Тур: 20. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Zhenlu Shi
0:2
Конец матча
0'
0:1
31' ГолKeqiang Chen
35' Желтая карточкаKeqiang Chen
0:1
36' Не забитый пенальтиАчеампонг Франк
37' Желтая карточкаКаррильо Гидо
42' Желтая карточкаZichang Huang
63' Желтая карточкаПина Томас
0:2
72' ГолШунич Тони
90' Желтая карточкаBoyu Yang
90'+5
Ход матча
31'
0:1
35'
36'
0:1
37'
37'
42'
63'
69'
70'
72'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Чжан
Лу
27
Boyu
Yang
11
Yuan
Zhang1
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
29
Лин
Гао
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
21
Keqiang
Chen
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
38 Кэ СуньЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
-
13 Haofeng Xu
-
14 Yuan Zhang2
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Keqiang ChenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
22 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
27 Ziyi Niu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Шэньчжэнь
Хэнань Цзянье
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.27
|Лин Гао
|4
|0.18
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.09
|Shuai Pei
|2
|0.09
|Yuanyi Li
|1
|0.05
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Yeljan Shinar
|1
|0.05
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.05
|Алессандрини Ромен
|1
|0.05
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Yuan Zhang2
|1
|0.05
|Yue Xu
|1
|0.05
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|8
|0.36
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.23
|Zichang Huang
|4
|0.18
|Yihao Zhong
|4
|0.18
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.09
|Shuai Yang2
|2
|0.09
|Пина Томас
|2
|0.09
|Dong Han
|2
|0.09
|Шунич Тони
|1
|0.05
|Boxuan Feng
|1
|0.05
|Yuhao Zhao
|1
|0.05
|Ма Ксянгью
|1
|0.05
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.05
|Keqiang Chen
|1
|0.05
|Каррильо Гидо
|1 (1)
|0.05
|Шангуань Ван
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Лим Чхэ-Мин
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Алессандрини Ромен
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|6
|0
|Каранга Фернандо
|5
|0
|Yihao Zhong
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Zichang Huang
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Пина Томас
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
15
27
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
3
20%
7
26%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
6
40%
2
7%
61-75
1
7%
9
33%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
19%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Забито
25
37
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
4
16%
4
11%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
3
12%
10
27%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
2
8%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
41
20
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
6
15%
5
25%
1-15
4
10%
4
20%
16-30
7
17%
4
20%
31-45
7
17%
2
10%
46-60
10
24%
3
15%
61-75
7
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|22
|17
|2
|3
|63 - 18
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|21
|16
|2
|3
|47 - 17
|50
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|22
|11
|8
|3
|29 - 19
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|21
|12
|4
|5
|33 - 14
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|22
|9
|10
|3
|33 - 17
|37
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|22
|8
|6
|8
|28 - 24
|30
|11.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|12.
|Далянь Ифан
|21
|6
|7
|8
|29 - 33
|25
|13.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|22
|7
|3
|12
|24 - 42
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|21
|5
|2
|14
|23 - 44
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|10
|8
|0
|2
|39 - 10
|24
|4.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|5.
|Шаньдун Тайшань
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|9.
|Далянь Ифан
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|0:1
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|5.
|Тянцзинь Тэда
|1:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:1
|13
|3
|8
|2
|18 - 14
|17
|7.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|8.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|9
|3
|0
|6
|10 - 16
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:4
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|22 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|15 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|16 (9)
|Мэйчжоу Хакка
|Вуканович Алекса
|9 (4)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Ухань Три Таунс
|Хан Жэнь
|6
|Бэйцзин Гоань
|Дабао Юй
|6