Тур: 19. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Lei Zhang
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' Гол в свои воротаYu Dong
22' Желтая карточкаZheng'ao Sun
56' Желтая карточкаYu Dong
68' Желтая карточкаXin Tang
69' Желтая карточкаЛён Нок-Хан
78' Желтая карточкаJunchen Gou
1:1
82' ГолUlrich Ewolo
90' Желтая карточкаФелипе
90' Желтая карточкаDongsheng Wang
90'+6
Ход матча
15'
1:0
22'
56'
68'
69'
74'
78'
79'
82'
1:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
3
Xin
Tang
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
10
Ромуло
12
Saldanha
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
22
Jin
Cheng
10
Matheus
XIII
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
36 Junchen GouЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Xin TangЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 SaldanhaНападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
31 Ting YangЗащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
21 Junjie Meng
-
2 Hetao Hu
-
13 Jing Hu
-
19 Baixu Xiang
-
37 Xuan Han
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
33 Bo Zhao
-
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.19
|Ромуло
|2
|0.1
|У Гуйчао
|2
|0.1
|Zhuoyi Feng
|2
|0.1
|Ruibao Hu
|2
|0.1
|Ким Мин-У
|1
|0.05
|Чоу Тим
|1
|0.05
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.05
|Chao Gan
|1
|0.05
|Tao Liu
|1
|0.05
|Hetao Hu
|1
|0.05
|Mutellip Iminqari
|1
|0.05
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|9 (1)
|0.43
|Андрияшевич Франко
|8 (1)
|0.38
|Ulrich Ewolo
|5
|0.24
|Di Gao
|3
|0.14
|Matheus XIII
|2 (1)
|0.1
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Jin Cheng
|1
|0.05
|Лён Нок-Хан
|1
|0.05
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.05
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|4
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Junchen Gou
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Yu Dong
|5
|0
|Лён Нок-Хан
|3
|0
|Zheng'ao Sun
|3
|0
|Dongsheng Wang
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
6
46%
2
14%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
10%
5
17%
1-15
4
19%
8
27%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
7
33%
4
13%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
3
16%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6