Тур: 24. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Lei Zhang
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаShilin Sun
66' Желтая карточкаZhen Ma
1:0
67' ПенальтиМойсес Лима
2:0
74' ГолLong Song
80' Желтая карточкаJiajun Bai
82' Желтая карточкаLong Song
86' Желтая карточкаМойсес Лима
90'+5
Ход матча
32'
46'
66'
67'
1:0
74'
2:0
77'
80'
82'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
18
Rongze
Han
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
29
Junchen
Zhou
- Основной состав
-
18 Rongze HanВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньНападающий
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Xin Tian
-
31 Jianfei Zhao
-
38 Zeshi Chen
-
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
-
31 Qinghao Xue
-
-
36 Ruofan Liu
-
39 Zhen Cong
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
1.07
Среднее время на гол
66
84
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
1.72
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
92
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|16 (1)
|0.67
|Мойсес Лима
|9 (3)
|0.38
|Chen Pu
|5
|0.21
|Феллайни Маруан
|4
|0.17
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.17
|Лю Биньбинь
|2
|0.08
|Лю Ян
|2
|0.08
|Чжэн Чжэн
|2
|0.08
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.08
|Long Song
|1
|0.04
|Ляо Лишэн
|1
|0.04
|У Синхань
|1
|0.04
|Tianyu Qi
|1
|0.04
|Hailong Li
|1
|0.04
|Жадсон II
|1
|0.04
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.29
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.21
|Цао Юньдин
|3
|0.13
|Ханчао Ю
|3
|0.13
|Xu Yang I
|2
|0.08
|Haijian Wang
|2
|0.08
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.08
|Ruofan Liu
|1
|0.04
|Jinhao Bi
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.04
|У Си
|1 (1)
|0.04
|Н'Думбу Александр
|1
|0.04
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|4
|1
|Мойсес Лима
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Сон Чжун-Хо
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Zhen Ma
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Yougang Xu
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
6
Шаньдун Тайшань
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
27
15
Шаньдун Тайшань
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
28
21
Голы по времени матча
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
13%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
28
16
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
7
25%
3
19%
46-60
4
14%
6
38%
61-75
7
25%
3
19%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Забито
52
30
19 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
5
10%
2
7%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
8
15%
3
10%
31-45
10
19%
7
23%
46-60
9
17%
7
23%
61-75
14
27%
7
23%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
2
10%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
7
30%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
2:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
49
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
83
85
56
49
110
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
195
177
915
915
123
420
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|2.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|24
|10
|8
|6
|29 - 23
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|24
|8
|9
|7
|33 - 31
|33
|11.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|9
|2
|5
|2
|15 - 10
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|10
|4
|4
|2
|20 - 18
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5