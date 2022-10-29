Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Адегбенро Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Отличную игру провел сегодня Чжанг Сичже ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

33' Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль забивает с правой ноги!

33' Tianyi Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Ван Ган выиграл воздушное противоборство у Afrden Asqer.

25' Оооо... вот это был удар! Адегбенро Самуэль должен был забить с этой позиции.

25' Дабао Юй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

18' Afrden Asqer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

14' Wenzhe Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кан Сан-У оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Чжанг Сичже пробует нанести удар издали, но Jianzhi Zhang держит все под контролем

9' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

8' Чжанг Сичже пробует нанести удар издали, но Jianzhi Zhang держит все под контролем

8' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Shilong Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Чжанг Сичже навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру