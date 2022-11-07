Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сон Чжун-Хо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Кризан бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

38' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Shilin Sun получил желтую карточку от судьи

32' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мойсес Лима решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кризан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Оооо... вот это был удар! Кризан должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Кризан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Хорошую попытку сделал Сон Чжун-Хо . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Янг Ксу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

15' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лю Биньбинь пробует нанести удар издали, но Zhen Ma ловит мяч

14' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сон Чжун-Хо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лю Биньбинь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

4' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Н'Думбу Александр бьет со штрафного в створ, но Rongze Han держит все под контролем

1' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру