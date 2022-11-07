Тур: 24. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Shunqi Tang
5:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолJiarun Gao
2:0
31' ГолБа Дунь
3:0
34' ГолФарлей Роса
39' Желтая карточкаJunzhe Zhang
3:0
40' Не забитый пенальтиМерида Фран
4:0
55' ПенальтиБерич Роберт
5:0
66' ГолБерич Роберт
90'+3
Ход матча
13'
1:0
31'
2:0
34'
3:0
39'
40'
3:0
55'
4:0
63'
66'
5:0
72'
85'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
20
Jianan
Wang
29
Ба
Дунь
38
Мерида
Фран
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
22
Ren
Wei
16
Liu
Jing
11
Xuchen
Yao
25
Wei
Liao
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
39
Shipeng
Luo
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
27 Wei Zhang IЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
-
23 Yumiao Qian
-
17 Zheng Zhou
-
-
32 Yuanjie Su
-
-
11 Weijun Xie
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ren WeiЗащитник
-
16 Liu JingЗащитник
-
11 Xuchen YaoЗащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
39 Shipeng LuoНападающий
- Запасные игроки
-
-
19 Yuren Wei
-
45 Ziye Zhao
-
29 Chenyu Yang
-
42 Yunan Gao
-
38 Wei Zhang2
-
33 Yixuan Yang
-
43 Runnan Liu
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Хэбей Форчун
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.14
Среднее время на гол
180
78
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.67
Среднее время на гол
42
54
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|6
|0.25
|Берич Роберт
|5 (1)
|0.21
|Мерида Фран
|3 (1)
|0.13
|Weijun Xie
|3
|0.13
|Qiuming Wang
|3
|0.13
|Фарлей Роса
|2
|0.08
|Yuanjie Su
|2
|0.08
|Tong Zhou
|2
|0.08
|Taoyu Piao
|1
|0.04
|Yan Shi
|1
|0.04
|Радонич Деян
|1
|0.04
|Eder Lima II
|1
|0.04
|Yingjie Zhao
|1
|0.04
|Jiarun Gao
|1
|0.04
|Давид Андухар
|1
|0.04
|Jianan Wang
|0
|0
|Wei Zhang I
|0
|0
|Yinong Tian
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.25
|Хайфэн Дин
|1
|0.04
|Huaze Gao
|1
|0.04
|Yunhua Chen
|1
|0.04
|Xuchen Yao
|1
|0.04
|Wei Liao
|1
|0.04
|Ziye Zhao
|1
|0.04
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|5
|0
|Zhenghao Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Ба Дунь
|3
|0
|Jingqi Fang
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хэбей Форчун
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
6
Тянцзинь Тэда
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
38
Волевые поражения
13
2
Тянцзинь Тэда
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Хэбей Форчун
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
8
38
Волевые поражения
20
8
Голы по времени матча
Забито
20
6
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
2
10%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
6
30%
2
33%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
36
1 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
0
0%
6
17%
1-15
1
10%
5
14%
16-30
0
0%
8
22%
31-45
4
40%
6
17%
46-60
5
50%
6
17%
61-75
0
0%
5
14%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 20
2
12%
1
14%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
4
57%
76-90
Пропущено
16
39
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
31%
4
10%
1-15
5
31%
5
13%
16-30
1
6%
5
13%
31-45
1
6%
11
28%
46-60
1
6%
5
13%
61-75
3
19%
9
23%
76-90
Забито
37
13
14 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
7 Не забивали 14
4
11%
2
15%
1-15
5
14%
1
8%
16-30
5
14%
2
15%
31-45
10
27%
3
23%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
8
22%
5
38%
76-90
Пропущено
26
75
12 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 42
14 Пропускали первыми 22
17 Не пропускали 24
5
19%
10
13%
1-15
6
23%
10
13%
16-30
1
4%
13
17%
31-45
5
19%
17
23%
46-60
6
23%
11
15%
61-75
3
12%
14
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0
Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Хэбей Форчун
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
5:0
2 раза 15%
6:0
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
5 раз 38%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
15 раз 63%
1
7 раз 29%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Хэбей Форчун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
47
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
915
816
222
519
123
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|2.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|24
|10
|8
|6
|29 - 23
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|24
|8
|9
|7
|33 - 31
|33
|11.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|9
|2
|5
|2
|15 - 10
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|10
|4
|4
|2
|20 - 18
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5