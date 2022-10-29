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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Ухань Три Таунс
0:1
Второй тайм: 90+'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
27' Гол
Mutellip Iminqari
45' Желтая карточка
Ромуло
57' Желтая карточка
Хан Жэнь
59' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
72' Желтая карточка
Гао Чжуньи

Ход матча

27'
0:1
Mutellip Iminqari
(Saldanha)
45'
 
Ромуло
57'
Хан Жэнь
 
58'
Ademilson
Сантос Уоллес
 
59'
 
Виндбихлер Рихард
72'
Гао Чжуньи
 
72'
Yifei Sang
Се Пэнфэй
 
72'
Чао Хэ
Станчу Николае
 
82'
Zhuoxiang Deng
Xiaobin Zhang II
 
82'
Kuo Yang
Ханьвэнь Дэн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Ченду Беттер Сити
1.30
5.40
13.00
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
4
Yan
Yaki
3
Сантос
Уоллес
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Xin
Tang
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
29
Mutellip
Iminqari
12
Saldanha
Ухань Три Таунс
3-4-3
Ченду Беттер Сити
5-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛК
1:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 20 (2) 0.91
Давидсон 13 (3) 0.59
Станчу Николае 7 0.32
Ademilson 7 (1) 0.32
Се Пэнфэй 5 0.23
Xiaobin Zhang II 3 0.14
Haoyang Xu 1 0.05
Хан Жэнь 1 0.05
Сантос Уоллес 1 0.05
Имин Лю 1 0.05
Гао Чжуньи 1 0.05
Kuo Yang 1 0.05
Чао Хэ 1 0.05
Yifei Sang 1 (1) 0.05
Ханьвэнь Дэн 0 0
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.18
Ромуло 2 0.09
У Гуйчао 2 0.09
Zhuoyi Feng 2 0.09
Ruibao Hu 2 0.09
Mutellip Iminqari 2 0.09
Ким Мин-У 1 0.05
Чоу Тим 1 0.05
Виндбихлер Рихард 1 0.05
Chao Gan 1 0.05
Tao Liu 1 0.05
Hetao Hu 1 0.05
Saldanha 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Имин Лю 4 0
Чао Хэ 4 0
Marcao V 3 0
Сантос Уоллес 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Давидсон 1 0
Haidong Lu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 4 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Junchen Gou 1 1
Gan Rui 2 0
Ромуло 2 0
Виндбихлер Рихард 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
13
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
13%
1
8%
1-15
7
18%
2
15%
16-30
5
13%
1
8%
31-45
6
15%
1
8%
46-60
9
23%
2
15%
61-75
7
18%
6
46%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

24
8
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 17
4
17%
1
13%
1-15
5
21%
2
25%
16-30
3
13%
3
38%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

63
21
29 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 8
9
14%
2
10%
1-15
12
19%
4
19%
16-30
8
13%
4
19%
31-45
9
14%
1
5%
46-60
12
19%
3
14%
61-75
13
21%
7
33%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
12%
2
10%
1-15
3
18%
5
24%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 22 9 10 3 33 - 17 37
7. Бэйцзин Гоань 4:1 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 1:0 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Тянцзинь Тэда 1:1 22 8 6 8 28 - 24 30
11. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 0:1 10 8 0 2 39 - 10 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 1:1 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 1:1 10 3 3 4 13 - 11 12
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 1:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:0 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 1:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 13 3 8 2 18 - 14 17
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    92'
    Romulo возвращается на поле.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Romulo получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    91'
    Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    1.30
    5.40
    13.00
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    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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    Ченду Беттер Сити
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