Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Се Пэнфэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Оооо... вот это был удар! Се Пэнфэй должен был забить с этой позиции.

34' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хан Жэнь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ханьвэнь Дэн пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

24' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

22' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Давидсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Игрок из команды Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Давидсон задерживает мяч рукой

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Уоллес получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Дабао Юй получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Сантос Уоллес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Чжанг Сичже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Tianyi Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой