Тур: 20. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Ма Нин
0:4
Конец матча
0'
32' Undefined phrase: football_event_Гильерме Маркес
0:1
45' ГолChugui Ye
0:2
72' ПенальтиChugui Ye
0:3
78' ГолHong Gui
0:4
90' ГолWenjie Song
90'+3
Ход матча
32'
46'
58'
60'
72'
0:2
78'
0:3
82'
82'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 9
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
25
Wei
Liao
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
10
Tixiang
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
19 Yuren Wei
-
33 Yixuan Yang
-
38 Wei Zhang2
-
43 Runnan Liu
-
39 Shipeng Luo
-
29 Chenyu Yang
-
45 Ziye Zhao
-
42 Yunan Gao
-
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangЗащитник
-
33 Bo JinЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
43 Jiqiang Liu
-
44 Gekai Huang
-
37 Yongjun Wen
-
38 Yongjia Li
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Хэбей Форчун
Гуанчжоу Фули
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.27
|Хайфэн Дин
|1
|0.05
|Huaze Gao
|1
|0.05
|Yunhua Chen
|1
|0.05
|Xuchen Yao
|1
|0.05
|Wei Liao
|1
|0.05
|Ziye Zhao
|1
|0.05
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.14
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.14
|Wenjie Song
|3
|0.14
|Tixiang Li
|1
|0.05
|Zhizhao Chen
|1
|0.05
|Jihong Jiang
|1
|0.05
|Chun Lok Than
|1
|0.05
|Gong Zhang
|1
|0.05
|Chengru Wu
|1
|0.05
|Yongjia Li
|1
|0.05
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jown Cardona
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|4
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jihong Jiang
|2
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
3
38%
76-90
Пропущено
39
18
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
10%
2
11%
1-15
5
13%
4
22%
16-30
5
13%
5
28%
31-45
11
28%
3
17%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
9
23%
2
11%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
27
24
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
3
11%
4
17%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Пропущено
66
42
30 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
9
14%
6
14%
1-15
10
15%
8
19%
16-30
11
17%
9
21%
31-45
15
23%
8
19%
46-60
9
14%
5
12%
61-75
12
18%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|21
|17
|2
|2
|63 - 17
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|22
|11
|8
|3
|28 - 18
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|11.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|22
|6
|7
|9
|25 - 30
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|0
|1
|39 - 9
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|8.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 19
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6