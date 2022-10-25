СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Bo Jin получил желтую карточку от судьи

92' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Jiaqi Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хорошую попытку сделал Ruofan Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Матч возобновлен

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Бассогог Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Хорошую попытку сделал Wenjie Song . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Хорошую попытку сделал Chugui Ye . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Оооо... вот это был удар! Jianrong Zhu должен был забить с этой позиции.

81' Бассогог Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

79' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

77' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

74' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Hong Gui получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Ох, нехорошо это выглядит. An Ning получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Hong Gui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. An Ning получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' An Ning на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

62' Команда Гуанчжоу Фули забила мяч, хотя лучше играли соперники

62' Г О О О О Л - Hong Gui забивает с правой ноги!

62' Chugui Ye создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Jiabao Wen получил желтую карточку от судьи

54' Бассогог Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Мяо Тан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бассогог Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

47' Н'Думбу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля