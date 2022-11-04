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Китай: Суперлига
2022

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Бэйцзин Гоань
2:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
12' Гол
Жанг Юнинг
17' Желтая карточка
Чжанг Сичже
27' Желтая карточка
Zichang Huang
43' Желтая карточка
Мемишевич Самир
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Адегбенро Самуэль
64' Желтая карточка
Javier Pereira
1:1
74' Гол
Keqiang Chen
82' Желтая карточка
Шунич Тони
2:1
90' Пенальти
Кан Сан-У
90' Желтая карточка
Yihao Zhong
90' Желтая карточка
Каранга Фернандо
90'+7

Ход матча

12'
Жанг Юнинг
(Чжанг Сичже)
1:0
17'
Чжанг Сичже
 
27'
 
Zichang Huang
43'
Мемишевич Самир
 
46'
 
Keqiang Chen
Ziyi Niu
60'
Адегбенро Самуэль
Чжанг Сичже
 
61'
Адегбенро Самуэль
 
64'
 
Javier Pereira
74'
1:1
Keqiang Chen
(Шунич Тони)
80'
 
Zhao Ke
Boxuan Feng
82'
 
Шунич Тони
86'
 
Jinbao Zhong
Zichang Huang
90'
Кан Сан-У
2:1
90'
 
Yihao Zhong
90'
 
Каранга Фернандо
90'
Yang Bai
Кан Сан-У
 
90'
Ziming Wang
Tianyi Gao
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
17
Кан
Сан-У
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
7
Каранга
Фернандо
25
Каррильо
Гидо
29
Yihao
Zhong
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.45

Среднее время на гол

67
198

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.52
0.74

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

59
121

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 15 (1) 0.65
Чжанг Сичже 4 (1) 0.17
Tianyi Gao 3 0.13
Мемишевич Самир 3 0.13
Дабао Юй 3 0.13
Кан Сан-У 2 (1) 0.09
Адегбенро Самуэль 2 0.09
Ziming Wang 2 0.09
Gang Wang 1 0.04
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 8 0.35
Дурадо Энрике 5 (1) 0.22
Zichang Huang 4 0.17
Yihao Zhong 4 0.17
Межеевски Адриан 2 (1) 0.09
Shuai Yang2 2 0.09
Пина Томас 2 0.09
Dong Han 2 0.09
Keqiang Chen 2 0.09
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Каррильо Гидо 1 (1) 0.04
Шангуань Ван 0 0
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 0
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 4 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 6 0
Каранга Фернандо 6 0
Yihao Zhong 5 0
Шунич Тони 4 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Пина Томас 2 0
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хэнань Цзянье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

16
25
Бэйцзин Гоань
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Хэнань Цзянье
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

22
28

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

18
27
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
11%
4
15%
1-15
6
33%
3
11%
16-30
3
17%
7
26%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
3
17%
9
33%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Забито

39
38
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
15%
4
11%
1-15
11
28%
4
11%
16-30
5
13%
10
26%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
7
18%
11
29%
76-90

Пропущено

32
22
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
13%
6
27%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
8
25%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
31%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
8
5
4
8
2.5
5
8
2
10
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
16
7
11
12
1.5
12
11
6
17
2.5
6
17
3
20
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
2. Шаньдун Тайшань 23 18 2 3 54 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 23 13 4 6 36 - 18 43
4. Шанхай Шеньхуа 23 11 9 3 29 - 19 42
5. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
6. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
7. Чжэцзян Профессионал 23 10 9 4 34 - 19 39
8. Ченду Беттер Сити 23 10 8 5 28 - 21 38
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Чанчунь Ятай 23 7 9 7 31 - 30 30
11. Тянцзинь Тэда 23 8 5 10 29 - 29 29
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 23 6 8 9 29 - 34 26
15. Ухань Цзалл 23 5 3 15 24 - 46 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 23 3 4 16 16 - 40 13
17. Гуанчжоу Фули 23 3 3 17 17 - 47 12
18. Хэбей Форчун 23 1 0 22 12 - 73 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 10 9 1 0 25 - 4 28
2. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
3. Шанхай СИПГ 13 8 2 3 22 - 7 26
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
12. Ченду Беттер Сити 8 2 5 1 14 - 8 11
13. Тянцзинь Тэда 10 3 2 5 13 - 12 11
14. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
15. Ухань Цзалл 13 2 3 8 13 - 28 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 3 6 11 - 14 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 12 5 2 5 22 - 23 17
8. Шанхай Шеньхуа 10 4 5 1 14 - 10 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
11. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
12. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 12 1 2 9 9 - 22 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 12 0 0 12 5 - 34 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков
  • 97'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 97'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 47%, Хэнань Цзянье: 53%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!
  • 96'
    Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
  • 96'
    Тактическая замена. Кан Сан-У уходит с поля и его заменяет Yang Bai
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 95'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 47%, Хэнань Цзянье: 53%.
  • Желтая карточка
    95'
    Каранга Фернандо получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    95'
    Yihao Zhong получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 95'
    Мемишевич Самир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.
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