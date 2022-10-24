  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Тянцзинь Тэда
2:0
Второй тайм: 52'
Ухань Цзалл
0'
1:0
42' Гол
Qiuming Wang
2:0
46' Гол
Берич Роберт

Ход матча

42'
Qiuming Wang
1:0
46'
Yuefeng Bai
 
46'
Берич Роберт
(Мерида Фран)
2:0
46'
Jianan Wang
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Ухань Цзалл
1.58
3.85
7.50
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
4
Fan
Yang1
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
17
Huajun
Zhang
10
Форбс
Браун
21
Jingbin
Wang
Тянцзинь Тэда
4-1-4-1
Ухань Цзалл
4-4-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Ухань Цзалл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.24
Weijun Xie 3 0.14
Qiuming Wang 3 0.14
Берич Роберт 2 0.1
Tong Zhou 2 0.1
Фарлей Роса 1 0.05
Мерида Фран 1 0.05
Yuanjie Su 1 0.05
Taoyu Piao 1 0.05
Yan Shi 1 0.05
Радонич Деян 1 0.05
Eder Lima II 1 0.05
Yingjie Zhao 1 0.05
Давид Андухар 1 0.05
Yinong Tian 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.33
Каевич Асмир 4 (1) 0.19
Виана Бруно 3 0.14
Peng Li 2 0.1
Rentian Hu 2 0.1
Huajun Zhang 1 0.05
Мин Тянь 1 0.05
Dong Xu 1 0.05
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Yuanjie Su 3 0
Zhenghao Wang 3 0
Мерида Фран 2 0
Jiamin Xu 2 0
Jingqi Fang 2 0
Yinong Tian 2 0
Ба Дунь 2 0
Jiarun Gao 2 0
Давид Андухар 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Dong Xu 4 0
Peng Li 3 0
Aoshuang Nie 3 0
Форбс Браун 2 0
Xuan Han 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Каевич Асмир 1 0
Chongqiu Ye 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
5
56%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
14%
3
23%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

14
28
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
1
7%
8
29%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
3
21%
4
14%
76-90

Забито

23
21
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
13%
5
24%
1-15
5
22%
4
19%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Пропущено

23
42
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
13%
4
10%
1-15
6
26%
5
12%
16-30
1
4%
8
19%
31-45
4
17%
10
24%
46-60
6
26%
7
17%
61-75
3
13%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0
Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 3:0 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 2:0 21 8 5 8 26 - 22 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шэньчжэнь 2:1 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 0:2 21 5 2 14 22 - 43 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 1:2 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Шаньдун Тайшань 3:0 8 7 1 0 18 - 2 22
5. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 2:1 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 2:0 9 3 2 4 11 - 9 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 0:2 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 1:2 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 3:0 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 2:0 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 2:1 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 0:2 9 3 0 6 9 - 15 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:3 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 1:2 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Ухань Цзалл
    1.58
    3.85
    7.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 2:0 Ухань Цзалл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тянцзинь Тэда
    Ухань Цзалл
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     