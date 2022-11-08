Тур: 24. Стадион: Wuyuan River Stadium. Главный судья: Wei Zhen
0:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаYupeng He
48' Желтая карточкаZhiwei Song
0:1
51' ГолЛинь Лянмин
0:2
72' ГолМамба Стрели
79' Желтая карточкаАлессандрини Ромен
85' Желтая карточкаYu Fei
90'+5
Ход матча
21'
48'
51'
0:1
63'
72'
0:2
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
1
Чжан
Лу
27
Boyu
Yang
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
13 Haofeng Xu
-
23 Xingyu Wu
-
20 Yue Liu
-
33 Yuezheng Du
-
19 Yue Xu
-
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
25 Zeyuan Feng
-
38 Zhuoyi Lu
-
13 Yaopeng Wang
-
-
-
21 Zihan Gui
-
24 Le Liu
-
33 Zhiwei Song
-
26 Ming'an Cui
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
1 победа 0 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.8
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.25
|Лин Гао
|4
|0.17
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.08
|Алессандрини Ромен
|2
|0.08
|Shuai Pei
|2
|0.08
|Yuanyi Li
|1
|0.04
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Yeljan Shinar
|1
|0.04
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Yuan Zhang2
|1
|0.04
|Yue Xu
|1
|0.04
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|9 (1)
|0.38
|Yin Shang
|5
|0.21
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.13
|Yu Fei
|3
|0.13
|Цонев Борислав
|3
|0.13
|Мамба Стрели
|3
|0.13
|Cesar Manzoki
|2
|0.08
|Guowen Sun
|2
|0.08
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|3
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|6
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yupeng He
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Цонев Борислав
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
7
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
11
21
Шэньчжэнь
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Далянь Ифан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
30%
3
25%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
5
29%
29%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
6
35%
2
9%
61-75
1
6%
5
22%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
19%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
4
15%
7
39%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
15%
8
23%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
3
11%
7
20%
31-45
6
22%
7
20%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
2
7%
6
17%
76-90
Пропущено
43
35
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
14%
2
6%
1-15
4
9%
8
23%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
11
26%
4
11%
61-75
7
16%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
1 раз 4%
2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
122
47
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
64
58
46
112
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
915
1212
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|2.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|24
|10
|9
|5
|30 - 23
|39
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|10.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|24
|7
|10
|7
|33 - 32
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|24
|3
|3
|18
|18 - 49
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|9
|2
|6
|1
|16 - 10
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7