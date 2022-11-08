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Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Бэйцзин Гоань
0:2
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
38' Желтая карточка
Кан Сан-У
0:1
45' Гол
Ханьвэнь Дэн
50' Желтая карточка
Давидсон
90' Желтая карточка
Се Пэнфэй
0:2
90' Пенальти
Ademilson
90'+7

Ход матча

38'
Кан Сан-У
 
45'
0:1
Ханьвэнь Дэн
(Се Пэнфэй)
46'
Ziming Wang
Tianyi Gao
 
50'
 
Давидсон
54'
 
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
80'
 
Луо Сенвен
Гао Чжуньи
90'
Yang Bai
Кан Сан-У
 
90'
 
Се Пэнфэй
90'
 
Haoyang Xu
Се Пэнфэй
90'
0:2
Ademilson

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
17
Кан
Сан-У
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
43
Станчу
Николае
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
7
Ademilson
11
Давидсон
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 15 (1) 0.63
Чжанг Сичже 4 (1) 0.17
Tianyi Gao 3 0.13
Мемишевич Самир 3 0.13
Дабао Юй 3 0.13
Кан Сан-У 2 (1) 0.08
Адегбенро Самуэль 2 0.08
Ziming Wang 2 0.08
Gang Wang 1 0.04
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 20 (2) 0.83
Давидсон 15 (3) 0.63
Станчу Николае 8 0.33
Ademilson 8 (2) 0.33
Се Пэнфэй 6 0.25
Xiaobin Zhang II 3 0.13
Ханьвэнь Дэн 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Хан Жэнь 1 0.04
Сантос Уоллес 1 0.04
Гао Чжуньи 1 0.04
Имин Лю 1 0.04
Kuo Yang 1 0.04
Чао Хэ 1 0.04
Yifei Sang 1 (1) 0.04
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 0
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 4 0
Чи Чжунго 3 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Имин Лю 4 0
Чао Хэ 4 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Haidong Lu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ухань Три Таунс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ухань Три Таунс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

16
40
Бэйцзин Гоань
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Ухань Три Таунс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

22
43

Голы по времени матча

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
4
19%
4
15%
1-15
5
24%
5
19%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
19%
7
27%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Забито

18
43
11 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
11%
6
14%
1-15
6
33%
7
16%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
8
19%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

39
69
22 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
6
15%
10
14%
1-15
11
28%
12
17%
16-30
5
13%
10
14%
31-45
5
13%
10
14%
46-60
5
13%
12
17%
61-75
7
18%
15
22%
76-90

Пропущено

34
19
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
4
12%
2
11%
1-15
3
9%
5
26%
16-30
9
26%
2
11%
31-45
2
6%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
11
32%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
7
1.5
10
1
4
9
2.5
9
2
2
11
3.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
8
5
2
9
2.5
4
9
1
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
23
1
11
13
1.5
18
6
6
18
2.5
13
11
3
21
3.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
2. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 24 10 9 5 30 - 23 39
9. Мэйчжоу Хакка 24 10 7 7 35 - 29 37
10. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
11. Чанчунь Ятай 24 7 10 7 33 - 32 31
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
17. Гуанчжоу Фули 24 3 3 18 18 - 49 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 9 2 6 1 16 - 10 12
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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