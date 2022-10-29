Тур: 20. Стадион: Changchun City Stadium. Главный судья: Wei Liu
1:0
Конец матча
Ход матча
32'
1:0
43'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 10
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
6
Guan
He
21
Qi
Cui
25
Huapeng
Wang
31
Weihui
Rao
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
37
Guokang
Chen
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
25 Huapeng WangЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Zhiyu Yan
-
34 Yiran He
-
27 Li Zhang II
-
37 Yushen Huang
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Haochang Cai
-
21 Wei Wang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.41
|Erik IV
|6
|0.27
|Тан Лонг
|6
|0.27
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.14
|Jinxian Wang
|2
|0.09
|Чанчэн Чэн
|2
|0.09
|Yufeng Zhang
|1
|0.05
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Н'Длову Дино
|1
|0.05
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.41
|Rodrigo Henrique
|5
|0.23
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.18
|Guokang Chen
|3
|0.14
|Хунбо Инь
|3
|0.14
|Yilin Yang
|3
|0.14
|Wei Cui III
|2
|0.09
|Дугалич Раде
|2
|0.09
|Tze-Nam Yue
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Zhechao Chen
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
4
31%
4
57%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
31%
3
23%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
20
25
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
10%
4
16%
1-15
4
20%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
4
20%
2
8%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
14%
61-75
4
27%
5
36%
76-90
Забито
33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
9%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
6
18%
6
19%
31-45
8
24%
6
19%
46-60
6
18%
8
25%
61-75
4
12%
4
13%
76-90
Пропущено
28
27
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
14%
5
19%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
8
29%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|21
|17
|2
|2
|63 - 17
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|22
|11
|8
|3
|28 - 18
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|11.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|22
|6
|7
|9
|25 - 30
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|0
|1
|39 - 9
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|8.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 19
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6