Jing Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Глупую желтую получил Felipe за то, что отбил ногой мяч после свистка

91' Оооо... вот это был удар! Jing Hu должен был забить с этой позиции.

90' Шанс! Jing Hu из команды Ченду Беттер Сити пробил головой, но мимо

90' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Romulo из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Судья свистит. Xin Yue атаковал сзади соперника. Это Romulo заработал своей команде штрафной

89' Гао Ди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Junsheng Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Судья свистит. Xin Yue атаковал сзади соперника. Это Romulo заработал своей команде штрафной

86' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Отличный командный гол!

82' Матеус сделал ключевой пас для гола!

82' Yu Dong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Chao Gan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Felipe выиграл воздушное противоборство у Xin Yue

79' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Junchen Gou уходит с поля и его заменяет Jing Hu

78' Судье надоело, что Junchen Gou тянет время и он наказал его горчичником

77' Матч возобновлен

76' Junchen Gou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матеус из команды Чжэцзян Профессионал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Матч возобновлен

73' Чжан Янь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

72' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Андрияшевич Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Чжан Янь взял и забрал мяч на выходе

70' Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч возобновлен

69' Лён Нок-Хан получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Xin Tang получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Матч возобновлен

67' Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Лён Нок-Хан нанес удар головой, но Yan Zhang спокойно отбил мяч.

64' Ulrich Ewolo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Тактическая замена. Сальданья уходит с поля и его заменяет Felipe

63' Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Мушекви Няша наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

58' Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Xin Tang не смог попасть в створ ударом издали

55' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Chao Gan получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Chao Gan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Виндбихлер Рихард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ulrich Ewolo получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матеус не смог попасть в створ ударом издали

46' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля