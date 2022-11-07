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Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Chunhan Gu
Ченду Беттер Сити
2:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
21' Гол
Сержиньо Солер
0:2
27' Гол
Сержиньо Солер
1:2
45' Гол
Ромуло
51' Желтая карточка
Weihui Rao
54' Желтая карточка
Yufeng Zhang
67' Желтая карточка
Цуль Петер
83' Желтая карточка
Erik IV
2:2
89' Гол
Ким Мин-У
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Сержиньо Солер
(Weihui Rao)
27'
0:2
Сержиньо Солер
(Тан Лонг)
45'
Ромуло
(Saldanha)
1:2
51'
 
Weihui Rao
53'
 
Erik IV
Jinxian Wang
53'
 
Chengjian Liao
Zhiyu Yan
54'
 
Yufeng Zhang
60'
 
Huapeng Wang
Yiran He
67'
Hetao Hu
Mutellip Iminqari
 
67'
 
Цуль Петер
83'
 
Erik IV
89'
Ким Мин-У
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Xin
Tang
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
29
Mutellip
Iminqari
23
Yake
Wu
34
Yiran
He
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
31
Weihui
Rao
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
29
Тан
Лонг
8
Jinxian
Wang
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Чанчунь Ятай
5-3-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
КЛГП
0:3

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 5 0.21
Фелипе 4 0.17
Ким Мин-У 2 0.08
У Гуйчао 2 0.08
Zhuoyi Feng 2 0.08
Ruibao Hu 2 0.08
Mutellip Iminqari 2 0.08
Чоу Тим 1 0.04
Hanlin Wang 1 0.04
Виндбихлер Рихард 1 0.04
Chao Gan 1 0.04
Tao Liu 1 0.04
Junchen Gou 1 0.04
Hetao Hu 1 0.04
Saldanha 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.38
Erik IV 6 0.25
Тан Лонг 6 0.25
Сержиньо Солер 5 (1) 0.21
Jinxian Wang 2 0.08
Чанчэн Чэн 2 0.08
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Н'Длову Дино 1 0.04
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 4 0
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Junchen Gou 1 1
Gan Rui 2 0
Ромуло 2 0
Виндбихлер Рихард 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Chao Gan 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Erik IV 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Чанчунь Ятай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
10
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

13
10
Ченду Беттер Сити
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Чанчунь Ятай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
2
9%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

28
35
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
5
18%
8
23%
16-30
5
18%
6
17%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
10
36%
4
11%
76-90

Пропущено

23
30
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
4
13%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
6
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
4
1.5
2
12
1
8
2.5
1
13
1
8
3.5
1
13
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
3
4
11
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
16
8
9
15
1.5
9
15
1
23
2.5
3
21
1
23
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
1
23
5.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
2. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 23 13 4 6 36 - 18 43
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
6. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
7. Чжэцзян Профессионал 23 10 9 4 34 - 19 39
8. Ченду Беттер Сити 24 10 9 5 30 - 23 39
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
11. Чанчунь Ятай 24 7 10 7 33 - 32 31
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 23 6 8 9 29 - 34 26
15. Ухань Цзалл 23 5 3 15 24 - 46 18
16. Гуанчжоу Эвергранд 23 3 4 16 16 - 40 13
17. Гуанчжоу Фули 23 3 3 17 17 - 47 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
3. Шанхай СИПГ 13 8 2 3 22 - 7 26
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
13. Ченду Беттер Сити 9 2 6 1 16 - 10 12
14. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
15. Ухань Цзалл 13 2 3 8 13 - 28 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 11 2 3 6 11 - 14 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 13 4 7 2 19 - 14 19
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 12 5 2 5 22 - 23 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
11. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 12 1 2 9 9 - 22 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
  • 68'
    Чоу Тим не смог попасть в створ ударом издали
  • 68'
    Huapeng Wang из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    68'
    Цуль Петер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
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