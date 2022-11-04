  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Zheng Li
Гуанчжоу Эвергранд
3:3
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
14' Гол
Oscar Taty Maritu
0:2
38' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
1:2
40' Гол
Mingmin Cai
2:2
44' Гол
Liyn Yang
3:2
51' Гол
Liyn Yang
3:3
59' Гол
Shihao Piao
64' Желтая карточка
Hong Li
90' Желтая карточка
Liyn Yang
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Oscar Taty Maritu
(Yun Yang)
38'
0:2
Овусу-Секьере Деабеас
(Канте Хосе)
40'
Mingmin Cai
(Хайо Ронг)
1:2
44'
Liyn Yang
(Цзюньминь Хао)
2:2
51'
Liyn Yang
3:2
59'
3:3
Shihao Piao
(Овусу-Секьере Деабеас)
64'
 
Hong Li
64'
 
Yiming Yang
Hong Li
64'
Вэй Ши-Хао
Хайо Ронг
 
77'
Yu Hou
Mingmin Cai
 
77'
Ling Jie
Bowen Huang2
 
78'
 
Sabit Abdusalam
Овусу-Секьере Деабеас
87'
 
Hao Guo
Chuangyi Lin
90'
Shilong Wang
Wenzhe Zhao
 
90'
Liyn Yang
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 13
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

19
Jianzhi
Zhang
18
Hengbo
Fan
5
Shaocong
Wu
43
Chenglin
Zhang
3
Wenzhe
Zhao
33
Mingmin
Cai
9
Bowen
Huang2
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
46
Цзюньминь
Хао
44
Хайо
Ронг
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
35
Peng
Wang
III
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
40
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
44
Овусу-Секьере
Деабеас
45
Канте
Хосе
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Шицзячжуан
5-3-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
5:2
С
0:2
С
0:6
С
0:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.35
Вэй Ши-Хао 4 0.17
Dinghao Yan 1 (1) 0.04
Ling Jie 1 0.04
Mingmin Cai 1 0.04
Хайо Ронг 0 0
Afrden Asqer 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 7 0.3
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.26
Овусу-Секьере Деабеас 3 0.13
Shihao Piao 3 0.13
Yifeng Zang 3 0.13
Xinyu Liu1 1 0.04
Zhe Jiang 1 0.04
Kaimu Zheng 1 0.04
Yiming Yang 1 0.04
Bughrahan Iskandar 1 0.04
Fuyu Ma 1 0.04
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Dinghao Yan 4 0
Yang Li3 4 0
Yu Hou 4 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Liyn Yang 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Bowen Huang2 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hong Li 4 0
Hao Guo 2 1
Shihao Piao 3 0
Yiming Yang 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Zhe Jiang 2 0
Канте Хосе 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Peng Wang III 1 0
Svetozar Sapuric 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

6
4
Гуанчжоу Эвергранд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Шицзячжуан
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

1
5
Гуанчжоу Эвергранд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Шицзячжуан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

28
14

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
7
33%
31-45
2
20%
5
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
5
21%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
3
20%
6
25%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
15%
1
9%
1-15
7
27%
3
27%
16-30
1
4%
4
36%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90

Забито

15
28
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
0
0%
5
18%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
33%
7
25%
31-45
3
20%
6
21%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

41
35
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
5
12%
6
17%
1-15
10
24%
5
14%
16-30
4
10%
10
29%
31-45
9
22%
4
11%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
10
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 52%
1
9 раз 39%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
12
0.5
Больше Меньше
14
9
2
21
1.5
7
16
2
21
2.5
4
19
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
2. Шаньдун Тайшань 23 18 2 3 54 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 23 13 4 6 36 - 18 43
4. Шанхай Шеньхуа 23 11 9 3 29 - 19 42
5. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
6. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
7. Чжэцзян Профессионал 23 10 9 4 34 - 19 39
8. Ченду Беттер Сити 23 10 8 5 28 - 21 38
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Чанчунь Ятай 23 7 9 7 31 - 30 30
11. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 29 - 29 29
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 23 6 8 9 29 - 34 26
15. Ухань Цзалл 23 5 3 15 24 - 46 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 23 3 4 16 16 - 40 13
17. Гуанчжоу Фули 23 3 3 17 17 - 47 12
18. Хэбей Форчун 23 1 0 22 12 - 73 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 10 9 1 0 25 - 4 28
2. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
3. Шанхай СИПГ 13 8 2 3 22 - 7 26
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Ченду Беттер Сити 8 2 5 1 14 - 8 11
13. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
14. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
15. Ухань Цзалл 13 2 3 8 13 - 28 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 3 6 11 - 14 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 12 5 2 5 22 - 23 17
8. Шанхай Шеньхуа 10 4 5 1 14 - 10 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
11. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
12. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 12 1 2 9 9 - 22 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 12 0 0 12 5 - 34 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Шицзячжуан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     