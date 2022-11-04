Тур: 23. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Lei Zhang
0:0
Конец матча
Ход матча
46'
46'
81'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
3
Xuan
Han
33
Chongqiu
Ye
2
Peng
Li
15
Мин
Тянь
24
Jiali
Hu
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Xuan HanЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
15 Мин ТяньПолузащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
28 Dong XuПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
- Защитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
39 Nihat Nihmat
-
32 Chen Yuhao
-
36 Xuheng Huang
-
26 Yun Liu
-
7 Yi Luo
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
-
-
28 Haochang Cai
-
37 Guokang Chen
-
29 Tze-Nam Yue
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Ухань Цзалл
Мэйчжоу Хакка
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.3
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.17
|Виана Бруно
|3
|0.13
|Peng Li
|2
|0.09
|Rentian Hu
|2
|0.09
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Dong Xu
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.39
|Rodrigo Henrique
|5
|0.22
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.17
|Guokang Chen
|3
|0.13
|Хунбо Инь
|3
|0.13
|Yilin Yang
|3
|0.13
|Wei Cui III
|2
|0.09
|Дугалич Раде
|2
|0.09
|Tze-Nam Yue
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Aoshuang Nie
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Peng Li
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Zhechao Chen
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
1
Ухань Цзалл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
6
22
Ухань Цзалл
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Мэйчжоу Хакка
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
7%
3
23%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
4
14%
2
15%
31-45
8
29%
2
15%
46-60
6
21%
2
15%
61-75
4
14%
3
23%
76-90
Забито
9
25
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
22%
4
16%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
3
33%
8
32%
61-75
2
22%
2
8%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
30%
5
36%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
5
23%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
5
23%
8
25%
61-75
6
27%
4
13%
76-90
Пропущено
48
27
19 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
4
8%
5
19%
1-15
5
10%
4
15%
16-30
10
21%
4
15%
31-45
11
23%
2
7%
46-60
8
17%
4
15%
61-75
10
21%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2
Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2
Результаты матчей
Ухань Цзалл
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
5
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Цзалл
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
49
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
19
29
19
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
518
815
122
419
122
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|2.
|Шаньдун Тайшань
|23
|18
|2
|3
|54 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|23
|11
|9
|3
|29 - 19
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|23
|10
|8
|5
|28 - 21
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|11.
|Тянцзинь Тэда
|23
|8
|5
|10
|29 - 29
|29
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|23
|1
|0
|22
|12 - 73
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|10
|9
|1
|0
|25 - 4
|28
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|8
|2
|5
|1
|14 - 8
|11
|13.
|Тянцзинь Тэда
|10
|3
|2
|5
|13 - 12
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|11.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|12
|0
|0
|12
|5 - 34
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5