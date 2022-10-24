Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Zhe Jiang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

43' Оооо... вот это был удар! Каррильо Гидо должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Yihao Zhong . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Г О О О О Л - Пина Томас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Межеевски Адриан нанес удар в каркас ворот!

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

23' Канте Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Пина Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Межеевски Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

16' Шунич Тони не смог попасть в створ ударом издали

16' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Г О О О О О Л - Каррильо Гидо из команды Хэнань Цзянье забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Puliang Shao прыгнул не в ту сторону.

12' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Хэнань Цзянье пробила пенальти.

9' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Yihao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Xiaotian Yang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля