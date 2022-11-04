Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Это был отличный перфоманс от команды Гуанчжоу Эвергранд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Shaocong Wu возвращается на поле.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Shaocong Wu получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Shaocong Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Цзюньминь Хао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Жанг Ченг Лин нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

43' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас забивает с правой ноги!

38' Канте Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шицзячжуан нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

35' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Канте Хосе

33' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Оооо... вот это был удар! Chuangyi Lin должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Chuangyi Lin . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Jianzhi Zhang взял и забрал мяч на выходе

28' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Xiaotian Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

22' Liyu Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Oscar Taty Maritu нанес удар головой, но Jianzhi Zhang спокойно отбил мяч.

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Команда Шицзячжуан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Oscar Taty Maritu забивает с правой ноги!

14' Yun Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Hong Li оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Хорошую попытку сделал Peng Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Xiaotian Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру