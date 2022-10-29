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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Chunhan Gu
Тянцзинь Тэда
1:1
Второй тайм: 58'
Чжэцзян Профессионал
0'
28' Желтая карточка
Qiuming Wang
1:0
40' Пенальти
Мерида Фран
41' Желтая карточка
Haofan Liu
1:1
55' Гол
Мушекви Няша

Ход матча

28'
Qiuming Wang
 
28'
Taoyu Piao
Qiuming Wang
 
40'
Мерида Фран
1:0
41'
 
Haofan Liu
46'
Давид Андухар
Yue Song
 
46'
 
Di Gao
Junsheng Yao
55'
1:1
Мушекви Няша
(Xin Yue)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Чжэцзян Профессионал
2.26
3.38
3.28
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
3
Zhenghao
Wang
4
Fan
Yang1
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
1
Chao
Gu
5
Haofan
Liu
3
Chang
Wang
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
6
Junsheng
Yao
30
Мушекви
Няша
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.23
Weijun Xie 3 0.14
Берич Роберт 3 0.14
Qiuming Wang 3 0.14
Мерида Фран 2 (1) 0.09
Yuanjie Su 2 0.09
Tong Zhou 2 0.09
Фарлей Роса 1 0.05
Taoyu Piao 1 0.05
Yan Shi 1 0.05
Радонич Деян 1 0.05
Eder Lima II 1 0.05
Yingjie Zhao 1 0.05
Давид Андухар 1 0.05
Yinong Tian 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 9 (1) 0.41
Андрияшевич Франко 8 (1) 0.36
Ulrich Ewolo 5 0.23
Di Gao 3 0.14
Matheus XIII 2 (1) 0.09
Цзяци Чжан 1 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 5 0
Yan Shi 2 1
Yuanjie Su 3 0
Zhenghao Wang 3 0
Мерида Фран 2 0
Jiamin Xu 2 0
Jingqi Fang 2 0
Yinong Tian 2 0
Ба Дунь 2 0
Jiarun Gao 2 0
Давид Андухар 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 4 1
Xin Yue 4 1
Yu Dong 5 0
Dongsheng Wang 4 0
Лён Нок-Хан 3 0
Zheng'ao Sun 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Пропущено

9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
5
56%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
14%
3
21%
1-15
4
29%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
21%
1
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

27
32
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
8
25%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
8
30%
30%
6
19%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
7
26%
5
16%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 22 9 10 3 33 - 17 37
7. Бэйцзин Гоань 4:1 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 1:0 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Тянцзинь Тэда 1:1 22 8 6 8 28 - 24 30
11. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 0:1 10 8 0 2 39 - 10 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 1:1 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 1:1 10 3 3 4 13 - 11 12
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 1:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:0 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 1:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 13 3 8 2 18 - 14 17
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
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    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    2.26
    3.38
    3.28
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