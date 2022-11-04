Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Xuan Han из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Эгбучунам Чисом выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эгбучунам Чисом выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ухань Цзалл пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Дугалич Раде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Каевич Асмир не смог попасть в створ ударом издали

32' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Yilin Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Jiali Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Xuan Han успешно блокирует удар.

25' Эгбучунам Чисом создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Xuan Han выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Косович Небойша получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

9' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Косович Небойша получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Косович Небойша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру