1:1
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаJiabao Wen
0:1
62' ГолHong Gui
90' Желтая карточкаBo Jin
1:1
90' ПенальтиБассогог Кристиан
90'+14
Ход матча
54'
56'
68'
68'
73'
73'
79'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
37
Shilin
Sun
20
Ханчао
Ю
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
10
Tixiang
Li
38
Yongjia
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
1 Zhen Ma
-
29 Junchen Zhou
-
36 Ruofan Liu
-
33 Haijian Wang
-
18 Denny Wang
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
13 An NingЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Bo JinЗащитник
-
15 Peng WangЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
43 Jiqiang Liu
-
44 Gekai Huang
-
37 Yongjun Wen
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Гуанчжоу Фули
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.33
|Бассогог Кристиан
|4 (2)
|0.19
|Цао Юньдин
|3
|0.14
|Ханчао Ю
|3
|0.14
|Xu Yang I
|2
|0.1
|Haijian Wang
|2
|0.1
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.1
|Jinhao Bi
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1 (1)
|0.05
|Н'Думбу Александр
|1
|0.05
|Ruofan Liu
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|2
|0.1
|Wenjie Song
|2
|0.1
|Tixiang Li
|1
|0.05
|Zhizhao Chen
|1
|0.05
|Chugui Ye
|1
|0.05
|Jihong Jiang
|1
|0.05
|Chun Lok Than
|1
|0.05
|Gong Zhang
|1
|0.05
|Chengru Wu
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Shenglong Jiang
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jihong Jiang
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
60%
1
6%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
10
24
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Забито
28
12
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
3
11%
4
33%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
25%
1
8%
61-75
6
21%
2
17%
76-90
Пропущено
15
41
5 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 17
2
13%
6
15%
1-15
3
20%
8
20%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
3
20%
8
20%
46-60
1
7%
5
12%
61-75
6
40%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:0
|21
|16
|3
|2
|59 - 17
|51
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|21
|11
|8
|2
|28 - 17
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|21
|9
|6
|6
|32 - 26
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|11.
|Чанчунь Ятай
|21
|6
|8
|7
|30 - 30
|26
|12.
|Далянь Ифан
|0:0
|21
|6
|8
|7
|29 - 29
|26
|13.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|14.
|Шицзячжуан
|21
|5
|7
|9
|24 - 30
|22
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|17.
|Гуанчжоу Фули
|21
|2
|3
|16
|12 - 43
|9
|18.
|Хэбей Форчун
|21
|1
|0
|20
|12 - 63
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|7
|4
|1
|14 - 7
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|4.
|Ухань Три Таунс
|0:0
|9
|7
|1
|1
|35 - 9
|22
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|0:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|7 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:0
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|9.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|10.
|Шицзячжуан
|10
|4
|1
|5
|17 - 19
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|3
|3
|7 - 12
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|2
|8
|4 - 18
|2
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (7)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6
|Шэньчжэнь
|Yuanyi Li
|6