Тур: 20. Стадион: Puwan Stadium. Главный судья: Shunqi Tang
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаXuan Han
0:1
28' ГолJinghang Hu
1:1
43' ПенальтиЛинь Лянмин
51' Желтая карточкаJinyu Li
59' Желтая карточкаYin Shang
61' Желтая карточкаAoshuang Nie
89' Желтая карточкаYu Fei
2:1
90' ГолYu Fei
90' Желтая карточкаКаевич Асмир
90'+6
Ход матча
20'
28'
0:1
43'
1:1
51'
59'
61'
86'
89'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
44
Vas
Nunez
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
2
Peng
Li
15
Мин
Тянь
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
44 Vas NunezЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мамба СтрелиНападающий
-
-
13 Yaopeng Wang
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
21 Zihan Gui
-
18 Yupeng He
-
24 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
-
33 Zhiwei Song
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
15 Мин ТяньПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
28 Dong XuПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
32 Chen Yuhao
-
26 Yun Liu
-
24 Jiali Hu
-
36 Xuheng Huang
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Далянь Ифан
Ухань Цзалл
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.6
Среднее время на гол
50
150
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
0.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|8 (1)
|0.36
|Yin Shang
|5
|0.23
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.14
|Yu Fei
|3
|0.14
|Цонев Борислав
|3
|0.14
|Мамба Стрели
|2
|0.09
|Guowen Sun
|2
|0.09
|Zhu Ting
|1
|0.05
|Wei Wu III
|1
|0.05
|Yanfeng Dong
|1
|0.05
|Cesar Manzoki
|1
|0.05
|Yupeng He
|1
|0.05
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.32
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.18
|Виана Бруно
|3
|0.14
|Peng Li
|2
|0.09
|Rentian Hu
|2
|0.09
|Jinghang Hu
|1
|0.05
|Huajun Zhang
|1
|0.05
|Мин Тянь
|1
|0.05
|Dong Xu
|1
|0.05
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|7
|0
|Пен Лю
|6
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Le Liu
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Aoshuang Nie
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Peng Li
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 16
5
22%
2
22%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
6
30%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
39%
6
30%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
15
28
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
3
20%
8
29%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
5
33%
4
14%
76-90
Забито
32
22
18 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
8
25%
5
23%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
7
22%
1
5%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
3
9%
5
23%
61-75
6
19%
6
27%
76-90
Пропущено
33
48
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
2
6%
4
8%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
4
12%
10
21%
31-45
4
12%
11
23%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
12
36%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4
Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|22
|17
|2
|3
|63 - 18
|53
|2.
|Шаньдун Тайшань
|22
|17
|2
|3
|50 - 18
|53
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|22
|11
|8
|3
|29 - 19
|41
|4.
|Шанхай СИПГ
|22
|12
|4
|6
|34 - 17
|40
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|22
|10
|9
|3
|34 - 17
|39
|7.
|Бэйцзин Гоань
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|8.
|Ченду Беттер Сити
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Чанчунь Ятай
|22
|7
|8
|7
|31 - 30
|29
|11.
|Тянцзинь Тэда
|22
|8
|5
|9
|28 - 25
|29
|12.
|Далянь Ифан
|22
|7
|7
|8
|31 - 34
|28
|13.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|14.
|Шэньчжэнь
|22
|7
|3
|12
|24 - 42
|24
|15.
|Ухань Цзалл
|22
|5
|2
|15
|24 - 46
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|22
|3
|3
|16
|16 - 43
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|22
|1
|0
|21
|12 - 67
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|2.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|3.
|Шаньдун Тайшань
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|4.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|0
|2
|39 - 10
|24
|5.
|Шанхай СИПГ
|12
|7
|2
|3
|20 - 6
|23
|6.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|9.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|13.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Ченду Беттер Сити
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|7.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|8.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|11
|1
|2
|8
|8 - 18
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|0
|0
|11
|5 - 28
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|13 (9)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Далянь Ифан
|Пен Лю
|6
|Ухань Три Таунс
|Хан Жэнь
|6