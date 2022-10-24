Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Qiuming Wang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

42' Берич Роберт пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

41' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

36' Xuan Han успешно блокирует удар.

35' Хорошую попытку сделал Каевич Асмир . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

33' Юфенг Бай пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

32' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

32' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

28' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Мерида Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

4' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

3' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру