VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

41' Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали

40' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Г О О О О Л - Форбс Браун забивает с левой ноги!

36' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Huajun Zhang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Feiya Chang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Zhenqiang Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Feiya Chang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Feiya Chang пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем

29' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Jinghang Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Команда Ухань Цзалл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Yuhao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Jinghang Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Jiali Hu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола