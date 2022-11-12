Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Guokang Chen нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Рефери не любит споров - именно за это Liang Huo сейчас получил желтую

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

47' Команда Гуанчжоу Фули почти не владела мячом в первой половине.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Weifeng Li сейчас получил желтую

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Gong Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

33' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хунбо Инь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Чао-Шэн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Haochang Cai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Дугалич Раде нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

18' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гости сейчас реально начинают давить соперника

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Haochang Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Jown Cardona получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Haochang Cai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Haochang Cai навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Чао-Шэн Ян нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

8' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гильерме Маркес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

2' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

2' Гильерме Маркес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру