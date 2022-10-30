Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Судье надоело, что Yu Fei тянет время и он наказал его горчичником

88' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Xuan Han получил травму и заменен. Xuheng Huang выходит на поле.

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Xuan Han получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Xuan Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Хорошую попытку сделал Каевич Асмир . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Huajun Zhang наказан за толчок Yin Shang

75' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Guowen Sun оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Jinghang Hu получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ох, нехорошо это выглядит. Пен Лю получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Jinghang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Пен Лю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Безумный фол. Xuan Han грубо играет против соперника. Пострадал Пен Лю

71' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Оооо... вот это был удар! Форбс Браун должен был забить с этой позиции.

71' Форбс Браун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Aoshuang Nie получил желтую карточку от судьи

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Yin Shang получил желтую карточку от судьи

59' Безумный фол. Yin Shang грубо играет против соперника. Пострадал Каевич Асмир

58' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Yin Shang возвращается на поле.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Yin Shang получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Dong Xu получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Dong Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рефери не любит споров - именно за это Jinyu Li сейчас получил желтую

51' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Каевич Асмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля