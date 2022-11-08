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Китай: Суперлига
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Мэйчжоу Хакка
3:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
16' Желтая карточка
Zhechao Chen
30' Желтая карточка
Пина Томас
37' Желтая карточка
Shuai Yang2
38' Желтая карточка
Yihao Zhong
0:1
47' Гол
Каранга Фернандо
0:2
65' Гол
Межеевски Адриан
1:2
69' Гол
Хунбо Инь
80' Желтая карточка
Шангуань Ван
2:2
83' Гол
Xueming Liang
84' Желтая карточка
Xueming Liang
3:2
90' Гол
Tze-Nam Yue
90'+7

Ход матча

16'
Zhechao Chen
 
30'
 
Пина Томас
37'
 
Shuai Yang2
38'
 
Yihao Zhong
46'
 
Ziyi Niu
Keqiang Chen
47'
0:1
Каранга Фернандо
(Yihao Zhong)
61'
 
Jiahui Liu
Цао Гу
61'
Liang Shi
Wei Cui III
 
62'
Yi Guo
Чао-Шэн Ян
 
62'
Хунбо Инь
Инь Цуняо
 
65'
0:2
Межеевски Адриан
(Каранга Фернандо)
69'
Хунбо Инь
(Zhechao Chen)
1:2
80'
 
Шангуань Ван
82'
Xueming Liang
Вуканович Алекса
 
83'
Xueming Liang
(Rodrigo Henrique)
2:2
84'
Xueming Liang
 
87'
 
Parmanjan Kyum
Yihao Zhong
90'
Tze-Nam Yue
(Rodrigo Henrique)
3:2
90'
Lei Xu
Haochang Cai
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
28
Haochang
Cai
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
12
Инь
Цуняо
9
Вуканович
Алекса
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
3
Shuai
Yang2
5
Цао
Гу
21
Keqiang
Chen
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
6
Шангуань
Ван
7
Каранга
Фернандо
29
Yihao
Zhong
25
Каррильо
Гидо
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.38
Rodrigo Henrique 5 0.21
Косович Небойша 4 (1) 0.17
Хунбо Инь 4 0.17
Guokang Chen 3 0.13
Yilin Yang 3 0.13
Wei Cui III 2 0.08
Дугалич Раде 2 0.08
Tze-Nam Yue 1 0.04
Xueming Liang 1 0.04
Zhechao Chen 0 0
Yihu Yang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 9 0.38
Дурадо Энрике 5 (1) 0.21
Zichang Huang 4 0.17
Yihao Zhong 4 0.17
Межеевски Адриан 3 (1) 0.13
Shuai Yang2 2 0.08
Пина Томас 2 0.08
Dong Han 2 0.08
Keqiang Chen 2 0.08
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Каррильо Гидо 1 (1) 0.04
Шангуань Ван 0 0
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Zhechao Chen 4 0
Вуканович Алекса 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Xueming Liang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 7 0
Каранга Фернандо 6 0
Yihao Zhong 6 0
Шунич Тони 4 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Shuai Yang2 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

6
5
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Хэнань Цзянье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

7
25
Мэйчжоу Хакка
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Хэнань Цзянье
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

28
13
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
9
32%
4
31%
61-75
4
14%
2
15%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
3
30%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Забито

7
27
5 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 13
0
0%
4
15%
1-15
1
14%
3
11%
16-30
4
57%
7
26%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
29%
9
33%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

35
40
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
4
11%
4
10%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
6
17%
10
25%
31-45
6
17%
5
13%
46-60
9
26%
6
15%
61-75
6
17%
11
28%
76-90

Пропущено

29
25
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
5
17%
6
24%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
8
28%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0 Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0 Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
8
5
4
9
2.5
5
8
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
9
15
1.5
13
11
5
19
2.5
6
18
3
21
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
1
23
5.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
2. Шаньдун Тайшань 24 19 2 3 56 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 24 11 9 4 29 - 21 42
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 24 10 9 5 30 - 23 39
9. Мэйчжоу Хакка 24 10 7 7 35 - 29 37
10. Тянцзинь Тэда 24 9 5 10 34 - 29 32
11. Чанчунь Ятай 24 7 10 7 33 - 32 31
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
17. Гуанчжоу Фули 24 3 3 18 18 - 49 12
18. Хэбей Форчун 24 1 0 23 12 - 78 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 11 10 1 0 27 - 4 31
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 14 4 5 5 13 - 13 17
11. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 9 2 6 1 16 - 10 12
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 11 2 1 8 8 - 25 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 16 - 17 18
7. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
8. Шанхай Шеньхуа 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
13. Мэйчжоу Хакка 11 3 4 4 7 - 13 13
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 13 0 0 13 5 - 39 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 16 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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