Тур: 24. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Haixin Li
0:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКан Сан-У
0:1
45' ГолХаньвэнь Дэн
50' Желтая карточкаДавидсон
90' Желтая карточкаСе Пэнфэй
0:2
90' ПенальтиAdemilson
90'+7
Ход матча
38'
45'
0:1
50'
80'
90'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
19
Лю
Хуань
10
Чжанг
Сичже
15
Tianyi
Gao
17
Кан
Сан-У
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кан Сан-УНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
- Защитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
-
43 Yucheng Shi
-
20 Ziming Wang
-
26 Yang Bai
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
13 Marcao V
-
31 Луо Сенвен
-
40 Zhang Hui
-
-
37 Haoyang Xu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|15 (1)
|0.63
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.17
|Tianyi Gao
|3
|0.13
|Мемишевич Самир
|3
|0.13
|Дабао Юй
|3
|0.13
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.08
|Адегбенро Самуэль
|2
|0.08
|Ziming Wang
|2
|0.08
|Gang Wang
|1
|0.04
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|20 (2)
|0.83
|Давидсон
|15 (3)
|0.63
|Станчу Николае
|8
|0.33
|Ademilson
|8 (2)
|0.33
|Се Пэнфэй
|6
|0.25
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.13
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Хан Жэнь
|1
|0.04
|Сантос Уоллес
|1
|0.04
|Гао Чжуньи
|1
|0.04
|Имин Лю
|1
|0.04
|Kuo Yang
|1
|0.04
|Чао Хэ
|1
|0.04
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.04
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|4
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ухань Три Таунс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ухань Три Таунс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
16
40
Бэйцзин Гоань
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Ухань Три Таунс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
22
43
Голы по времени матча
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
4
19%
4
15%
1-15
5
24%
5
19%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
4
19%
7
27%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
40%
2
25%
76-90
Забито
18
43
11 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
11%
6
14%
1-15
6
33%
7
16%
16-30
3
17%
6
14%
31-45
1
6%
7
16%
46-60
3
17%
9
21%
61-75
3
17%
8
19%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
39
69
22 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 19
5 Не забивали 1
6
15%
10
14%
1-15
11
28%
12
17%
16-30
5
13%
10
14%
31-45
5
13%
10
14%
46-60
5
13%
12
17%
61-75
7
18%
15
22%
76-90
Пропущено
34
19
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
4
12%
2
11%
1-15
3
9%
5
26%
16-30
9
26%
2
11%
31-45
2
6%
3
16%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
11
32%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3
Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
101
67
101
49
92
211
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
85
29
49
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
231
1113
186
618
1311
321
915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|2.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|24
|10
|9
|5
|30 - 23
|39
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|10.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|24
|7
|10
|7
|33 - 32
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|24
|3
|3
|18
|18 - 49
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|9
|2
|6
|1
|16 - 10
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7