Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Сальданья не смог попасть в створ ударом издали

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Забив гол, Ченду Беттер Сити сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

48' Команда Ченду Беттер Сити имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Сальданья сделал результативную передачу.

47' Г О О О О Л - Romulo забивает с левой ноги!

47' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сальданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' О, нет. Из многообещающей позиции Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Сальданья задерживает мяч рукой

38' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Сержиньо Солер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Yiran He выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

34' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Yufeng Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Сержиньо Солер забивает с левой ноги!

27' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

25' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Команда Чанчунь Ятай забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Яо Вейхуи сделал результативную передачу.

21' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Хорошую попытку сделал Mutellip Iminqari . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с левого угла.

19' Хорошую попытку сделал Mutellip Iminqari . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Ким Мин-У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Сальданья пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

18' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Xin Tang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Сальданья пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

15' Jinxian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Чоу Тим не смог попасть в створ ударом издали

6' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

4' Матч возобновлен

4' Яо Вейхуи наказан за толчок Xin Tang

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хорошую попытку сделал Тан Лонг . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру