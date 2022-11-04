Тур: 23. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Xing Qi
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЖанг Юнинг
17' Желтая карточкаЧжанг Сичже
27' Желтая карточкаZichang Huang
43' Желтая карточкаМемишевич Самир
61' Undefined phrase: football_event_Адегбенро Самуэль
64' Желтая карточкаJavier Pereira
1:1
74' ГолKeqiang Chen
82' Желтая карточкаШунич Тони
2:1
90' ПенальтиКан Сан-У
90' Желтая карточкаYihao Zhong
90' Желтая карточкаКаранга Фернандо
90'+7
Ход матча
12'
1:0
17'
27'
43'
46'
64'
74'
1:1
80'
82'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
15
Tianyi
Gao
28
Чендун
Чжан
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кан Сан-УНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
-
20 Ziming Wang
-
43 Yucheng Shi
-
26 Yang Bai
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
5 Цао ГуЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
30 Jinbao ZhongНападающий
-
-
11 Zhao Ke
-
22 Haoran Wang
-
21 Keqiang Chen
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.1%
47.8%
13.1%
9 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.45
Среднее время на гол
67
198
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.52
0.74
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
59
121
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|15 (1)
|0.65
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.17
|Tianyi Gao
|3
|0.13
|Мемишевич Самир
|3
|0.13
|Дабао Юй
|3
|0.13
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.09
|Адегбенро Самуэль
|2
|0.09
|Ziming Wang
|2
|0.09
|Gang Wang
|1
|0.04
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|8
|0.35
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.22
|Zichang Huang
|4
|0.17
|Yihao Zhong
|4
|0.17
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.09
|Shuai Yang2
|2
|0.09
|Пина Томас
|2
|0.09
|Dong Han
|2
|0.09
|Keqiang Chen
|2
|0.09
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1 (1)
|0.04
|Шангуань Ван
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|4
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|6
|0
|Каранга Фернандо
|6
|0
|Yihao Zhong
|5
|0
|Шунич Тони
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Пина Томас
|2
|0
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хэнань Цзянье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
16
25
Бэйцзин Гоань
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Хэнань Цзянье
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
22
28
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
19%
2
18%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Забито
18
27
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
11%
4
15%
1-15
6
33%
3
11%
16-30
3
17%
7
26%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
2
7%
61-75
3
17%
9
33%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
21%
3
20%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
3
16%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Забито
39
38
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
15%
4
11%
1-15
11
28%
4
11%
16-30
5
13%
10
26%
31-45
5
13%
4
11%
46-60
5
13%
5
13%
61-75
7
18%
11
29%
76-90
Пропущено
32
22
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
4
13%
6
27%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
8
25%
4
18%
31-45
2
6%
2
9%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
31%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1
Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0
Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
7 раз 30%
2
6 раз 26%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
85
48
58
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
56
46
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
167
1112
1211
617
617
320
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|2.
|Шаньдун Тайшань
|23
|18
|2
|3
|54 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|23
|11
|9
|3
|29 - 19
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|23
|10
|8
|5
|28 - 21
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|11.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|29 - 29
|29
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|23
|1
|0
|22
|12 - 73
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|10
|9
|1
|0
|25 - 4
|28
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|8
|2
|5
|1
|14 - 8
|11
|13.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|11.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5