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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Wei Liu
Чанчунь Ятай
1:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
1:0
32' Гол
Чанчэн Чэн
43' Желтая карточка
Тан Лонг
90'+7

Ход матча

31'
 
Эгбучунам Чисом
Вуканович Алекса
32'
Чанчэн Чэн
(Тан Лонг)
1:0
43'
Тан Лонг
 
46'
 
Yilin Yang
Guokang Chen
55'
Цуль Петер
Jinxian Wang
 
61'
Zhiyun Zheng
Guan He
 
78'
 
Yihu Yang
Zhechao Chen
79'
Shuaihang Feng
Huapeng Wang
 
80'
Chengjian Liao
Чанчэн Чэн
 
86'
 
Haochang Cai
Yilin Yang
86'
 
Yi Guo
Liang Shi

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

1
Weiguo
Liu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
25
Huapeng
Wang
31
Weihui
Rao
8
Jinxian
Wang
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
37
Guokang
Chen
9
Вуканович
Алекса
Чанчунь Ятай
5-3-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛГП
1:0
ПЛК
5:1
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.41
Erik IV 6 0.27
Тан Лонг 6 0.27
Сержиньо Солер 3 (1) 0.14
Jinxian Wang 2 0.09
Чанчэн Чэн 2 0.09
Yufeng Zhang 1 0.05
Окоре Жорес 1 0.05
Н'Длову Дино 1 0.05
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.41
Rodrigo Henrique 5 0.23
Косович Небойша 4 (1) 0.18
Guokang Chen 3 0.14
Хунбо Инь 3 0.14
Yilin Yang 3 0.14
Wei Cui III 2 0.09
Дугалич Раде 2 0.09
Tze-Nam Yue 0 0
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Pengfei Han 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Zhechao Chen 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
4
57%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
31%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
10%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
4
27%
5
36%
76-90

Забито

33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
9%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
6
18%
6
19%
31-45
8
24%
6
19%
46-60
6
18%
8
25%
61-75
4
12%
4
13%
76-90

Пропущено

28
27
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
14%
5
19%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 21 17 2 2 63 - 17 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 0:1 22 11 8 3 28 - 18 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 1:0 22 6 7 9 25 - 30 25
14. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:1 13 7 4 2 14 - 8 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 9 8 0 1 39 - 9 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 1:0 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
8. Шицзячжуан 1:0 11 5 1 5 18 - 19 16
9. Шанхай Шеньхуа 0:1 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Весь список
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