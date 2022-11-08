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Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Wei Zhen
Шэньчжэнь
0:2
Конец матча
Далянь Ифан
0'
21' Желтая карточка
Yupeng He
48' Желтая карточка
Zhiwei Song
0:1
51' Гол
Линь Лянмин
0:2
72' Гол
Мамба Стрели
79' Желтая карточка
Алессандрини Ромен
85' Желтая карточка
Yu Fei
90'+5

Ход матча

21'
 
Yupeng He
46'
 
Zhiwei Song
Цонев Борислав
47'
 
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
48'
 
Zhiwei Song
51'
0:1
Линь Лянмин
(Cesar Manzoki)
63'
Лин Гао
Dalun Zheng
 
63'
Юнпо Ван
Кэ Сунь
 
65'
 
Мамба Стрели
Yin Shang
70'
Юань Миньчэн
Haolun Mi
 
72'
0:2
Мамба Стрели
75'
 
Yaopeng Wang
Cesar Manzoki
79'
Алессандрини Ромен
 
80'
Hujahmat Shahsat
Yuanyi Li
 
85'
 
Yu Fei
90'
 
Zihan Gui
Линь Лянмин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
27
Boyu
Yang
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Шэньчжэнь
4-4-1-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
1 победа 0 ничьих 10 побед

История матчей

С
5:1
С
1:3
С
3:2
С
2:0
С
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.8

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.25
Лин Гао 4 0.17
Wai-Tsun Dai 2 0.08
Алессандрини Ромен 2 0.08
Shuai Pei 2 0.08
Yuanyi Li 1 0.04
Чжипэн Цзян 1 0.04
Yeljan Shinar 1 0.04
Haolun Mi 1 (1) 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Лим Чхэ-Мин 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Yuan Zhang2 1 0.04
Yue Xu 1 0.04
Юнпо Ван 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 9 (1) 0.38
Yin Shang 5 0.21
Ян Ксиангчуанг 3 0.13
Yu Fei 3 0.13
Цонев Борислав 3 0.13
Мамба Стрели 3 0.13
Cesar Manzoki 2 0.08
Guowen Sun 2 0.08
Zhu Ting 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 6 0
Лим Чхэ-Мин 3 0
Haolun Mi 3 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Алессандрини Ромен 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Wai-Tsun Dai 2 0
Yuan Zhang1 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Boyu Yang 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 6 0
Jiahui Huang 5 0
Longchang Lin 3 0
Yupeng He 3 0
Yin Shang 3 0
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Цонев Борислав 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Далянь Ифан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
7
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

11
21
Шэньчжэнь
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Далянь Ифан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
30%
3
25%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
5
29%
29%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
6
26%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
6
35%
2
9%
61-75
1
6%
5
22%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
19%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
4
15%
3
17%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
4
15%
7
39%
76-90

Забито

27
35
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
4
15%
8
23%
1-15
6
22%
3
9%
16-30
3
11%
7
20%
31-45
6
22%
7
20%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
2
7%
6
17%
76-90

Пропущено

43
35
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
14%
2
6%
1-15
4
9%
8
23%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
11
26%
4
11%
61-75
7
16%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
1 раз 4%
2
10 раз 42%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
7
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
8
1.5
4
6
1
12
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
12
12
1
23
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
2. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 24 10 9 5 30 - 23 39
9. Мэйчжоу Хакка 24 10 7 7 35 - 29 37
10. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
11. Чанчунь Ятай 24 7 10 7 33 - 32 31
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
17. Гуанчжоу Фули 24 3 3 18 18 - 49 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 9 2 6 1 16 - 10 12
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 56%, Далянь Ифан: 44%.
  • Угловой
    95'
    Yu Fei из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • 94'
    Jiahui Huang ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Zihan Gui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Шэньчжэнь пытается что-то создать.
  • 92'
    Yuan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Линь Лянмин уходит с поля и его заменяет Zihan Gui
  • 91'
    Пен Лю из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Guowen Sun из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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