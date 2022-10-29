Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Гуанчжоу Фули имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Г О О О О Л - Chugui Ye забивает с правой ноги!

49' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Ren Wei оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гильерме Маркес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гуанчжоу Фули отменен из-за положения "вне игры".

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' Матч возобновлен

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

16' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

16' Хорошую попытку сделал Wei Liao . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Feiya Chang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Jiajun Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Xuchen Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Tixiang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

4' Hong Gui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Гильерме Маркес пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре