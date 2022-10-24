Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Тянцзинь Тэда имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Юфенг Бай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Qiuming Wang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

42' Берич Роберт пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

41' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

36' Xuan Han успешно блокирует удар.

35' Хорошую попытку сделал Каевич Асмир . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

33' Юфенг Бай пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

32' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

32' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

28' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Мерида Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

4' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Xuan Han ослабляет давление, выбив мяч.

3' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру