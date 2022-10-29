  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Шанхай Шеньхуа
0:1
Первый тайм: 41'
Шицзячжуан
0'
24' Желтая карточка
Shenglong Jiang
0:1
35' Гол
Shihao Piao

Ход матча

24'
Shenglong Jiang
 
35'
0:1
Shihao Piao
(Sabit Abdusalam)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Шицзячжуан
2.08
3.48
3.54
Все Коэффициенты
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
23
Jiajun
Bai
33
Haijian
Wang
25
Синьли
Пэн
7
Н'Думбу
Александр
21
Baojie
Zhu
17
Бассогог
Кристиан
36
Ruofan
Liu
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
35
Peng
Wang
III
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
40
Жуков
Георгий
15
Sabit
Abdusalam
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Шицзячжуан
5-3-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шицзячжуан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.32
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.23
Цао Юньдин 3 0.14
Ханчао Ю 3 0.14
Xu Yang I 2 0.09
Haijian Wang 2 0.09
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.09
Jinhao Bi 1 0.05
Синьли Пэн 1 (1) 0.05
У Си 1 (1) 0.05
Н'Думбу Александр 1 0.05
Ruofan Liu 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 6 0.27
Oscar Taty Maritu 5 (2) 0.23
Yifeng Zang 3 0.14
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.09
Xinyu Liu1 1 0.05
Zhe Jiang 1 0.05
Kaimu Zheng 1 0.05
Shihao Piao 1 0.05
Yiming Yang 1 0.05
Bughrahan Iskandar 1 0.05
Fuyu Ma 1 0.05
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Shenglong Jiang 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Ханчао Ю 2 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Xu Yang I 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Jiabao Wen 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Zhe Jiang 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Hong Li 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Канте Хосе 1 0
Kaimu Zheng 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

6
20
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
33%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
3
50%
4
20%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

29
23
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
2
7%
4
17%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
7
24%
6
26%
76-90

Пропущено

16
31
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
13%
6
19%
1-15
3
19%
5
16%
16-30
0
0%
8
26%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
6
38%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 21 17 2 2 63 - 17 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 0:1 22 11 8 3 28 - 18 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 21 11 4 6 35 - 20 37
6. Чжэцзян Профессионал 21 9 9 3 32 - 16 36
7. Бэйцзин Гоань 21 9 7 5 33 - 30 34
8. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
9. Ченду Беттер Сити 21 8 8 5 21 - 21 32
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 21 8 5 8 27 - 23 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 1:0 22 6 7 9 25 - 30 25
14. Шэньчжэнь 21 7 3 11 24 - 40 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 21 3 3 15 12 - 33 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 0:1 13 7 4 2 14 - 8 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 9 8 0 1 39 - 9 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
9. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Шицзячжуан 1:0 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 14 7 3 4 13 - 13 24
4. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
7. Чжэцзян Профессионал 12 3 7 2 17 - 13 16
8. Шицзячжуан 1:0 11 5 1 5 18 - 19 16
9. Шанхай Шеньхуа 0:1 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
11. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
12. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 8 - 5 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 11 1 1 9 4 - 22 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (3)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 6
Весь список
  • Травма, повреждение
    39'
    Sabit Abdusalam возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Sabit Abdusalam получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Sabit Abdusalam на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Sabit Abdusalam из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Н'Думбу Александр
  • 37'
    Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 36'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шицзячжуан будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      36'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 35'
      Sabit Abdusalam сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Shihao Piao забивает с правой ноги!
    • 35'
      Sabit Abdusalam из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Denny Wang из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Jiajun Bai из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Чэн Цзэн из команды Шанхай Шеньхуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Шицзячжуан
    2.08
    3.48
    3.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шанхай Шеньхуа
    Шицзячжуан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     