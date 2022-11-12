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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Xing Qi
Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 39'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Мэйчжоу Хакка
4.34
3.90
4.75
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
12
Гильерме
Маркес
4
Gong
Zhang
38
Yongjia
Li
7
Jown
Cardona
9
Hong
Gui
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
13
Liang
Shi
28
Haochang
Cai
16
Чао-Шэн
Ян
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
9
Вуканович
Алекса
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hong Gui 3 0.12
Chugui Ye 3 (1) 0.12
Wenjie Song 3 0.12
Tixiang Li 1 0.04
Zhizhao Chen 1 0.04
Гильерме Маркес 1 0.04
Jown Cardona 1 0.04
Jihong Jiang 1 0.04
Chun Lok Than 1 0.04
Gong Zhang 1 0.04
Chengru Wu 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Мяо Тан 0 0
Йи Тенг 0 0
Jiajun Liao 0 0
Yang Yang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 9 0.36
Rodrigo Henrique 5 0.2
Косович Небойша 4 (1) 0.16
Хунбо Инь 4 0.16
Guokang Chen 3 0.12
Yilin Yang 3 0.12
Wei Cui III 2 0.08
Дугалич Раде 2 0.08
Tze-Nam Yue 1 0.04
Xueming Liang 1 0.04
Zhechao Chen 0 0
Yihu Yang 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 6 0
Zhizhao Chen 4 0
Jown Cardona 4 0
Jihong Jiang 3 0
Peng Wang 3 0
Jiaqi Han 3 0
Yuncheng Fu 3 0
Tixiang Li 2 0
Jiajun Liao 2 0
Wenjie Song 1 0
Weifeng Li 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Мяо Тан 1 0
Йи Тенг 1 0
Chugui Ye 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
An Ning 1 0
Bo Jin 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Junjie Wu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Zhechao Chen 4 0
Вуканович Алекса 4 0
Wei Wang 4 0
Косович Небойша 3 0
Liang Shi 3 0
Rodrigo Henrique 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Дугалич Раде 2 0
Guokang Chen 2 0
Yu Hou 2 0
Yihu Yang 1 0
Xueming Liang 1 0
Wei Cui III 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
1
Гуанчжоу Фули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

5
25
Гуанчжоу Фули
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Мэйчжоу Хакка
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
54% (13)
38% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
17%
3
23%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Забито

10
28
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
4
14%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
3
30%
2
7%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
3
30%
9
32%
61-75
3
30%
4
14%
76-90

Пропущено

24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90

Забито

19
35
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
5%
4
11%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
5
26%
6
17%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
4
21%
9
26%
61-75
4
21%
6
17%
76-90

Пропущено

48
29
27 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
7
15%
5
17%
1-15
9
19%
4
14%
16-30
11
23%
4
14%
31-45
9
19%
3
10%
46-60
5
10%
5
17%
61-75
7
15%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0

Результаты матчей

Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
10 раз 42%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
4
7
1
12
1.5
2
9
1
12
2.5
1
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
16
8
3
21
1.5
9
15
1
23
2.5
5
19
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 25 11 10 4 30 - 22 43
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 1:1 25 10 10 5 31 - 24 40
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 25 10 8 7 35 - 29 38
10. Чанчунь Ятай 2:1 25 8 10 7 35 - 33 34
11. Тянцзинь Тэда 1:2 25 9 5 11 35 - 31 32
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Фули 0:0 25 3 4 18 18 - 49 13
17. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 0:0 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 2:1 15 5 5 5 15 - 14 20
11. Тянцзинь Тэда 1:2 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 1:1 10 2 7 1 17 - 11 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 1:2 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Шанхай Шеньхуа 1:1 12 4 6 2 15 - 13 18
8. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
9. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 2:1 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 12 3 5 4 7 - 13 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 0:0 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    4.34
    3.90
    4.75
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