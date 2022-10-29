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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Chunhan Gu
Тянцзинь Тэда
1:2
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
28' Желтая карточка
Qiuming Wang
1:0
40' Пенальти
Мерида Фран
41' Желтая карточка
Haofan Liu
1:1
55' Гол
Мушекви Няша
58' Желтая карточка
Wei Long
1:2
60' Гол в свои ворота
Yinong Tian
70' Желтая карточка
Jin Cheng
90'+5

Ход матча

28'
Qiuming Wang
 
28'
Taoyu Piao
Qiuming Wang
 
40'
Мерида Фран
1:0
41'
 
Haofan Liu
46'
Давид Андухар
Yue Song
 
46'
 
Di Gao
Junsheng Yao
55'
1:1
Мушекви Няша
(Xin Yue)
58'
 
Wei Long
60'
1:2
Yinong Tian
70'
 
Jin Cheng
71'
Yan Shi
Ба Дунь
 
80'
 
Bin Gu
Jin Cheng
80'
 
Haoran Zhong
Xin Yue
86'
Zhenghao Wang
Yinong Tian
 
86'
Jianan Wang
Yingjie Zhao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

22
Jingqi
Fang
3
Zhenghao
Wang
4
Fan
Yang1
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
1
Chao
Gu
5
Haofan
Liu
3
Chang
Wang
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
6
Junsheng
Yao
30
Мушекви
Няша
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.23
Weijun Xie 3 0.14
Берич Роберт 3 0.14
Qiuming Wang 3 0.14
Мерида Фран 2 (1) 0.09
Yuanjie Su 2 0.09
Tong Zhou 2 0.09
Фарлей Роса 1 0.05
Taoyu Piao 1 0.05
Yan Shi 1 0.05
Радонич Деян 1 0.05
Eder Lima II 1 0.05
Yingjie Zhao 1 0.05
Давид Андухар 1 0.05
Yinong Tian 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 10 (1) 0.45
Андрияшевич Франко 8 (1) 0.36
Ulrich Ewolo 5 0.23
Di Gao 3 0.14
Matheus XIII 2 (1) 0.09
Цзяци Чжан 1 0.05
Jin Cheng 1 0.05
Лён Нок-Хан 1 0.05
Ablikim Abdusalam 1 0.05
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 5 0
Yan Shi 2 1
Yuanjie Su 3 0
Zhenghao Wang 3 0
Мерида Фран 2 0
Jiamin Xu 2 0
Jingqi Fang 2 0
Yinong Tian 2 0
Ба Дунь 2 0
Jiarun Gao 2 0
Давид Андухар 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 4 1
Xin Yue 4 1
Yu Dong 5 0
Dongsheng Wang 4 0
Лён Нок-Хан 3 0
Zheng'ao Sun 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Matheus XIII 2 0
Jin Cheng 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Wei Long 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
33%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
5
50%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
14%
3
21%
1-15
4
29%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
21%
1
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

29
33
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
3
10%
6
18%
1-15
5
17%
8
24%
16-30
2
7%
3
9%
31-45
9
31%
7
21%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
7
24%
5
15%
76-90

Пропущено

24
18
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
6
25%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
6
25%
3
17%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 22 10 9 3 34 - 17 39
7. Бэйцзин Гоань 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 22 8 5 9 28 - 25 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 10 8 0 2 39 - 10 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Бэйцзин Гоань 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Весь список
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