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Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Хэнань Цзянье
3:0
Конец матча
Шицзячжуан
0'
3' Желтая карточка
Xiaotian Yang
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Межеевски Адриан
1:0
13' Пенальти
Каррильо Гидо
23' Желтая карточка
Пина Томас
2:0
40' Гол
Пина Томас
45' Желтая карточка
Zhe Jiang
60' Желтая карточка
Yihao Zhong
3:0
90' Гол
Каранга Фернандо
90'+7

Ход матча

3'
 
Xiaotian Yang
10'
Межеевски Адриан
 
13'
Каррильо Гидо
1:0
23'
Пина Томас
 
40'
Пина Томас
2:0
45'
 
Zhe Jiang
60'
Yihao Zhong
 
63'
Jiahui Liu
Ziyi Niu
 
63'
Shuai Yang2
Цао Гу
 
66'
 
Овусу-Секьере Деабеас
Сунзу Стоппила
66'
 
Hong Li
Yifeng Zang
70'
Каранга Фернандо
Каррильо Гидо
 
70'
Keqiang Chen
Zichang Huang
 
78'
 
Hao Guo
Chuangyi Lin
83'
Zhao Ke
Boxuan Feng
 
90'
Каранга Фернандо
(Zhao Ke)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
27
Ziyi
Niu
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
10
Межеевски
Адриан
8
Zichang
Huang
25
Каррильо
Гидо
29
Yihao
Zhong
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
35
Peng
Wang
III
21
Zhe
Jiang
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
40
Жуков
Георгий
7
Yifeng
Zang
45
Канте
Хосе
Хэнань Цзянье
4-3-3
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шицзячжуан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 7 0.33
Дурадо Энрике 5 (1) 0.24
Zichang Huang 4 0.19
Yihao Zhong 4 0.19
Межеевски Адриан 2 (1) 0.1
Shuai Yang2 2 0.1
Пина Томас 2 0.1
Dong Han 2 0.1
Boxuan Feng 1 0.05
Yuhao Zhao 1 0.05
Ма Ксянгью 1 0.05
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.05
Каррильо Гидо 1 (1) 0.05
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 6 0.29
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.24
Yifeng Zang 3 0.14
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.1
Xinyu Liu1 1 0.05
Zhe Jiang 1 0.05
Kaimu Zheng 1 0.05
Shihao Piao 1 0.05
Yiming Yang 1 0.05
Bughrahan Iskandar 1 0.05
Fuyu Ma 1 0.05
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 6 0
Каранга Фернандо 5 0
Yihao Zhong 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Шунич Тони 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Zichang Huang 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Пина Томас 1 0
Межеевски Адриан 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Zhao Ke 1 0
Zhixuan Du 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Zhe Jiang 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
6
25%
5
31%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
4
25%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
4
24%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
9%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
8
25%
5
22%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
10
31%
6
26%
76-90

Пропущено

20
28
13 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
25%
5
18%
1-15
4
20%
5
18%
16-30
4
20%
7
25%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
2
10%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 20 16 2 2 59 - 17 50
2. Шаньдун Тайшань 20 15 2 3 44 - 17 47
3. Шанхай Шеньхуа 20 11 7 2 27 - 16 40
4. Шанхай СИПГ 20 11 4 5 26 - 14 37
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 1:0 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 20 9 6 5 32 - 19 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 0:1 21 6 8 7 30 - 30 26
11. Тянцзинь Тэда 20 7 5 8 24 - 22 26
12. Далянь Ифан 20 6 7 7 29 - 29 25
13. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
14. Шэньчжэнь 20 6 3 11 22 - 39 21
15. Ухань Цзалл 20 5 2 13 22 - 41 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 20 3 3 14 12 - 30 12
17. Гуанчжоу Фули 20 2 2 16 11 - 42 8
18. Хэбей Форчун 20 1 0 19 11 - 61 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
2. Шанхай Шеньхуа 11 7 3 1 13 - 6 24
3. Ухань Три Таунс 8 7 0 1 35 - 9 21
4. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
5. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 13 - 6 20
7. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 1:0 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 0:1 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 8 3 1 4 8 - 12 10
12. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
13. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
14. Тянцзинь Тэда 8 2 2 4 9 - 9 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 1:0 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 0:1 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 1 1 8 4 - 19 4
17. Гуанчжоу Фули 9 0 1 8 3 - 17 1
18. Хэбей Форчун 10 0 0 10 4 - 26 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 13 (4)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Хэнань Цзянье заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 48%, Шицзячжуан: 52%.
  • 96'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Хэнань Цзянье!
  • Описание гола
    94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 94'
    Zhao Ke сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Каранга Фернандо забивает с правой ноги!
  • 94'
    Zhao Ke создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Hao Guo из команды Шицзячжуан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Yihao Zhong должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Yihao Zhong нанес удар в каркас ворот!
  • 91'
    Каранга Фернандо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Хэнань Цзянье начинает контратаку
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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