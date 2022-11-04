Тур: 23. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Jianxin Du
1:1
Второй тайм: 57'
0'
15' Желтая карточкаLe Liu
1:0
19' ГолЛэй У
49' Желтая карточкаЦонев Борислав
1:1
51' ГолCesar Manzoki
Ход матча
15'
19'
1:0
32'
49'
51'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
34
Каллон
Исса
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
26
Chunxin
Chen
7
Лэй
У
33
Zhiwei
Song
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
26
Ming'an
Cui
24
Le
Liu
21
Zihan
Gui
17
Мамба
Стрели
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Каллон ИссаЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
12 Wei Chen2
-
15 Shenyuan Li
-
39 Baiyang Liu
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Zhiwei SongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
18 Yupeng HeПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ming'an CuiПолузащитник
-
24 Le LiuПолузащитник
-
21 Zihan GuiНападающий
- Нападающий
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Yaopeng Wang
-
23 Yin Shang
-
25 Zeyuan Feng
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
-
37 Hao Ning
-
11 Guowen Sun
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
3
2.14
Среднее время на гол
30
42
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.3
|Вэньцзюнь Люй
|6
|0.26
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.26
|Паулиньо Пауло
|2
|0.09
|Браунинг Тайас
|2
|0.09
|Baiyang Liu
|2
|0.09
|Цзин Фэн
|1
|0.04
|Линьпэн Чжан
|1
|0.04
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.04
|Ли Шенглонг
|1
|0.04
|Huachen Zhang
|1
|0.04
|Zhurun Liu
|1
|0.04
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.04
|Шэньчао Ван
|1
|0.04
|Xin Xu
|1
|0.04
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
|Chunxin Chen
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|8 (1)
|0.35
|Yin Shang
|5
|0.22
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.13
|Yu Fei
|3
|0.13
|Цонев Борислав
|3
|0.13
|Мамба Стрели
|2
|0.09
|Guowen Sun
|2
|0.09
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Cesar Manzoki
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|7
|0
|Пен Лю
|6
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Цонев Борислав
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
6
Шанхай СИПГ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Далянь Ифан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
12
21
Шанхай СИПГ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Далянь Ифан
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
14
27
Голы по времени матча
Забито
19
9
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
5%
3
33%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
21%
5
22%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
1
7%
6
26%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Забито
33
32
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
12%
8
25%
1-15
7
21%
3
9%
16-30
5
15%
7
22%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
10
30%
6
19%
76-90
Пропущено
18
33
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
3
17%
2
6%
1-15
3
17%
7
21%
16-30
1
6%
4
12%
31-45
4
22%
4
12%
46-60
4
22%
4
12%
61-75
3
17%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2
Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
9 раз 41%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
122
57
86
210
113
111
113
111
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
44
46
35
19
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
166
913
1111
319
220
220
121
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|2.
|Шаньдун Тайшань
|23
|18
|2
|3
|54 - 19
|56
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|23
|11
|9
|3
|29 - 19
|42
|4.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|23
|12
|5
|6
|35 - 18
|41
|5.
|Хэнань Цзянье
|22
|12
|4
|6
|37 - 20
|40
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|7.
|Ченду Беттер Сити
|23
|10
|8
|5
|28 - 21
|38
|8.
|Бэйцзин Гоань
|22
|10
|7
|5
|37 - 31
|37
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|22
|9
|6
|7
|32 - 27
|33
|10.
|Чанчунь Ятай
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|11.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|29 - 29
|29
|12.
|Далянь Ифан
|1:1
|23
|7
|8
|8
|32 - 35
|29
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|15.
|Ухань Цзалл
|22
|5
|2
|15
|24 - 46
|17
|16.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|22
|3
|3
|16
|13 - 37
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|23
|1
|0
|22
|12 - 73
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|10
|9
|1
|0
|25 - 4
|28
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|4.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|5.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|13
|7
|3
|3
|21 - 7
|24
|6.
|Далянь Ифан
|1:1
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|9.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|4
|2
|19 - 12
|19
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|8
|2
|5
|1
|14 - 8
|11
|13.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|12
|2
|2
|8
|13 - 28
|8
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|2
|6
|8 - 11
|8
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|8.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|11
|5
|1
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Хэнань Цзянье
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|11.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|14 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5