Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Svetozar Sapuric сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Жуков Георгий пробует нанести удар издали, но Цзэн Чэн держит все под контролем

49' Peng Wang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Овусу-Секьере Деабеас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шицзячжуан пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Овусу-Секьере Деабеас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Sabit Abdusalam получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Sabit Abdusalam на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шицзячжуан будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Г О О О О Л - Shihao Piao забивает с правой ноги!

35' Sabit Abdusalam из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

33' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Канте Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Bai получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Shenglong Jiang получает желтую карточку за толчок соперника.

23' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

21' Игрок из команды Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

19' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Haijian Wang пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

17' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Н'Думбу Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Yangyang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Sabit Abdusalam пробует нанести удар издали, но Цзэн Чэн держит все под контролем

11' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Denny Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

10' Haijian Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

7' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

4' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Н'Думбу Александр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.