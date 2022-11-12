Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Жадсон II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Huaze Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Wang Nianjiangcheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Оооо... вот это был удар! Tianyu Guo должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Tianyu Guo . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Феллайни Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Матч возобновлен

42' Daogang Yao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Hailong Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Daogang Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Rongze Han взял и забрал мяч на выходе

40' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Lin Cui - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Tianyu Guo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кризан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

16' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кризан из команды Шаньдун Тайшань наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Цзи Сян не смог попасть в створ ударом издали

11' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Цзи Сян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Wang Nianjiangcheng взял и забрал мяч на выходе

7' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Lin Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кэ Ши выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру