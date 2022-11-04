Тур: 23. Стадион: Huadu Stadium. Главный судья: Zheng Li
3:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолOscar Taty Maritu
0:2
38' ГолОвусу-Секьере Деабеас
1:2
40' ГолMingmin Cai
2:2
44' ГолLiyn Yang
3:2
51' ГолLiyn Yang
3:3
59' ГолShihao Piao
64' Желтая карточкаHong Li
90' Желтая карточкаLiyn Yang
90'+5
Ход матча
14'
0:1
38'
40'
1:2
44'
2:2
51'
3:2
59'
64'
64'
64'
77'
77'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 13
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
18
Hengbo
Fan
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
44
Хайо
Ронг
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
45
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Hengbo FanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
-
44 Хайо РонгНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jihao Zhang
-
32 Shenping Huo
-
22 Afrden Asqer
-
40 Kaiyuan Tan
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
38 Rijin Chen
-
23 Jiaheng Li
-
28 Ling Jie
-
20 Shilong Wang
-
Главный тренер: Bo Fu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
-
27 Fuyu Ma
-
23 Yiming Yang
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.35
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.17
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.04
|Ling Jie
|1
|0.04
|Mingmin Cai
|1
|0.04
|Хайо Ронг
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|7
|0.3
|Oscar Taty Maritu
|6 (2)
|0.26
|Овусу-Секьере Деабеас
|3
|0.13
|Shihao Piao
|3
|0.13
|Yifeng Zang
|3
|0.13
|Xinyu Liu1
|1
|0.04
|Zhe Jiang
|1
|0.04
|Kaimu Zheng
|1
|0.04
|Yiming Yang
|1
|0.04
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.04
|Fuyu Ma
|1
|0.04
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Сунзу Стоппила
|0
|0
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Yun Yang
|0
|0
|Sabit Abdusalam
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yang Li3
|4
|0
|Yu Hou
|4
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhongliu Chen
|4
|0
|Hong Li
|4
|0
|Hao Guo
|2
|1
|Shihao Piao
|3
|0
|Yiming Yang
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Сунзу Стоппила
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Zhe Jiang
|2
|0
|Канте Хосе
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Fuyu Ma
|2
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Peng Wang III
|1
|0
|Svetozar Sapuric
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
6
4
Гуанчжоу Эвергранд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Шицзячжуан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
1
5
Гуанчжоу Эвергранд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Шицзячжуан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
7
33%
31-45
2
20%
5
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
6
25%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
15%
1
9%
1-15
7
27%
3
27%
16-30
1
4%
4
36%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90
Забито
15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
0
0%
5
18%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
33%
7
25%
31-45
3
20%
6
21%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
41
35
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
12%
6
17%
1-15
10
24%
5
14%
16-30
4
10%
10
29%
31-45
9
22%
4
11%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
10
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 52%
1
9 раз 39%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1112
Больше Меньше
149
221
716
221
419
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|2.
|Шаньдун Тайшань
|23
|18
|2
|3
|54 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|23
|11
|9
|3
|29 - 19
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|23
|10
|8
|5
|28 - 21
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|11.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|29 - 29
|29
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|23
|1
|0
|22
|12 - 73
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|10
|9
|1
|0
|25 - 4
|28
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|8
|2
|5
|1
|14 - 8
|11
|13.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|11.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5