Тур: 19. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Yinhao Shen
3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаXiaotian Yang
10' Undefined phrase: football_event_Межеевски Адриан
1:0
13' ПенальтиКаррильо Гидо
23' Желтая карточкаПина Томас
2:0
40' ГолПина Томас
45' Желтая карточкаZhe Jiang
60' Желтая карточкаYihao Zhong
3:0
90' ГолКаранга Фернандо
90'+7
Ход матча
10'
13'
1:0
23'
40'
2:0
45'
60'
63'
63'
66'
78'
83'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
27
Ziyi
Niu
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Zhe
Jiang
45
Канте
Хосе
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
22 Haoran Wang
-
28 Ма Ксянгью
-
11 Zhao Ke
-
26 Jiahui Liu
-
21 Keqiang Chen
-
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
18 Hong Li
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шицзячжуан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|7
|0.33
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.24
|Zichang Huang
|4
|0.19
|Yihao Zhong
|4
|0.19
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.1
|Shuai Yang2
|2
|0.1
|Пина Томас
|2
|0.1
|Dong Han
|2
|0.1
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Yuhao Zhao
|1
|0.05
|Ма Ксянгью
|1
|0.05
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.05
|Каррильо Гидо
|1 (1)
|0.05
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|6
|0.29
|Oscar Taty Maritu
|5 (2)
|0.24
|Yifeng Zang
|3
|0.14
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.1
|Xinyu Liu1
|1
|0.05
|Zhe Jiang
|1
|0.05
|Kaimu Zheng
|1
|0.05
|Shihao Piao
|1
|0.05
|Yiming Yang
|1
|0.05
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.05
|Fuyu Ma
|1
|0.05
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|6
|0
|Каранга Фернандо
|5
|0
|Yihao Zhong
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Hong Li
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Канте Хосе
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
25%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
4
25%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
4
24%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
32
23
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
9%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
8
25%
5
22%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
10
31%
6
26%
76-90
Пропущено
20
28
13 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
25%
5
18%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
4
20%
7
25%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
2
10%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|20
|16
|2
|2
|59 - 17
|50
|2.
|Шаньдун Тайшань
|20
|15
|2
|3
|44 - 17
|47
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|20
|11
|7
|2
|27 - 16
|40
|4.
|Шанхай СИПГ
|20
|11
|4
|5
|26 - 14
|37
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|11.
|Тянцзинь Тэда
|20
|7
|5
|8
|24 - 22
|26
|12.
|Далянь Ифан
|20
|6
|7
|7
|29 - 29
|25
|13.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|14.
|Шэньчжэнь
|20
|6
|3
|11
|22 - 39
|21
|15.
|Ухань Цзалл
|20
|5
|2
|13
|22 - 41
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|20
|3
|3
|14
|12 - 30
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|20
|2
|2
|16
|11 - 42
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|20
|1
|0
|19
|11 - 61
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|7
|3
|1
|13 - 6
|24
|3.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|0
|1
|35 - 9
|21
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|13 - 6
|20
|7.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|12.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|14.
|Тянцзинь Тэда
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|1
|1
|8
|4 - 19
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|0
|0
|10
|4 - 26
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|13 (4)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6