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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Minghui Niu
Шэньчжэнь
2:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
0:1
7' Гол
Wei Liao
1:1
10' Гол
Лин Гао
2:1
17' Гол
Лин Гао
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Wei Liao
(Huaze Gao)
10'
Лин Гао
(Wai-Tsun Dai)
1:1
17'
Лин Гао
2:1
46'
 
Xuchen Yao
Yunan Gao
46'
Алессандрини Ромен
Yuan Zhang2
 
73'
 
Wei Zhang2
Wei Liao
74'
Кэ Сунь
Dalun Zheng
 
81'
Hujahmat Shahsat
Лин Гао
 
82'
 
Ziye Zhao
Ren Wei
90'
Ruifeng Huang
Wai-Tsun Dai
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
27
Boyu
Yang
5
Лим
Чхэ-Мин
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
16
Dalun
Zheng
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
Шэньчжэнь
4-3-3
Хэбей Форчун
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Хэбей Форчун

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.29
Лин Гао 4 0.19
Wai-Tsun Dai 2 0.1
Shuai Pei 2 0.1
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.29
Хайфэн Дин 1 0.05
Huaze Gao 1 0.05
Yunhua Chen 1 0.05
Xuchen Yao 1 0.05
Wei Liao 1 0.05
Ziye Zhao 1 0.05
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 4 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Haodong Luan 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
3
30%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

13
27
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
3
11%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
4
57%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
19%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
11
31%
46-60
6
23%
4
11%
61-75
4
15%
7
20%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 11
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
2
8%
5
38%
76-90

Пропущено

39
62
16 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 21
6
15%
9
15%
1-15
4
10%
10
16%
16-30
6
15%
10
16%
31-45
7
18%
15
24%
46-60
9
23%
8
13%
61-75
7
18%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
5. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Шэньчжэнь владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 62%, Хэбей Форчун: 38%.
  • 94'
    Yuanyi Li выиграл воздушное противоборство у Xuchen Yao.
  • 93'
    Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Hujahmat Shahsat выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Hujahmat Shahsat выиграл воздушное противоборство у Daogang Yao.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Тактическая замена. Wai-Tsun Dai уходит с поля и его заменяет Ruifeng Huang
    • 90'
      Оооо... вот это был удар! Xuchen Yao должен был забить с этой позиции.
    • 90'
      Xuchen Yao из команды Хэбей Форчун не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • Угловой
      90'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
    • 89'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 89'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 89'
      Лим Чхэ-Мин из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Чжан Лу из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Шэньчжэнь играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 46'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ян Бо Ю из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 45'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 44'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Лин Гао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 40'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 39'
      Yuan Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Dalun Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья свистит. Yuanyi Li атаковал сзади соперника. Это Ren Wei заработал своей команде штрафной
    • 38'
      Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 37'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 36'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Ren Wei
    • 35'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 35'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Daogang Yao из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Лин Гао
    • 33'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Wai-Tsun Dai должен был забить с этой позиции.
    • 32'
      Wai-Tsun Dai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 29'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Daogang Yao!
    • 29'
      Wai-Tsun Dai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Wei Liao
    • 28'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Lin Cui из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Чжаб Юан
    • 26'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 26'
      Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 24'
      Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Шэньчжэнь контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 22'
      Huaze Gao нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 22'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 21'
      Wai-Tsun Dai нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 21'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 20'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 64%, Хэбей Форчун: 36%.
    • 18'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Лин Гао забивает ударом с левой ноги!
    • 17'
      Yaxiong Bao из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 16'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 66%, Хэбей Форчун: 34%.
    • 15'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Yunhua Chen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      13'
      Haolun Mi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!
    • 11'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 61%, Хэбей Форчун: 39%.
    • 10'
      Wai-Tsun Dai сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      ГОООООЛ - Лин Гао Шэньчжэнь забивает ударом головой
    • 10'
      Wai-Tsun Dai создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Фол, нарушение
      10'
      Lin Cui наказан за толчок Ачеампонг Франк
    • 7'
      Huaze Gao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      ГОООООЛ - Wei Liao Хэбей Форчун забивает ударом головой
    • 7'
      Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 7'
      Haolun Mi не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Junzhe Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Liu Jing из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Wai-Tsun Dai
    • 6'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 65%, Хэбей Форчун: 35%.
    • 5'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • Офсайд
      4'
      Лин Гао из команды Шэньчжэнь в офсайде
    • 3'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
    • 1'
      Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хэбей Форчун начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:1 Хэбей Форчун онлайн

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