооо... вот это был удар! Wai-Tsun Dai должен был забить с этой позиции.

32' Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Daogang Yao

29' Wai-Tsun Dai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

24' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

17' Г О О О О Л - Лин Гао забивает ударом с левой ноги!

15' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!

10' Wai-Tsun Dai создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру