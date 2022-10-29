Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Хунбо Инь не смог попасть в створ ударом издали

50' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Rodrigo Henrique не смог попасть в створ ударом издали

44' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Тан Лонг получил желтую карточку от судьи

41' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Чанчэн Чэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Команда Чанчунь Ятай забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О О О Л - Чанчэн Чэн из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

32' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

31' Вуканович Алекса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Guokang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай в офсайде

19' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тан Лонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Huapeng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Вуканович Алекса получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Вуканович Алекса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Junjian Liao получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Junjian Liao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола