Тур: 25. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre. Главный судья: Xing Qi
0:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаWeifeng Li
48' Желтая карточкаHaochang Cai
57' Желтая карточкаХунбо Инь
62' Желтая карточкаJunjian Liao
72' Желтая карточкаLiang Huo
85' Желтая карточкаXueming Liang
90' Желтая карточкаWenjie Song
0:1
90' ГолJunjian Liao
90'+5
Ход матча
43'
46'
48'
56'
57'
62'
72'
85'
88'
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
20
Мяо
Тан
18
Йи
Тенг
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
21
Feiya
Chang
38
Yongjia
Li
9
Hong
Gui
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
13
Liang
Shi
28
Haochang
Cai
16
Чао-Шэн
Ян
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
11 Chugui YeПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
17 Yuncheng Fu
-
-
43 Jiqiang Liu
-
37 Yongjun Wen
-
40 Yang Yang
-
44 Gekai Huang
-
Главный тренер: Weifeng Li
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
21 Wei WangЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
28 Haochang CaiПолузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
7 Yi GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
-
-
32 Lei Xu
-
18 Liang Huo
-
19 Yilin Yang
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hong Gui
|3
|0.12
|Chugui Ye
|3 (1)
|0.12
|Wenjie Song
|3
|0.12
|Tixiang Li
|1
|0.04
|Zhizhao Chen
|1
|0.04
|Гильерме Маркес
|1
|0.04
|Jown Cardona
|1
|0.04
|Jihong Jiang
|1
|0.04
|Chun Lok Than
|1
|0.04
|Gong Zhang
|1
|0.04
|Chengru Wu
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Мяо Тан
|0
|0
|Йи Тенг
|0
|0
|Jiajun Liao
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|9
|0.36
|Rodrigo Henrique
|5
|0.2
|Косович Небойша
|4 (1)
|0.16
|Хунбо Инь
|4
|0.16
|Guokang Chen
|3
|0.12
|Yilin Yang
|3
|0.12
|Wei Cui III
|2
|0.08
|Дугалич Раде
|2
|0.08
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Xueming Liang
|1
|0.04
|Junjian Liao
|1
|0.04
|Zhechao Chen
|0
|0
|Yihu Yang
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|6
|0
|Zhizhao Chen
|4
|0
|Jown Cardona
|4
|0
|Jihong Jiang
|3
|0
|Peng Wang
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Yuncheng Fu
|3
|0
|Wenjie Song
|2
|0
|Weifeng Li
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Jiajun Liao
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Мяо Тан
|1
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|An Ning
|1
|0
|Bo Jin
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|6
|0
|Zhechao Chen
|4
|0
|Вуканович Алекса
|4
|0
|Wei Wang
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Liang Shi
|3
|0
|Rodrigo Henrique
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Дугалич Раде
|2
|0
|Xueming Liang
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yu Hou
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Liang Huo
|1
|0
|Haochang Cai
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Мэйчжоу Хакка
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
1
Гуанчжоу Фули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
5
25
Гуанчжоу Фули
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Мэйчжоу Хакка
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
16%
3
23%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
2
15%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Забито
10
28
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 13
0
0%
4
14%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
3
30%
2
7%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
3
30%
9
32%
61-75
3
30%
4
14%
76-90
Пропущено
24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Забито
19
36
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
1
5%
4
11%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
5
26%
6
17%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
4
21%
9
25%
61-75
4
21%
7
19%
76-90
Пропущено
49
29
27 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
7
14%
5
17%
1-15
9
18%
4
14%
16-30
11
22%
4
14%
31-45
9
18%
3
10%
46-60
5
10%
5
17%
61-75
8
16%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Результаты матчей
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гуанчжоу Фули
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
210
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
57
112
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
178
322
916
124
520
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|7.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|8.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7