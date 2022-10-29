0:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
24'
35'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
18
Denny
Wang
22
Yangyang
Jin
23
Jiajun
Bai
33
Haijian
Wang
25
Синьли
Пэн
21
Baojie
Zhu
36
Ruofan
Liu
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
45
Канте
Хосе
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ruofan LiuНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
-
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
27 Fuyu Ma
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шицзячжуан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.32
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.23
|Цао Юньдин
|3
|0.14
|Ханчао Ю
|3
|0.14
|Xu Yang I
|2
|0.09
|Haijian Wang
|2
|0.09
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.09
|Jinhao Bi
|1
|0.05
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.05
|У Си
|1 (1)
|0.05
|Н'Думбу Александр
|1
|0.05
|Ruofan Liu
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|6
|0.27
|Oscar Taty Maritu
|5 (2)
|0.23
|Yifeng Zang
|3
|0.14
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.09
|Xinyu Liu1
|1
|0.05
|Zhe Jiang
|1
|0.05
|Kaimu Zheng
|1
|0.05
|Shihao Piao
|1
|0.05
|Yiming Yang
|1
|0.05
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.05
|Fuyu Ma
|1
|0.05
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Hong Li
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Канте Хосе
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
6
20
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
33%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
3
50%
4
20%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
29
23
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
2
7%
4
17%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
3
10%
5
22%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
7
24%
6
26%
76-90
Пропущено
16
31
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
2
13%
6
19%
1-15
3
19%
5
16%
16-30
0
0%
8
26%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
6
38%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4
Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|21
|17
|2
|2
|63 - 17
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|22
|11
|8
|3
|28 - 18
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|21
|11
|4
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|21
|9
|9
|3
|32 - 16
|36
|7.
|Бэйцзин Гоань
|21
|9
|7
|5
|33 - 30
|34
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|9.
|Ченду Беттер Сити
|21
|8
|8
|5
|21 - 21
|32
|10.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|11.
|Тянцзинь Тэда
|21
|8
|5
|8
|27 - 23
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|22
|6
|7
|9
|25 - 30
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|21
|7
|3
|11
|24 - 40
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|21
|3
|3
|15
|12 - 33
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|13
|7
|4
|2
|14 - 8
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|0
|1
|39 - 9
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|14
|7
|3
|4
|13 - 13
|24
|4.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|3
|7
|2
|17 - 13
|16
|8.
|Шицзячжуан
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 19
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|12.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (3)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|6