Zihan Gui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Юнпо Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Yu Fei получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Longchang Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Longchang Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Глупую желтую получил Алессандрини Ромен за то, что отбил ногой мяч после свистка

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Cesar Manzoki получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Cesar Manzoki на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Мамба Стрели забивает с правой ноги!

72' Линь Лянмин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Yin Shang уходит с поля и его заменяет Мамба Стрели

63' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

61' Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Ох, нехорошо это выглядит. Dalun Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Dalun Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Yin Shang из команды Далянь Ифан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе