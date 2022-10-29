Тур: 20. Стадион: Hankou Cultural Sports Centre. Главный судья: Xing Qi
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
27' ГолMutellip Iminqari
45' Желтая карточкаРомуло
57' Желтая карточкаХан Жэнь
59' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
72' Желтая карточкаГао Чжуньи
Ход матча
27'
0:1
45'
57'
72'
72'
72'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
4
Yan
Yaki
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
4 Yan YakiЗащитник
- Защитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Нападающий
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
40 Zhang Hui
-
32 Haidong Lu
-
31 Луо Сенвен
-
37 Haoyang Xu
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Xin TangЗащитник
-
11 Ким Мин-УЗащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
- Полузащитник
-
12 SaldanhaНападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
37 Xuan Han
-
13 Jing Hu
-
28 Hanlin Wang
-
2 Hetao Hu
-
21 Junjie Meng
-
36 Junchen Gou
-
19 Baixu Xiang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|20 (2)
|0.91
|Давидсон
|13 (3)
|0.59
|Станчу Николае
|7
|0.32
|Ademilson
|7 (1)
|0.32
|Се Пэнфэй
|5
|0.23
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.14
|Haoyang Xu
|1
|0.05
|Хан Жэнь
|1
|0.05
|Сантос Уоллес
|1
|0.05
|Имин Лю
|1
|0.05
|Гао Чжуньи
|1
|0.05
|Kuo Yang
|1
|0.05
|Чао Хэ
|1
|0.05
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.05
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.18
|Ромуло
|2
|0.09
|У Гуйчао
|2
|0.09
|Zhuoyi Feng
|2
|0.09
|Ruibao Hu
|2
|0.09
|Mutellip Iminqari
|2
|0.09
|Ким Мин-У
|1
|0.05
|Чоу Тим
|1
|0.05
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.05
|Chao Gan
|1
|0.05
|Tao Liu
|1
|0.05
|Hetao Hu
|1
|0.05
|Saldanha
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Marcao V
|3
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|4
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Junchen Gou
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
13
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
13%
1
8%
1-15
7
18%
2
15%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
6
15%
1
8%
46-60
9
23%
2
15%
61-75
7
18%
6
46%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
24
8
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 17
4
17%
1
13%
1-15
5
21%
2
25%
16-30
3
13%
3
38%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
63
21
29 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
9
14%
2
10%
1-15
12
19%
4
19%
16-30
8
13%
4
19%
31-45
9
14%
1
5%
46-60
12
19%
3
14%
61-75
13
21%
7
33%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
24%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|22
|17
|2
|3
|63 - 18
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|22
|11
|8
|3
|29 - 19
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|22
|9
|10
|3
|33 - 17
|37
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|22
|8
|6
|8
|28 - 24
|30
|11.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|22
|7
|3
|12
|24 - 42
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|10
|8
|0
|2
|39 - 10
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|13
|3
|8
|2
|18 - 14
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Ухань Три Таунс
|Хан Жэнь
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6