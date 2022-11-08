  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Гуанчжоу Эвергранд
1:5
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
3' Гол
Лён Нок-Хан
17' Желтая карточка
Wei Long
45' Желтая карточка
Yu Hou
0:2
60' Гол
Андрияшевич Франко
72' Желтая карточка
Shilong Wang
0:3
74' Гол
Лён Нок-Хан
0:4
75' Гол
Андрияшевич Франко
1:4
82' Гол
Dinghao Yan
1:5
85' Гол
Мушекви Няша
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Лён Нок-Хан
(Dongsheng Wang)
17'
 
Wei Long
45'
Yu Hou
 
46'
Bowen Huang2
Yu Hou
 
46'
Цзюньминь Хао
Mingmin Cai
 
60'
0:2
Андрияшевич Франко
71'
Ling Jie
Hengbo Fan
 
71'
Shilong Wang
Wenzhe Zhao
 
72'
Shilong Wang
 
74'
0:3
Лён Нок-Хан
(Bin Gu)
75'
0:4
Андрияшевич Франко
(Мушекви Няша)
78'
 
Junsheng Yao
Андрияшевич Франко
78'
 
Ablikim Abdusalam
Jin Cheng
78'
 
Haoran Zhong
Wei Long
82'
Dinghao Yan
(Ling Jie)
1:4
85'
1:5
Мушекви Няша
(Junsheng Yao)
87'
 
Matheus XIII
Ulrich Ewolo
87'
 
Shengxin Bao
Bin Gu
88'
Чжан Сювэй
Dinghao Yan
 

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

19
Jianzhi
Zhang
43
Chenglin
Zhang
5
Shaocong
Wu
3
Wenzhe
Zhao
18
Hengbo
Fan
44
Хайо
Ронг
17
Liyn
Yang
34
Yu
Hou
33
Mingmin
Cai
7
Вэй
Ши-Хао
15
Dinghao
Yan
1
Chao
Gu
20
Dongsheng
Wang
3
Chang
Wang
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
7
Ulrich
Ewolo
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Гуанчжоу Эвергранд
5-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.33
Вэй Ши-Хао 4 0.17
Dinghao Yan 2 (1) 0.08
Ling Jie 1 0.04
Mingmin Cai 1 0.04
Хайо Ронг 0 0
Afrden Asqer 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 11 (1) 0.46
Андрияшевич Франко 10 (1) 0.42
Ulrich Ewolo 5 0.21
Di Gao 3 0.13
Лён Нок-Хан 3 0.13
Matheus XIII 2 (1) 0.08
Цзяци Чжан 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Ablikim Abdusalam 1 0.04
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Yang Li3 4 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Liyn Yang 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Хайо Ронг 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 2
Xin Yue 5 1
Yu Dong 6 0
Bin Gu 4 1
Лён Нок-Хан 4 0
Zheng'ao Sun 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Jin Cheng 3 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Wei Long 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
9
Гуанчжоу Эвергранд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Чжэцзян Профессионал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

26
3

Волевые поражения

1
14
Гуанчжоу Эвергранд
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Чжэцзян Профессионал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
8

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
4
36%
2
8%
31-45
2
18%
6
25%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
6
30%
5
33%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
2
14%
76-90

Пропущено

26
6
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
15%
1
17%
1-15
7
27%
2
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
23%
2
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
1
17%
76-90

Забито

16
38
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
0
0%
7
18%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
5
31%
3
8%
31-45
3
19%
8
21%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
4
25%
6
16%
76-90

Пропущено

46
21
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
6
13%
1
5%
1-15
10
22%
4
19%
16-30
4
9%
3
14%
31-45
10
22%
4
19%
46-60
5
11%
3
14%
61-75
11
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1

Результаты матчей

Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
10 раз 42%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
10
1.5
6
4
2
10
2.5
2
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
19
5
2
22
1.5
12
12
2
22
2.5
5
19
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
2. Ухань Три Таунс 23 18 2 3 67 - 19 56
3. Шанхай СИПГ 2:0 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 23 12 4 7 38 - 22 40
7. Бэйцзин Гоань 23 11 7 5 39 - 32 40
8. Ченду Беттер Сити 24 10 9 5 30 - 23 39
9. Мэйчжоу Хакка 23 9 7 7 32 - 27 34
10. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
11. Чанчунь Ятай 24 7 10 7 33 - 32 31
12. Далянь Ифан 23 7 7 9 32 - 36 28
13. Шэньчжэнь 23 8 3 12 26 - 42 27
14. Шицзячжуан 0:2 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 2:1 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
17. Гуанчжоу Фули 1:2 24 3 3 18 18 - 49 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Шанхай СИПГ 2:0 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 12 6 4 2 21 - 13 22
7. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
8. Мэйчжоу Хакка 12 6 3 3 25 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 10 4 1 5 10 - 15 13
13. Ченду Беттер Сити 9 2 6 1 16 - 10 12
14. Ухань Цзалл 2:1 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 0:2 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 1:2 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 12 9 2 1 24 - 8 29
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 0:2 13 5 2 6 22 - 25 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 2:0 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 10 4 3 3 11 - 7 15
11. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Ухань Цзалл 2:1 10 3 0 7 11 - 18 9
15. Далянь Ифан 9 1 3 5 9 - 18 6
16. Гуанчжоу Фули 1:2 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Далянь Ифан Yu Fei 7
Чжэцзян Профессионал Xin Yue 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Чжэцзян Профессионал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     