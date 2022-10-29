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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Zhenlu Shi
Шэньчжэнь
0:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
31' Гол
Keqiang Chen
35' Желтая карточка
Keqiang Chen
0:1
36' Не забитый пенальти
Ачеампонг Франк
37' Желтая карточка
Каррильо Гидо
42' Желтая карточка
Zichang Huang
63' Желтая карточка
Пина Томас
0:2
72' Гол
Шунич Тони
90' Желтая карточка
Boyu Yang
90'+5

Ход матча

31'
0:1
Keqiang Chen
35'
 
Keqiang Chen
36'
Ачеампонг Франк
0:1
37'
 
Каррильо Гидо
37'
Кэ Сунь
Wai-Tsun Dai
 
42'
 
Zichang Huang
63'
 
Пина Томас
67'
 
Ziyi Niu
Zhao Ke
69'
Yuan Zhang2
Лин Гао
 
70'
 
Dong Han
Keqiang Chen
71'
 
Каранга Фернандо
Каррильо Гидо
72'
0:2
Шунич Тони
80'
 
Jinbao Zhong
Zichang Huang
86'
Hujahmat Shahsat
Yue Xu
 
86'
Yuezheng Du
Yuan Zhang1
 
86'
Юань Миньчэн
Алессандрини Ромен
 
90'
Boyu Yang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
27
Boyu
Yang
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
10
Алессандрини
Ромен
19
Yue
Xu
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
21
Keqiang
Chen
25
Каррильо
Гидо
Шэньчжэнь
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-1-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Хэнань Цзянье

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
1:2
С
3:3
С
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.27
Лин Гао 4 0.18
Wai-Tsun Dai 2 0.09
Shuai Pei 2 0.09
Yuanyi Li 1 0.05
Чжипэн Цзян 1 0.05
Yeljan Shinar 1 0.05
Haolun Mi 1 (1) 0.05
Алессандрини Ромен 1 0.05
Лим Чхэ-Мин 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Yuan Zhang2 1 0.05
Yue Xu 1 0.05
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 8 0.36
Дурадо Энрике 5 (1) 0.23
Zichang Huang 4 0.18
Yihao Zhong 4 0.18
Межеевски Адриан 2 (1) 0.09
Shuai Yang2 2 0.09
Пина Томас 2 0.09
Dong Han 2 0.09
Шунич Тони 1 0.05
Boxuan Feng 1 0.05
Yuhao Zhao 1 0.05
Ма Ксянгью 1 0.05
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.05
Keqiang Chen 1 0.05
Каррильо Гидо 1 (1) 0.05
Шангуань Ван 0 0
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Алессандрини Ромен 1 0
Shuai Pei 1 0
Boyu Yang 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 6 0
Каранга Фернандо 5 0
Yihao Zhong 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Шунич Тони 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Zichang Huang 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Пина Томас 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
7%
2
40%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

15
27
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
3
20%
7
26%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
6
40%
2
7%
61-75
1
7%
9
33%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
19%
3
20%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Забито

25
37
11 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
4
16%
4
11%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
3
12%
10
27%
31-45
6
24%
4
11%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
2
8%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

41
20
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 12
6
15%
5
25%
1-15
4
10%
4
20%
16-30
7
17%
4
20%
31-45
7
17%
2
10%
46-60
10
24%
3
15%
61-75
7
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0
Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0
Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 21 16 2 3 47 - 17 50
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 21 12 4 5 33 - 14 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 22 9 10 3 33 - 17 37
7. Бэйцзин Гоань 4:1 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 1:0 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Тянцзинь Тэда 1:1 22 8 6 8 28 - 24 30
11. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
12. Далянь Ифан 21 6 7 8 29 - 33 25
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 21 5 2 14 23 - 44 17
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Ухань Три Таунс 0:1 10 8 0 2 39 - 10 24
4. Шанхай СИПГ 12 7 2 3 20 - 6 23
5. Шаньдун Тайшань 8 7 1 0 18 - 2 22
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 1:1 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 4 2 19 - 12 19
9. Далянь Ифан 13 5 4 4 21 - 17 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 1:1 10 3 3 4 13 - 11 12
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 1:0 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 0:1 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:0 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Бэйцзин Гоань 4:1 11 5 3 3 18 - 19 18
5. Тянцзинь Тэда 1:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6. Чжэцзян Профессионал 1:1 13 3 8 2 18 - 14 17
7. Шанхай СИПГ 9 5 2 2 13 - 8 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 9 3 0 6 10 - 16 9
15. Далянь Ифан 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:4 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 22 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 15 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 16 (9)
Мэйчжоу Хакка Вуканович Алекса 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Dong Han наказан за толчок Ян Бо Ю
    • 90'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 48%, Хэнань Цзянье: 52%.
    • 89'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Hujahmat Shahsat должен был забить с этой позиции.
    • 88'
      Hujahmat Shahsat оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Yuezheng Du создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:2 Хэнань Цзянье онлайн

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