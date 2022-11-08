Тур: 24. Стадион: Dongxihu Sports Center. Главный судья: Zhenlu Shi
2:0
Перерыв
Ход матча
24'
1:0
36'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
32
Chen
Yuhao
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
24
Jiali
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
19
Jinghang
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
20
Мяо
Тан
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
38
Yongjia
Li
11
Chugui
Ye
9
Hong
Gui
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
24 Jiali HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
36 Xuheng Huang
-
26 Yun Liu
-
7 Yi Luo
-
18 Aoshuang Nie
-
3 Xuan Han
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
43 Jiqiang Liu
-
-
37 Yongjun Wen
-
40 Yang Yang
-
17 Yuncheng Fu
-
44 Gekai Huang
-
Главный тренер: Weifeng Li
История личных встреч
Ухань Цзалл
Гуанчжоу Фули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
2
4.5
Среднее время на гол
45
20
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.67
3.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
27
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|8 (1)
|0.33
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.17
|Виана Бруно
|4
|0.17
|Peng Li
|2
|0.08
|Rentian Hu
|2
|0.08
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Dong Xu
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.13
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.13
|Wenjie Song
|3
|0.13
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Гильерме Маркес
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jown Cardona
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Aoshuang Nie
|4
|0
|Dong Xu
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Peng Li
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Цзалл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Гуанчжоу Фули
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
5
Ухань Цзалл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гуанчжоу Фули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
23
Волевые поражения
6
4
Ухань Цзалл
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Гуанчжоу Фули
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
21
23
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
3
14%
1-15
4
14%
4
18%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
8
29%
4
18%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
4
14%
3
14%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
10%
4
17%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
5
23%
1
6%
1-15
5
23%
3
17%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Пропущено
48
46
19 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
4
8%
7
15%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
10
21%
10
22%
31-45
11
23%
9
20%
46-60
8
17%
5
11%
61-75
10
21%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3
Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3
Результаты матчей
Ухань Цзалл
Гуанчжоу Фули
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
5
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
0:3
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Цзалл
Гуанчжоу Фули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
65
49
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
66
19
111
19
111
19
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
1211
518
320
122
122
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|2.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|23
|13
|4
|6
|36 - 18
|43
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|24
|11
|9
|4
|36 - 19
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|24
|10
|9
|5
|30 - 23
|39
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|24
|7
|10
|7
|33 - 32
|31
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|23
|6
|8
|9
|29 - 34
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|2:0
|24
|6
|3
|15
|26 - 46
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|24
|3
|4
|17
|16 - 42
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|24
|3
|3
|18
|17 - 49
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|3.
|Шанхай СИПГ
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|9
|2
|6
|1
|16 - 10
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|2:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|2:0
|14
|5
|7
|2
|21 - 14
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|12
|5
|2
|5
|22 - 23
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|2:0
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:2
|13
|1
|2
|10
|9 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:2
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5