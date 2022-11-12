Тур: 25. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Xing Qi
0:0
Первый тайм: 39'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
38
Yongjia
Li
9
Hong
Gui
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
13
Liang
Shi
28
Haochang
Cai
16
Чао-Шэн
Ян
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
17 Yuncheng Fu
-
-
43 Jiqiang Liu
-
37 Yongjun Wen
-
40 Yang Yang
-
44 Gekai Huang
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
21 Wei WangЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
-
-
32 Lei Xu
-
18 Liang Huo
-
19 Yilin Yang
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.12
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.12
|Wenjie Song
|3
|0.12
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Гильерме Маркес
|1
|0.04
|Jown Cardona
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.36
|Rodrigo Henrique
|5
|0.2
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.16
|Хунбо Инь
|4
|0.16
|Guokang Chen
|3
|0.12
|Yilin Yang
|3
|0.12
|Wei Cui III
|2
|0.08
|Дугалич Раде
|2
|0.08
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Wenjie Song
|1
|0
|Weifeng Li
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yu Hou
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Xueming Liang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
1
Гуанчжоу Фули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
5
25
Гуанчжоу Фули
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Мэйчжоу Хакка
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
17%
3
23%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Забито
10
28
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
4
14%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
3
30%
2
7%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
3
30%
9
32%
61-75
3
30%
4
14%
76-90
Пропущено
24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Забито
19
35
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
5%
4
11%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
5
26%
6
17%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
4
21%
9
26%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Пропущено
48
29
27 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
7
15%
5
17%
1-15
9
19%
4
14%
16-30
11
23%
4
14%
31-45
9
19%
3
10%
46-60
5
10%
5
17%
61-75
7
15%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
10 раз 42%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
121
29
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
47
112
29
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
168
321
915
123
519
123
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|25
|11
|10
|4
|30 - 22
|43
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|25
|10
|10
|5
|31 - 24
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|25
|10
|8
|7
|35 - 29
|38
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|25
|8
|10
|7
|35 - 33
|34
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|25
|9
|5
|11
|35 - 31
|32
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|25
|3
|4
|18
|18 - 49
|13
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|10
|2
|7
|1
|17 - 11
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|12
|3
|5
|4
|7 - 13
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7