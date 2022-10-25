  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
54' Желтая карточка
Jiabao Wen
0:1
62' Гол
Hong Gui
90' Желтая карточка
Bo Jin
1:1
90' Пенальти
Бассогог Кристиан
90'+14

Ход матча

46'
Haijian Wang
Shilin Sun
 
46'
Ruofan Liu
Боланьос Миллер
 
54'
Jiabao Wen
 
56'
 
Bo Jin
Tixiang Li
62'
0:1
Hong Gui
(Chugui Ye)
68'
Jianrong Zhu
Ханчао Ю
 
68'
Denny Wang
Lu Zhang I
 
73'
 
Wenjie Song
Hong Gui
73'
 
Feiya Chang
An Ning
79'
Синьли Пэн
Xu Yang I
 
84'
 
Peng Wang
Yongjia Li
84'
 
Гильерме Маркес
Chugui Ye
90'
 
Bo Jin
90'
Бассогог Кристиан
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

19
Чэн
Цзэн
8
Lu
Zhang
I
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
17
Бассогог
Кристиан
7
Н'Думбу
Александр
37
Shilin
Sun
20
Ханчао
Ю
11
Боланьос
Миллер
9
Xu
Yang
I
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
10
Tixiang
Li
4
Gong
Zhang
38
Yongjia
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Гуанчжоу Фули
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Гуанчжоу Фули

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
К
1:1
С
2:3
С
5:3
С
2:1
С
3:1
С
4:2
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
0:1
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.33
Бассогог Кристиан 4 (2) 0.19
Цао Юньдин 3 0.14
Ханчао Ю 3 0.14
Xu Yang I 2 0.1
Haijian Wang 2 0.1
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.1
Jinhao Bi 1 0.05
Синьли Пэн 1 (1) 0.05
У Си 1 (1) 0.05
Н'Думбу Александр 1 0.05
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 2 0.1
Wenjie Song 2 0.1
Tixiang Li 1 0.05
Zhizhao Chen 1 0.05
Chugui Ye 1 0.05
Jihong Jiang 1 0.05
Chun Lok Than 1 0.05
Gong Zhang 1 0.05
Chengru Wu 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Shenglong Jiang 3 0
Ханчао Ю 2 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Jiabao Wen 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Jiaqi Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Jihong Jiang 2 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Weifeng Li 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Мяо Тан 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
60%
1
6%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
30%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Забито

28
12
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
3 Не забивали 10
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
2
17%
16-30
3
11%
4
33%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
7
25%
1
8%
61-75
6
21%
2
17%
76-90

Пропущено

15
41
5 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 17
2
13%
6
15%
1-15
3
20%
8
20%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
3
20%
8
20%
46-60
1
7%
5
12%
61-75
6
40%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:0 21 16 3 2 59 - 17 51
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 21 11 8 2 28 - 17 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 21 9 6 6 32 - 26 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
11. Чанчунь Ятай 21 6 8 7 30 - 30 26
12. Далянь Ифан 0:0 21 6 8 7 29 - 29 26
13. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
14. Шицзячжуан 21 5 7 9 24 - 30 22
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
17. Гуанчжоу Фули 21 2 3 16 12 - 43 9
18. Хэбей Форчун 21 1 0 20 12 - 63 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 12 7 4 1 14 - 7 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
4. Ухань Три Таунс 0:0 9 7 1 1 35 - 9 22
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 0:0 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 10 1 0 9 7 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:0 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
8. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
9. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
10. Шицзячжуан 10 4 1 5 17 - 19 13
11. Мэйчжоу Хакка 9 3 3 3 7 - 12 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
17. Гуанчжоу Фули 10 0 2 8 4 - 18 2
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (7)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Шэньчжэнь Yuanyi Li 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     