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Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Lei Zhang
Шаньдун Тайшань
2:0
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
32' Желтая карточка
Shilin Sun
66' Желтая карточка
Zhen Ma
1:0
67' Пенальти
Мойсес Лима
2:0
74' Гол
Long Song
80' Желтая карточка
Jiajun Bai
82' Желтая карточка
Long Song
86' Желтая карточка
Мойсес Лима
90'+5

Ход матча

32'
 
Shilin Sun
46'
 
Бассогог Кристиан
Junchen Zhou
46'
 
Yangyang Jin
Aidi Fulang Xisi
46'
Hailong Li
Лю Биньбинь
 
46'
Жадсон II
Сон Чжун-Хо
 
57'
 
У Си
Н'Думбу Александр
58'
У Синхань
Chen Pu
 
66'
 
Zhen Ma
67'
Мойсес Лима
1:0
72'
 
Jianrong Zhu
Xu Yang I
74'
Long Song
2:0
77'
 
Ruofan Liu
Shilin Sun
80'
 
Jiajun Bai
82'
Long Song
 
86'
Мойсес Лима
 
90'
Лю Ян
Long Song
 
90'
Tianyu Guo
Феллайни Маруан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

18
Rongze
Han
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
25
Феллайни
Маруан
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
32
Aidi
Fulang
Xisi
6
Сяотин
Фэн
23
Jiajun
Bai
21
Baojie
Zhu
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
37
Shilin
Sun
29
Junchen
Zhou
9
Xu
Yang
I
Шаньдун Тайшань
4-3-3
Шанхай Шеньхуа
4-5-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
20%
14 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
10 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
0:1
К
3:0
К
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
0:0
С
5:0
К
0:0
К
1:3
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
5:2
С
1:2
С
1:0
С
4:1
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
1.07

Среднее время на гол

66
84

Всего голов

55
31

Голов в среднем за матч

1.72
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
92

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 16 (1) 0.67
Мойсес Лима 9 (3) 0.38
Chen Pu 5 0.21
Феллайни Маруан 4 0.17
Цзинь Цзиндао 4 0.17
Лю Биньбинь 2 0.08
Лю Ян 2 0.08
Чжэн Чжэн 2 0.08
Tianyu Guo 2 (1) 0.08
Long Song 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
У Синхань 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Сон Чжун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.29
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.21
Цао Юньдин 3 0.13
Ханчао Ю 3 0.13
Xu Yang I 2 0.08
Haijian Wang 2 0.08
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.08
Ruofan Liu 1 0.04
Jinhao Bi 1 0.04
Синьли Пэн 1 (1) 0.04
У Си 1 (1) 0.04
Н'Думбу Александр 1 0.04
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Сон Чжун-Хо 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Hailong Li 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Shenglong Jiang 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Zhen Ma 3 0
Ханчао Ю 2 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Xu Yang I 2 0
Yougang Xu 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Lu Zhang I 1 0
Jiabao Wen 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
6
Шаньдун Тайшань
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

27
15
Шаньдун Тайшань
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

28
21

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
13%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

28
16
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
7
25%
3
19%
46-60
4
14%
6
38%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Забито

52
30
19 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
5
10%
2
7%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
8
15%
3
10%
31-45
10
19%
7
23%
46-60
9
17%
7
23%
61-75
14
27%
7
23%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
1
4%
2
10%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
7
30%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

2:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
4
9
5
6
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
5
1.5
5
6
4
9
2.5
1
10
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
19
5
17
7
1.5
9
15
9
15
2.5
1
23
4
20
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
2. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 23 13 4 6 36 - 18 43
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
6. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
7. Чжэцзян Профессионал 23 10 9 4 34 - 19 39
8. Ченду Беттер Сити 1:2 24 10 8 6 29 - 23 38
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Чанчунь Ятай 2:1 24 8 9 7 33 - 31 33
11. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 23 6 8 9 29 - 34 26
15. Ухань Цзалл 23 5 3 15 24 - 46 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 23 3 4 16 16 - 40 13
17. Гуанчжоу Фули 23 3 3 17 17 - 47 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
3. Шанхай СИПГ 13 8 2 3 22 - 7 26
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 2:1 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
13. Ченду Беттер Сити 1:2 9 2 5 2 15 - 10 11
14. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
15. Ухань Цзалл 13 2 3 8 13 - 28 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 3 6 11 - 14 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:2 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 12 5 2 5 22 - 23 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Чанчунь Ятай 2:1 10 4 4 2 20 - 18 16
11. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 12 1 2 9 9 - 22 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      92'
      Мойсес Лима навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Jiajun Bai ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Лю Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шеньхуа поставил подножку. Пострадал Цзи Сян
    • 91'
      Тактическая замена. Сон Лон уходит с поля и его заменяет Лю Ян
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Шаньдун Тайшань: 74%, Шанхай Шеньхуа: 26%.
    • 90'
      Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      90'
      Бассогог Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Rongze Han из команды Шаньдун Тайшань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай Шеньхуа онлайн

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