ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Чжэцзян Профессионал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Bin Gu бьет со штрафного в створ, но Jianzhi Zhang держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Yu Hou получил желтую карточку от судьи

45' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

42' Shaocong Wu наказан за толчок Мушекви Няша

41' Хайо Ронг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

36' Лён Нок-Хан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Mingmin Cai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Hengbo Fan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вэй Ши-Хао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Wenzhe Zhao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Liyu Yang . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Jin Cheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Hengbo Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Wei Long совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Wei Long не смог попасть в створ ударом издали

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Jin Cheng навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Ulrich Ewolo . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Mingmin Cai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Shaocong Wu успешно блокирует удар.

5' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.