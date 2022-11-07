Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Тянцзинь Тэда играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ren Wei нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

44' Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

42' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Мерида Фран наносит удар в каркас ворот!

39' Junzhe Zhang получил желтую карточку от судьи

39' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фарлей Роса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Yingjie Zhao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Берич Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Yingjie Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Фарлей Роса правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

34' Jianan Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

32' Фантастический гол, где все сам сделал Ба Дунь

31' Г О О О О Л - Ба Дунь забивает с правой ноги!

31' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Тянцзинь Тэда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

28' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хорошую попытку сделал Yue Song . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

21' Мерида Фран нанес удар головой, но Wang Nianjiangcheng спокойно отбил мяч.

19' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

18' Wei Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Yunhua Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Команда Тянцзинь Тэда забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Yue Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ба Дунь создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ох, нехорошо это выглядит. Jiarun Gao получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Ren Wei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Yue Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Haodong Luan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

6' Huaze Gao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Wei Zhang не смог попасть в створ ударом издали

2' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Liu Jing выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.