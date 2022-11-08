Тур: 24. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Di Wang
3:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаZhechao Chen
30' Желтая карточкаПина Томас
37' Желтая карточкаShuai Yang2
38' Желтая карточкаYihao Zhong
0:1
47' ГолКаранга Фернандо
0:2
65' ГолМежеевски Адриан
1:2
69' ГолХунбо Инь
80' Желтая карточкаШангуань Ван
2:2
83' ГолXueming Liang
84' Желтая карточкаXueming Liang
3:2
90' ГолTze-Nam Yue
90'+7
Ход матча
16'
30'
37'
38'
46'
47'
0:1
61'
61'
62'
65'
69'
1:2
80'
83'
84'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
28
Haochang
Cai
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
5
Цао
Гу
21
Keqiang
Chen
17
Пина
Томас
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
19 Yilin Yang
-
32 Lei Xu
-
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
21 Keqiang ChenЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
-
28 Ма Ксянгью
-
-
11 Zhao Ke
-
22 Haoran Wang
-
27 Ziyi Niu
-
15 Zhixuan Du
-
37 Junwei Zheng
-
26 Jiahui Liu
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.38
|Rodrigo Henrique
|5
|0.21
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.17
|Хунбо Инь
|4
|0.17
|Guokang Chen
|3
|0.13
|Yilin Yang
|3
|0.13
|Wei Cui III
|2
|0.08
|Дугалич Раде
|2
|0.08
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|9
|0.38
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.21
|Zichang Huang
|4
|0.17
|Yihao Zhong
|4
|0.17
|Межеевски Адриан
|3 (1)
|0.13
|Shuai Yang2
|2
|0.08
|Пина Томас
|2
|0.08
|Dong Han
|2
|0.08
|Keqiang Chen
|2
|0.08
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1 (1)
|0.04
|Шангуань Ван
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Xueming Liang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|7
|0
|Каранга Фернандо
|6
|0
|Yihao Zhong
|6
|0
|Шунич Тони
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
6
5
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Хэнань Цзянье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
7
25
Мэйчжоу Хакка
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Хэнань Цзянье
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
28
13
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
9
32%
4
31%
61-75
4
14%
2
15%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
3
30%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Забито
7
27
5 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
0
0%
4
15%
1-15
1
14%
3
11%
16-30
4
57%
7
26%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
29%
9
33%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
35
40
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
6
17%
10
25%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
9
26%
6
15%
61-75
6
17%
11
28%
76-90
Пропущено
29
25
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
5
17%
6
24%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
8
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
85
49
58
310
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
74
29
56
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
915
1311
519
618
321
222
123
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|2.
|Шаньдун Тайшань
|24
|19
|2
|3
|56 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|24
|11
|9
|4
|29 - 21
|42
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|24
|10
|9
|5
|30 - 23
|39
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|10.
|Тянцзинь Тэда
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|11.
|Чанчунь Ятай
|24
|7
|10
|7
|33 - 32
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|24
|3
|3
|18
|18 - 49
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|24
|1
|0
|23
|12 - 78
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|11
|10
|1
|0
|27 - 4
|31
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|14
|4
|5
|5
|13 - 13
|17
|11.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|9
|2
|6
|1
|16 - 10
|12
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|7.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|13
|0
|0
|13
|5 - 39
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|16 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7