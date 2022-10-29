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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ма Нин
Хэбей Форчун
0:4
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
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Гильерме Маркес
0:1
45' Гол
Chugui Ye
0:2
72' Пенальти
Chugui Ye
0:3
78' Гол
Hong Gui
0:4
90' Гол
Wenjie Song
90'+3

Ход матча

32'
Runnan Liu
Yaxiong Bao
 
32'
 
Гильерме Маркес
45'
0:1
Chugui Ye
(Hong Gui)
46'
 
Yongjia Li
Tixiang Li
46'
 
Bo Jin
Гильерме Маркес
58'
Ziye Zhao
Wei Liao
 
58'
Wei Zhang2
Xuchen Yao
 
60'
 
Wenjie Song
Bo Jin
67'
 
Gekai Huang
Jiajun Liao
72'
0:2
Chugui Ye
76'
 
Jown Cardona
Chugui Ye
78'
0:3
Hong Gui
(Jown Cardona)
82'
Yunan Gao
Daogang Yao
 
82'
Shipeng Luo
Ren Wei
 
90'
0:4
Wenjie Song
(Йи Тенг)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Гуанчжоу Фули
5-4-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Гуанчжоу Фули

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:1
К
1:2
К
3:0
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.27
Хайфэн Дин 1 0.05
Huaze Gao 1 0.05
Yunhua Chen 1 0.05
Xuchen Yao 1 0.05
Wei Liao 1 0.05
Ziye Zhao 1 0.05
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.14
Chugui Ye 3 (1) 0.14
Wenjie Song 3 0.14
Tixiang Li 1 0.05
Zhizhao Chen 1 0.05
Jihong Jiang 1 0.05
Chun Lok Than 1 0.05
Gong Zhang 1 0.05
Chengru Wu 1 0.05
Yongjia Li 1 0.05
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jown Cardona 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 4 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Haodong Luan 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Jiaqi Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Jihong Jiang 2 0
Peng Wang 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Weifeng Li 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Мяо Тан 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
3
38%
76-90

Пропущено

39
18
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
10%
2
11%
1-15
5
13%
4
22%
16-30
5
13%
5
28%
31-45
11
28%
3
17%
46-60
5
13%
2
11%
61-75
9
23%
2
11%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

27
24
16 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
5
19%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
3
11%
4
17%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Пропущено

66
42
30 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
9
14%
6
14%
1-15
10
15%
8
19%
16-30
11
17%
9
21%
31-45
15
23%
8
19%
46-60
9
14%
5
12%
61-75
12
18%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 21 17 2 2 63 - 17 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 0:1 22 11 8 3 28 - 18 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 1:0 22 6 7 9 25 - 30 25
14. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:1 13 7 4 2 14 - 8 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 9 8 0 1 39 - 9 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 1:0 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
8. Шицзячжуан 1:0 11 5 1 5 18 - 19 16
9. Шанхай Шеньхуа 0:1 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Гуанчжоу Фули заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 43%, Гуанчжоу Фули: 57%.
  • 93'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гуанчжоу Фули будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 92'
    Джианг Джихон сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Йи Тенг сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Wenjie Song забивает с правой ноги!
  • 91'
    Гуанчжоу Фули начинает контратаку
  • 91'
    Джианг Джихон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    90'
    Yongjia Li возвращается на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 44%, Гуанчжоу Фули: 56%.
  • Травма, повреждение
    90'
    Ох, нехорошо это выглядит. Yongjia Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
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    • 84'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Ximing Pan из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yongjia Li
    • 84'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 83'
      Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Мяо Тан из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Ren Wei уходит с поля и его заменяет Shipeng Luo
    • 82'
      Тактическая замена. Daogang Yao уходит с поля и его заменяет Yunan Gao
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Wenjie Song. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Gekai Huang из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Yunhua Chen из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Gong Zhang
    • 80'
      Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 42%, Гуанчжоу Фули: 58%.
    • 79'
      Ziye Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Мяо Тан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Команда Хэбей Форчун фактически перестала играть и ждет финального свистка.
    • 78'
      Wenjie Song сделал ключевой пас для гола!
    • 78'
      Jown Cardona сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      78'
      Г О О О О Л - Hong Gui наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 78'
      Jown Cardona создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Wenjie Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 77'
      Lin Cui ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Jown Cardona выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 76'
      Chugui Ye получил травму и заменен. Jown Cardona выходит на поле.
    • 75'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 41%, Гуанчжоу Фули: 59%.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 75'
      Шанс! Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун пробил головой, но мимо
    • Угловой
      75'
      Huaze Gao из команды Хэбей Форчун подал угловой справа.
    • 74'
      Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      74'
      Джианг Джихон наказан за толчок Huaze Gao
    • Фол, нарушение
      73'
      Wenjie Song наказан за толчок Junzhe Zhang
    • 73'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • Описание гола
      72'
      Г О О О О О Л - Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Yaxiong Bao прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      72'
      ПЕНАЛЬТИ! - Ximing Pan играет рукой в штрафной! Ximing Pan вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 72'
      После проверки VAR судья изменил решение - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!
    • 68'
      Ximing Pan успешно блокирует удар.
    • 68'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 68'
      Hong Gui нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 68'
      Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 67'
      Jiajun Liao получил травму и заменен. Gekai Huang выходит на поле.
    • 67'
      Wenjie Song из команды Гуанчжоу Фули попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 66'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Liu Jing успешно блокирует удар.
    • 66'
      Yongjia Li нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Daogang Yao
    • 65'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 41%, Гуанчжоу Фули: 59%.
    • 65'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 64'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 63'
      Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Yunhua Chen из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Jiajun Liao
    • Фол, нарушение
      62'
      Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Wei Zhang
    • 62'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Yunhua Chen из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      61'
      Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Bo Jin получил травму и заменен. Wenjie Song выходит на поле.
    • 60'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 60'
      Chugui Ye нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Hong Gui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Хэбей Форчун контролирует мяч.
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Гуанчжоу Фули: 60%.
    • Травма, повреждение
      59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Bo Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Тактическая замена. Xuchen Yao уходит с поля и его заменяет Wei Zhang
    • 58'
      Тактическая замена. Wei Liao уходит с поля и его заменяет Ziye Zhao
    • 57'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 57'
      Wei Liao из команды Хэбей Форчун наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 57'
      Мяо Тан из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Xuchen Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Джианг Джихон нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.
    • 55'
      Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Liu Jing из команды Хэбей Форчун поставил подножку. Пострадал Yongjia Li
    • 55'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 40%, Гуанчжоу Фули: 60%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
    • 54'
      Lin Cui из команды Хэбей Форчун наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 54'
      Хэбей Форчун пытается что-то создать.
    • Офсайд
      53'
      Bo Jin из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
    • 52'
      Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      52'
      Мяо Тан наказан за толчок Liu Jing
    • 52'
      Джианг Джихон выиграл воздушное противоборство у Ren Wei.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 51'
      Близко! Yongjia Li нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 51'
      Runnan Liu взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Junzhe Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Yongjia Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Хэбей Форчун: 39%, Гуанчжоу Фули: 61%.
    • 49'
      Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Удар от ворот произведет Хэбей Форчун
    • 49'
      Jiajun Liao из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
    • 48'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Гуанчжоу Фули пытается что-то создать.
    • 47'
      Ximing Pan из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Junzhe Zhang успешно блокирует удар.
    • 47'
      Hong Gui нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Гильерме Маркес уходит с поля и его заменяет Bo Jin
    • 46'
      Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Yongjia Li
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:4 Гуанчжоу Фули онлайн

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