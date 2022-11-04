Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Бэйцзин Гоань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Дабао Юй нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Yihao Zhong создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мемишевич Самир получил желтую карточку от судьи

43' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кан Сан-У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Пина Томас пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

41' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

36' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

28' Чендун Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Zichang Huang получил желтую карточку от судьи

27' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

26' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Каррильо Гидо нанес удар головой, но Хоу Сен спокойно отбил мяч.

24' Каранга Фернандо пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

23' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

19' Чи Чжунго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

17' Чжанг Сичже получил желтую карточку от судьи

15' Жанг Юнинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с левой ноги!

12' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Каранга Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

7' Жанг Юнинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Zichang Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

4' Чжанг Сичже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Tianyi Gao не смог попасть в створ ударом издали

1' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре