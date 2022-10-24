Тур: 19. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Minghui Niu
2:1
Конец матча
Ход матча
10'
1:1
17'
2:1
46'
73'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
27
Boyu
Yang
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
29
Лин
Гао
16
Dalun
Zheng
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
42
Yunan
Gao
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
-
16 Dalun ZhengНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
38 Кэ СуньЗащитник
- Нападающий
-
19 Yue Xu
-
33 Yuezheng Du
-
13 Haofeng Xu
-
-
-
-
-
23 Xingyu Wu
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
45 Ziye Zhao
-
38 Wei Zhang2
-
29 Chenyu Yang
-
19 Yuren Wei
-
39 Shipeng Luo
-
33 Yixuan Yang
-
11 Xuchen Yao
-
43 Runnan Liu
-
-
Главный тренер: Wang Jun
История личных встреч
Шэньчжэнь
Хэбей Форчун
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.29
|Лин Гао
|4
|0.19
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.1
|Shuai Pei
|2
|0.1
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Yeljan Shinar
|1
|0.05
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.05
|Алессандрини Ромен
|1
|0.05
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Yuan Zhang2
|1
|0.05
|Yue Xu
|1
|0.05
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.29
|Хайфэн Дин
|1
|0.05
|Huaze Gao
|1
|0.05
|Yunhua Chen
|1
|0.05
|Xuchen Yao
|1
|0.05
|Wei Liao
|1
|0.05
|Ziye Zhao
|1
|0.05
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|4
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
3
30%
1
17%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
1
8%
5
19%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
3
11%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
1
7%
4
57%
76-90
Пропущено
26
35
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
19%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
4
15%
4
11%
31-45
5
19%
11
31%
46-60
6
23%
4
11%
61-75
4
15%
7
20%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 11
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
6
24%
3
23%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
2
8%
5
38%
76-90
Пропущено
39
62
16 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 21
6
15%
9
15%
1-15
4
10%
10
16%
16-30
6
15%
10
16%
31-45
7
18%
15
24%
46-60
9
23%
8
13%
61-75
7
18%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|21
|9
|6
|6
|32 - 26
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|11.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|14.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|21
|1
|0
|20
|12 - 63
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|4.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|5.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6