Тур: 19. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Long Zhang
2:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
42'
1:0
46'
46'
2:0
46'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
21
Jingbin
Wang
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Weijun Xie
-
27 Wei Zhang I
-
-
40 Yan Shi
-
-
24 Taoyu Piao
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
3 Xuan HanЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
17 Huajun ZhangПолузащитник
-
10 Форбс БраунНападающий
-
21 Jingbin WangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
39 Nihat Nihmat
-
7 Yi Luo
-
29 Da Wen
-
18 Aoshuang Nie
-
32 Chen Yuhao
-
36 Xuheng Huang
-
26 Yun Liu
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Ухань Цзалл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.24
|Weijun Xie
|3
|0.14
|Qiuming Wang
|3
|0.14
|Берич Роберт
|2
|0.1
|Tong Zhou
|2
|0.1
|Фарлей Роса
|1
|0.05
|Мерида Фран
|1
|0.05
|Yuanjie Su
|1
|0.05
|Taoyu Piao
|1
|0.05
|Yan Shi
|1
|0.05
|Радонич Деян
|1
|0.05
|Eder Lima II
|1
|0.05
|Yingjie Zhao
|1
|0.05
|Давид Андухар
|1
|0.05
|Yinong Tian
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.33
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.19
|Виана Бруно
|3
|0.14
|Peng Li
|2
|0.1
|Rentian Hu
|2
|0.1
|Huajun Zhang
|1
|0.05
|Мин Тянь
|1
|0.05
|Dong Xu
|1
|0.05
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Zhenghao Wang
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Ба Дунь
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Peng Li
|3
|0
|Aoshuang Nie
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Xuan Han
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Каевич Асмир
|1
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
5
56%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
14%
3
23%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Пропущено
14
28
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
3
21%
4
14%
76-90
Забито
23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
13%
5
24%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Пропущено
23
42
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
13%
4
10%
1-15
6
26%
5
12%
16-30
1
4%
8
19%
31-45
4
17%
10
24%
46-60
6
26%
7
17%
61-75
3
13%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:0
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|21
|9
|6
|6
|32 - 26
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|21
|8
|5
|8
|26 - 22
|29
|11.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шэньчжэнь
|2:1
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|14.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|15.
|Ухань Цзалл
|0:2
|21
|5
|2
|14
|22 - 43
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:3
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|1:2
|21
|1
|0
|20
|12 - 63
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|4.
|Шаньдун Тайшань
|3:0
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|5.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|2:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|0:2
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:3
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|1:2
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|3:0
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|2:1
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|0:2
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:3
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|1:2
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6