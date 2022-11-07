Тур: 24. Стадион: Shuangliu Sports Center. Главный судья: Chunhan Gu
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
21' ГолСержиньо Солер
0:2
27' ГолСержиньо Солер
1:2
45' ГолРомуло
51' Желтая карточкаWeihui Rao
54' Желтая карточкаYufeng Zhang
68' Желтая карточкаЦуль Петер
Ход матча
21'
0:1
27'
0:2
51'
53'
54'
60'
68'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
23
Yake
Wu
34
Yiran
He
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
36 Junchen Gou
-
2 Hetao Hu
-
13 Jing Hu
-
21 Junjie Meng
-
19 Baixu Xiang
-
27 Bin Liu2
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
34 Yiran HeЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
39 Kaiyu Mao
-
38 Ning Lu
-
25 Huapeng Wang
-
11 Erik IV
-
15 Dilemet Tudi
-
-
27 Li Zhang II
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|5
|0.21
|Фелипе
|4
|0.17
|У Гуйчао
|2
|0.08
|Zhuoyi Feng
|2
|0.08
|Ruibao Hu
|2
|0.08
|Mutellip Iminqari
|2
|0.08
|Ким Мин-У
|1
|0.04
|Чоу Тим
|1
|0.04
|Hanlin Wang
|1
|0.04
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.04
|Chao Gan
|1
|0.04
|Tao Liu
|1
|0.04
|Junchen Gou
|1
|0.04
|Hetao Hu
|1
|0.04
|Saldanha
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|0.38
|Erik IV
|6
|0.25
|Тан Лонг
|6
|0.25
|Сержиньо Солер
|5 (1)
|0.21
|Jinxian Wang
|2
|0.08
|Чанчэн Чэн
|2
|0.08
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Н'Длову Дино
|1
|0.04
|Chengjian Liao
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|4
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Junchen Gou
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Chao Gan
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|4
|0
|Yufeng Zhang
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Guan He
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Цуль Петер
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Yiran He
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Чанчунь Ятай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
8
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
13
10
Ченду Беттер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
13
Волевые поражения
19
18
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
26
33
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
8%
3
9%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
9
35%
4
12%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
10%
4
14%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
4
19%
5
18%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
4
19%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
6
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
95
44
212
17
113
17
113
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
63
411
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
815
815
122
320
122
221
122
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|2.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|6.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|23
|10
|9
|4
|34 - 19
|39
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|24
|10
|8
|6
|29 - 23
|38
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|24
|8
|9
|7
|33 - 31
|33
|11.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|23
|5
|3
|15
|24 - 46
|18
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|23
|3
|4
|16
|16 - 40
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|23
|3
|3
|17
|17 - 47
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|9
|2
|5
|2
|15 - 10
|11
|14.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|2
|3
|6
|11 - 14
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:2
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|10
|4
|4
|2
|20 - 18
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5