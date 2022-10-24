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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Ченду Беттер Сити
1:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Yu Dong
22' Желтая карточка
Zheng'ao Sun
56' Желтая карточка
Yu Dong
68' Желтая карточка
Xin Tang
69' Желтая карточка
Лён Нок-Хан
78' Желтая карточка
Junchen Gou
1:1
82' Гол
Ulrich Ewolo
90' Желтая карточка
Фелипе
90' Желтая карточка
Dongsheng Wang
90'+6

Ход матча

15'
Yu Dong
1:0
22'
 
Zheng'ao Sun
56'
 
Yu Dong
63'
Фелипе
Saldanha
 
68'
Xin Tang
 
69'
 
Лён Нок-Хан
74'
 
Junsheng Yao
Wei Long
78'
Hetao Hu
Mutellip Iminqari
 
78'
Junchen Gou
 
79'
Jing Hu
Junchen Gou
 
82'
1:1
Ulrich Ewolo
(Yu Dong)
85'
 
Dongsheng Wang
Yu Dong
86'
 
Di Gao
Matheus XIII
90'
Фелипе
 
90'
 
Dongsheng Wang

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

33
Чжан
Янь
36
Junchen
Gou
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Xin
Tang
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
10
Ромуло
29
Mutellip
Iminqari
12
Saldanha
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
10
Matheus
XIII
30
Мушекви
Няша
Ченду Беттер Сити
3-4-2-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛК
1:2
ПЛК
1:3
КЛГП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.19
Ромуло 2 0.1
У Гуйчао 2 0.1
Zhuoyi Feng 2 0.1
Ruibao Hu 2 0.1
Ким Мин-У 1 0.05
Чоу Тим 1 0.05
Виндбихлер Рихард 1 0.05
Chao Gan 1 0.05
Tao Liu 1 0.05
Hetao Hu 1 0.05
Mutellip Iminqari 1 0.05
Abduhamit Abdugheni 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 9 (1) 0.43
Андрияшевич Франко 8 (1) 0.38
Ulrich Ewolo 5 0.24
Di Gao 3 0.14
Matheus XIII 2 (1) 0.1
Цзяци Чжан 1 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 4 0
Ruibao Hu 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Junchen Gou 1 1
Gan Rui 2 0
Фелипе 2 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 4 1
Xin Yue 4 1
Yu Dong 5 0
Лён Нок-Хан 3 0
Zheng'ao Sun 3 0
Dongsheng Wang 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
6
46%
2
14%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
10%
5
17%
1-15
4
19%
8
27%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
1
5%
6
20%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
7
33%
4
13%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 1:0 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 0:1 21 6 8 7 30 - 30 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:0 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 0:1 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 1:0 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 0:1 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 36%, Чжэцзян Профессионал: 64%.
  • 96'
    Zheng'ao Sun из команды Чжэцзян Профессионал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    95'
    Глупую желтую получил Dongsheng Wang за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья свистит. Гао Ди атаковал сзади соперника. Это Chao Gan заработал своей команде штрафной
  • 95'
    Jing Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Jing Hu выиграл воздушное противоборство у Мушекви Няша.
  • Травма, повреждение
    95'
    Ким Мин-У возвращается на поле.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Чжэцзян Профессионал
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ким Мин-У получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    94'
    Ким Мин-У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Чоу Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Hetao Hu из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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