Тур: 20. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Chunhan Gu
1:1
Второй тайм: 58'
0'
28' Желтая карточкаQiuming Wang
1:0
40' ПенальтиМерида Фран
41' Желтая карточкаHaofan Liu
1:1
55' ГолМушекви Няша
Ход матча
28'
40'
1:0
41'
46'
55'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Xuelong Sun
-
40 Yan Shi
-
27 Wei Zhang I
-
17 Zheng Zhou
-
-
24 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
-
9 Di GaoПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
13 Yalun Li
-
-
23 Yuhang Wu
-
16 Shengxin Bao
-
31 Bin Gu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.23
|Weijun Xie
|3
|0.14
|Берич Роберт
|3
|0.14
|Qiuming Wang
|3
|0.14
|Мерида Фран
|2 (1)
|0.09
|Yuanjie Su
|2
|0.09
|Tong Zhou
|2
|0.09
|Фарлей Роса
|1
|0.05
|Taoyu Piao
|1
|0.05
|Yan Shi
|1
|0.05
|Радонич Деян
|1
|0.05
|Eder Lima II
|1
|0.05
|Yingjie Zhao
|1
|0.05
|Давид Андухар
|1
|0.05
|Yinong Tian
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|9 (1)
|0.41
|Андрияшевич Франко
|8 (1)
|0.36
|Ulrich Ewolo
|5
|0.23
|Di Gao
|3
|0.14
|Matheus XIII
|2 (1)
|0.09
|Цзяци Чжан
|1
|0.05
|Jin Cheng
|1
|0.05
|Лён Нок-Хан
|1
|0.05
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.05
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|5
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Zhenghao Wang
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Ба Дунь
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|4
|1
|Xin Yue
|4
|1
|Yu Dong
|5
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Лён Нок-Хан
|3
|0
|Zheng'ao Sun
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Пропущено
9
12
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
5
56%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
14%
3
21%
1-15
4
29%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
21%
1
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
27
32
9 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
8
25%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
8
30%
30%
6
19%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
7
26%
5
16%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|22
|17
|2
|3
|63 - 18
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|22
|11
|8
|3
|29 - 19
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|22
|9
|10
|3
|33 - 17
|37
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|22
|8
|6
|8
|28 - 24
|30
|11.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|22
|7
|3
|12
|24 - 42
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|10
|8
|0
|2
|39 - 10
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|13
|3
|8
|2
|18 - 14
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Ухань Три Таунс
|Хан Жэнь
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6