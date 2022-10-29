Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Хэнань Цзянье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Yue Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

39' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Каррильо Гидо получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Keqiang Chen получает желтую карточку за игру рукой

35' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О Л - Keqiang Chen первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ян Бо Ю получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Keqiang Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

22' Boxuan Feng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Wai-Tsun Dai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Wai-Tsun Dai получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Wai-Tsun Dai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

8' Zichang Huang не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

8' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Yuanyi Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Yuanyi Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Yuanyi Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля