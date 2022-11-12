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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Чанчунь Ятай
2:1
Второй тайм: 49'
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
19' Гол
Сержиньо Солер
2:0
19' Гол
Сержиньо Солер
3:0
24' Пенальти
Сержиньо Солер
3:1
25' Гол
Ба Дунь
30' Желтая карточка
Jinxian Wang
37' Желтая карточка
Давид Андухар

Ход матча

19'
Сержиньо Солер
(Цуль Петер, Цуль Петер, Цуль Петер, Цуль Петер)
1:0
19'
Сержиньо Солер
2:0
24'
Сержиньо Солер
3:0
25'
3:1
Ба Дунь
(Yuanjie Su)
30'
Jinxian Wang
 
37'
 
Давид Андухар
46'
Неграо Жуниор
Тан Лонг
 
46'
 
Yue Song
Ба Дунь

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Тянцзинь Тэда
2.66
3.40
2.90
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
34
Yiran
He
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
19
Chengjian
Liao
10
Сержиньо
Солер
44
Цуль
Петер
20
Yufeng
Zhang
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
26
Jiamin
Xu
32
Yuanjie
Su
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
3
Zhenghao
Wang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Чанчунь Ятай
5-4-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 12 побед

27 матчей

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:2
С
1:4
С
0:0
К
5:1
С
3:3
С
0:1
С
1:5
С
1:1
С
4:0
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1.45

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 9 (1) 0.36
Сержиньо Солер 8 (2) 0.32
Erik IV 6 0.24
Тан Лонг 6 0.24
Jinxian Wang 2 0.08
Чанчэн Чэн 2 0.08
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Н'Длову Дино 1 0.04
Цуль Петер 0 0
Chengjian Liao 0 0
Weihui Rao 0 0
Qi Cui 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 7 0.28
Берич Роберт 5 (1) 0.2
Мерида Фран 3 (1) 0.12
Weijun Xie 3 0.12
Qiuming Wang 3 0.12
Фарлей Роса 2 0.08
Yuanjie Su 2 0.08
Tong Zhou 2 0.08
Taoyu Piao 1 0.04
Yan Shi 1 0.04
Радонич Деян 1 0.04
Eder Lima II 1 0.04
Yingjie Zhao 1 0.04
Jiarun Gao 1 0.04
Давид Андухар 1 0.04
Jianan Wang 0 0
Wei Zhang I 0 0
Yinong Tian 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 4 0
Yufeng Zhang 3 0
Jie Sun 1 1
Guan He 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Тан Лонг 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Цуль Петер 1 0
Chengjian Liao 1 0
Zhiyun Zheng 1 0
Erik IV 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Yiran He 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 5 0
Zhenghao Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Yinong Tian 3 0
Ба Дунь 3 0
Давид Андухар 3 0
Jingqi Fang 2 0
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Тянцзинь Тэда
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
6
Чанчунь Ятай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

18
16
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Тянцзинь Тэда
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
8%
2
12%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
4
31%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
31%
5
31%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
9%
2
10%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
4
18%
4
20%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
40%
46-60
4
24%
5
50%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

35
37
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
9%
4
11%
1-15
8
23%
5
14%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
8
23%
10
27%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
4
11%
8
22%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
4
13%
5
19%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
6
20%
1
4%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
5
17%
6
23%
61-75
9
30%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
12
1.5
4
7
1
13
2.5
3
8
1
13
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
3
1.5
4
9
2
8
2.5
2
11
1
9
3.5
1
12
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
8
16
3
21
2.5
5
19
2
22
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 25 11 10 4 30 - 22 43
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 1:1 25 10 10 5 31 - 24 40
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 25 10 8 7 35 - 29 38
10. Чанчунь Ятай 2:1 25 8 10 7 35 - 33 34
11. Тянцзинь Тэда 1:2 25 9 5 11 35 - 31 32
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Фули 0:0 25 3 4 18 18 - 49 13
17. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 0:0 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 2:1 15 5 5 5 15 - 14 20
11. Тянцзинь Тэда 1:2 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 1:1 10 2 7 1 17 - 11 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 1:2 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Шанхай Шеньхуа 1:1 12 4 6 2 15 - 13 18
8. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
9. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 2:1 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 12 3 5 4 7 - 13 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 0:0 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 42%, Тянцзинь Тэда: 58%.
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    • 48'
      Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      48'
      Тан Лонг наказан за толчок Yuanjie Su
    • 48'
      Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ба Дунь получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Берич Роберт выиграл воздушное противоборство у Qi Cui.
    • Угловой
      46'
      Мерида Фран из команды Тянцзинь Тэда подал угловой слева.
    • Травма, повреждение
      46'
      Ба Дунь возвращается на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuyuan River Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    2.66
    3.40
    2.90
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда онлайн

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