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Китай: Суперлига
2022

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Далянь Ифан
1:1
Второй тайм: 78'
Ухань Цзалл
0'
20' Желтая карточка
Xuan Han
0:1
29' Гол
Jinghang Hu
1:1
43' Пенальти
Линь Лянмин
51' Желтая карточка
Jinyu Li
59' Желтая карточка
Yin Shang
61' Желтая карточка
Aoshuang Nie

Ход матча

20'
 
Xuan Han
29'
0:1
Jinghang Hu
(Huajun Zhang)
43'
Линь Лянмин
1:1
46'
Cesar Manzoki
Цонев Борислав
 
46'
Longchang Lin
Vas Nunez
 
51'
 
Jinyu Li
59'
Yin Shang
 
61'
 
Aoshuang Nie
75'
Zhiwei Song
Yanfeng Dong
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Ухань Цзалл
1.40
4.70
7.90
Все Коэффициенты
30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
44
Vas
Nunez
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
1
Zhifeng
Wang
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
2
Peng
Li
15
Мин
Тянь
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
Далянь Ифан
4-3-3
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Далянь Ифан
Ухань Цзалл

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
ПЛК
1:1
ПЛК
1:0
ПЛК
4:0
ПЛК
4:0
ПЛК
0:0
ПЛК
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.6

Среднее время на гол

50
150

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

0.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 8 (1) 0.36
Yin Shang 5 0.23
Ян Ксиангчуанг 3 0.14
Цонев Борислав 3 0.14
Yu Fei 2 0.09
Мамба Стрели 2 0.09
Guowen Sun 2 0.09
Zhu Ting 1 0.05
Wei Wu III 1 0.05
Yanfeng Dong 1 0.05
Cesar Manzoki 1 0.05
Yupeng He 1 0.05
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.32
Каевич Асмир 4 (1) 0.18
Виана Бруно 3 0.14
Peng Li 2 0.09
Rentian Hu 2 0.09
Jinghang Hu 1 0.05
Huajun Zhang 1 0.05
Мин Тянь 1 0.05
Dong Xu 1 0.05
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 6 0
Yu Fei 6 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 3 0
Yin Shang 3 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Yupeng He 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Le Liu 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Aoshuang Nie 4 0
Dong Xu 4 0
Peng Li 3 0
Xuan Han 3 0
Каевич Асмир 2 0
Форбс Браун 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
5
24%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
3
38%
61-75
4
19%
2
25%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
7
41%
5
28%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
3
20%
8
29%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
5
33%
4
14%
76-90

Забито

30
21
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
8
27%
5
24%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
5
24%
61-75
5
17%
6
29%
76-90

Пропущено

32
46
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
6%
4
9%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
4
13%
11
24%
46-60
4
13%
8
17%
61-75
12
38%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 22 17 2 3 63 - 18 53
2. Шаньдун Тайшань 2:0 22 17 2 3 49 - 17 53
3. Шанхай Шеньхуа 22 11 8 3 29 - 19 41
4. Шанхай СИПГ 0:2 22 12 4 6 33 - 16 40
5. Хэнань Цзянье 22 12 4 6 37 - 20 40
6. Чжэцзян Профессионал 22 10 9 3 34 - 17 39
7. Бэйцзин Гоань 22 10 7 5 37 - 31 37
8. Ченду Беттер Сити 22 9 8 5 22 - 21 35
9. Мэйчжоу Хакка 22 9 6 7 32 - 27 33
10. Чанчунь Ятай 22 7 8 7 31 - 30 29
11. Тянцзинь Тэда 22 8 5 9 28 - 25 29
12. Далянь Ифан 1:1 22 6 8 8 30 - 34 26
13. Шицзячжуан 22 6 7 9 26 - 31 25
14. Шэньчжэнь 22 7 3 12 24 - 42 24
15. Ухань Цзалл 1:1 22 5 3 14 24 - 45 18
16. Гуанчжоу Фули 22 3 3 16 16 - 43 12
17. Гуанчжоу Эвергранд 22 3 3 16 13 - 37 12
18. Хэбей Форчун 22 1 0 21 12 - 67 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
2. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
3. Шаньдун Тайшань 2:0 9 8 1 0 20 - 2 25
4. Ухань Три Таунс 10 8 0 2 39 - 10 24
5. Шанхай СИПГ 0:2 12 7 2 3 20 - 6 23
6. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
7. Чжэцзян Профессионал 9 6 2 1 15 - 3 20
8. Далянь Ифан 1:1 14 5 5 4 22 - 18 20
9. Бэйцзин Гоань 11 5 4 2 19 - 12 19
10. Чанчунь Ятай 13 4 4 5 13 - 13 16
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
13. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
14. Ченду Беттер Сити 7 1 5 1 8 - 8 8
15. Ухань Цзалл 1:1 12 2 2 8 13 - 28 8
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 2 6 8 - 11 8
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 2:0 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 12 5 3 4 15 - 13 18
7. Шанхай СИПГ 0:2 10 5 2 3 13 - 10 17
8. Шицзячжуан 11 5 1 5 19 - 20 16
9. Шанхай Шеньхуа 9 4 4 1 14 - 10 16
10. Хэнань Цзянье 9 4 3 2 10 - 5 15
11. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
12. Мэйчжоу Хакка 10 3 3 4 7 - 13 12
13. Шэньчжэнь 12 3 2 7 14 - 27 11
14. Ухань Цзалл 1:1 10 3 1 6 11 - 17 10
15. Далянь Ифан 1:1 8 1 3 4 8 - 16 6
16. Гуанчжоу Фули 11 1 2 8 8 - 18 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 11 0 0 11 5 - 28 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 14 (4)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 14 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 13 (9)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Пен Лю 6
Ухань Три Таунс Хан Жэнь 6
Бэйцзин Гоань Дабао Юй 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Удар от ворот произведет Далянь Ифан
  • 77'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Ухань Цзалл пытается что-то создать.
  • 77'
    Jiahui Huang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    77'
    Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 76'
    Longchang Lin ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
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    • 74'
      Удар от ворот произведет Ухань Цзалл
    • Травма, повреждение
      74'
      Jinghang Hu возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      73'
      Пен Лю возвращается на поле.
    • 73'
      Guowen Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Jinghang Hu получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пен Лю получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      72'
      Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      72'
      Пен Лю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      72'
      Безумный фол. Xuan Han грубо играет против соперника. Пострадал Пен Лю
    • 71'
      Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 71'
      Оооо... вот это был удар! Форбс Браун должен был забить с этой позиции.
    • 71'
      Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Dong Xu из команды Ухань Цзалл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Longchang Lin из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 56%, Ухань Цзалл: 44%.
    • Фол, нарушение
      70'
      Судья свистит. Пен Лю атаковал сзади соперника. Это Jinghang Hu заработал своей команде штрафной
    • 69'
      Chongqiu Ye из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Peng Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Далянь Ифан контролирует мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 68'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Ухань Цзалл пытается что-то создать.
    • 66'
      Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 66'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Cesar Manzoki из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Jiahui Huang успешно блокирует удар.
    • 65'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 60%, Ухань Цзалл: 40%.
    • 65'
      Jinghang Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Ухань Цзалл пытается что-то создать.
    • 65'
      Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Jiahui Huang успешно блокирует удар.
    • 64'
      Форбс Браун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Dong Xu из команды Ухань Цзалл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Jiahui Huang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Longchang Lin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Игрок из команды Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 63'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      62'
      Yu Fei из команды Далянь Ифан заходит слишком далеко, он валит Каевич Асмир.
    • 62'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 62'
      Zhifeng Wang из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      61'
      Aoshuang Nie получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      61'
      Aoshuang Nie из команды Ухань Цзалл опасно и грубо сыграл. Yu Fei пострадал.
    • 60'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 59%, Ухань Цзалл: 41%.
    • 60'
      Ву Ян из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Желтая карточка
      59'
      Yin Shang получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      59'
      Безумный фол. Yin Shang грубо играет против соперника. Пострадал Каевич Асмир
    • Фол, нарушение
      58'
      Yanfeng Dong из команды Далянь Ифан заходит слишком далеко, он валит Huajun Zhang.
    • 58'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Удар от ворот произведет Далянь Ифан
    • 57'
      Peng Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • Офсайд
      56'
      Форбс Браун из команды Ухань Цзалл в офсайде
    • Травма, повреждение
      56'
      Yin Shang возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      56'
      Dong Xu возвращается на поле.
    • 56'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yin Shang получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Dong Xu получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 59%, Ухань Цзалл: 41%.
    • Травма, повреждение
      55'
      Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      55'
      Dong Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Peng Li из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Далянь Ифан контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      51'
      Рефери не любит споров - именно за это Jinyu Li сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      51'
      Cesar Manzoki наказан за толчок Peng Li
    • 51'
      Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 61%, Ухань Цзалл: 39%.
    • 50'
      Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Longchang Lin из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Cesar Manzoki делает скидку к воротам
    • 48'
      Ян Ксиангчуанг из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Каевич Асмир из команды Ухань Цзалл поставил подножку. Пострадал Cesar Manzoki
    • Фол, нарушение
      47'
      Cesar Manzoki из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Chongqiu Ye пострадал.
    • Фол, нарушение
      47'
      Cesar Manzoki задерживает мяч рукой
    • 47'
      Chongqiu Ye успешно блокирует удар.
    • 46'
      Пен Лю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Chongqiu Ye из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Тактическая замена. Vas Nunez уходит с поля и его заменяет Longchang Lin
    • 46'
      Тактическая замена. Цонев Борислав уходит с поля и его заменяет Cesar Manzoki
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puwan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Далянь Ифан
    Ничья
    Ухань Цзалл
    1.40
    4.70
    7.90
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    Далянь Ифан
    Ухань Цзалл
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