72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Безумный фол. Xuan Han грубо играет против соперника. Пострадал Пен Лю

71' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Оооо... вот это был удар! Форбс Браун должен был забить с этой позиции.

71' Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Aoshuang Nie получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Yin Shang получил желтую карточку от судьи

59' Безумный фол. Yin Shang грубо играет против соперника. Пострадал Каевич Асмир

58' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Yin Shang возвращается на поле.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Yin Shang получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Dong Xu получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Dong Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рефери не любит споров - именно за это Jinyu Li сейчас получил желтую

51' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля