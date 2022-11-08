Тур: 24. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Jingyuan Jin
1:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЛён Нок-Хан
17' Желтая карточкаWei Long
45' Желтая карточкаYu Hou
0:2
60' ГолАндрияшевич Франко
72' Желтая карточкаShilong Wang
0:3
74' ГолЛён Нок-Хан
0:4
75' ГолАндрияшевич Франко
1:4
82' ГолDinghao Yan
1:5
85' ГолМушекви Няша
90'+4
Ход матча
3'
0:1
17'
45'
46'
60'
71'
72'
74'
0:3
75'
78'
82'
1:4
85'
1:5
87'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
18
Hengbo
Fan
44
Хайо
Ронг
17
Liyn
Yang
34
Yu
Hou
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
1
Chao
Gu
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Hengbo FanЗащитник
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Shenping Huo
-
-
-
20 Shilong Wang
-
24 Xinjie He
-
23 Jiaheng Li
-
6 Yang Li3
-
40 Kaiyuan Tan
-
28 Ling Jie
-
22 Afrden Asqer
-
Главный тренер: Bo Fu
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
-
-
16 Shengxin Bao
-
10 Matheus XIII
-
23 Yuhang Wu
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.33
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.17
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.08
|Ling Jie
|1
|0.04
|Mingmin Cai
|1
|0.04
|Хайо Ронг
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|11 (1)
|0.46
|Андрияшевич Франко
|10 (1)
|0.42
|Ulrich Ewolo
|5
|0.21
|Di Gao
|3
|0.13
|Лён Нок-Хан
|3
|0.13
|Matheus XIII
|2 (1)
|0.08
|Цзяци Чжан
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.04
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yang Li3
|4
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Хайо Ронг
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|2
|Xin Yue
|5
|1
|Yu Dong
|6
|0
|Bin Gu
|4
|1
|Лён Нок-Хан
|4
|0
|Zheng'ao Sun
|4
|0
|Dongsheng Wang
|4
|0
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Jin Cheng
|3
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Wei Long
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
|Haofan Liu
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
9
Гуанчжоу Эвергранд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Чжэцзян Профессионал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
26
3
Волевые поражения
1
14
Гуанчжоу Эвергранд
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Чжэцзян Профессионал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
8
23
Голы по времени матча
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
0
0%
4
17%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
4
36%
2
8%
31-45
2
18%
6
25%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
6
30%
5
33%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
2
14%
76-90
Пропущено
26
6
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
15%
1
17%
1-15
7
27%
2
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
23%
2
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
19%
1
17%
76-90
Забито
16
38
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
0
0%
7
18%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
5
31%
3
8%
31-45
3
19%
8
21%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
4
25%
6
16%
76-90
Пропущено
46
21
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 15
6
13%
1
5%
1-15
10
22%
4
19%
16-30
4
9%
3
14%
31-45
10
22%
4
19%
46-60
5
11%
3
14%
61-75
11
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Результаты матчей
Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
10 раз 42%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Эвергранд
Чжэцзян Профессионал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
73
210
64
210
28
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
122
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
195
222
1212
222
519
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|2.
|Ухань Три Таунс
|23
|18
|2
|3
|67 - 19
|56
|3.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|23
|12
|4
|7
|38 - 22
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|23
|11
|7
|5
|39 - 32
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|24
|10
|9
|5
|30 - 23
|39
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|23
|9
|7
|7
|32 - 27
|34
|10.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|24
|7
|10
|7
|33 - 32
|31
|12.
|Далянь Ифан
|23
|7
|7
|9
|32 - 36
|28
|13.
|Шэньчжэнь
|23
|8
|3
|12
|26 - 42
|27
|14.
|Шицзячжуан
|0:2
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|2:1
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|24
|3
|3
|18
|18 - 49
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|12
|6
|4
|2
|21 - 13
|22
|7.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|6
|3
|3
|25 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|10
|4
|1
|5
|10 - 15
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|9
|2
|6
|1
|16 - 10
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|2:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|0:2
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|2
|1
|24 - 8
|29
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|0:2
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|2:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|2:1
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|15.
|Далянь Ифан
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|7
|Чжэцзян Профессионал
|Xin Yue
|1 5