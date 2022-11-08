Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи

79' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

78' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Ziyi Niu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Yihao Zhong пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

75' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ванг Гуоминг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Г О О О О Л - Хунбо Инь забивает с левой ноги!

69' Zhechao Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Yi Guo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Отличный командный гол!

65' Г О О О О Л - Межеевски Адриан забивает с левой ноги!

63' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

56' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Хорошую попытку сделал Junjian Liao . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Каранга Фернандо забивает с левой ноги!