Тур: 25. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium. Главный судья: Bo Yu
4:0
Конец матча
Ход матча
31'
41'
46'
56'
62'
1:0
64'
2:0
70'
84'
85'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
18
Rongze
Han
27
Кэ
Ши
16
Hailong
Li
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
37
Цзи
Сян
9
Кризан
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
25
Wei
Liao
22
Ren
Wei
20
Huaze
Gao
- Основной состав
-
18 Rongze HanВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
- Полузащитник
-
9 КризанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
-
32 Xin Tian
-
-
26 Xianlong Yi
-
31 Jianfei Zhao
-
23 Haiyi Hao
-
29 Chen Pu
-
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Wei LiaoНападающий
-
22 Ren WeiНападающий
-
20 Huaze GaoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Chenyu Yang
-
19 Yuren Wei
-
-
39 Shipeng Luo
-
33 Yixuan Yang
-
43 Runnan Liu
-
45 Ziye Zhao
-
-
38 Wei Zhang2
-
42 Yunan Gao
-
Главный тренер: Jun Wang
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
3.17
2.88
Среднее время на гол
28
31
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.86
2.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
40
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|18 (2)
|0.72
|Мойсес Лима
|9 (3)
|0.36
|Chen Pu
|6
|0.24
|Феллайни Маруан
|4
|0.16
|Цзинь Цзиндао
|4
|0.16
|Лю Биньбинь
|2
|0.08
|Чжэн Чжэн
|2
|0.08
|Лю Ян
|2
|0.08
|У Синхань
|2
|0.08
|Tianyu Guo
|2 (1)
|0.08
|Long Song
|1
|0.04
|Ляо Лишэн
|1
|0.04
|Tianyu Qi
|1
|0.04
|Hailong Li
|1
|0.04
|Жадсон II
|1
|0.04
|Сон Джун-Хо
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
|Liuyu Duan
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.24
|Хайфэн Дин
|1
|0.04
|Huaze Gao
|1
|0.04
|Yunhua Chen
|1
|0.04
|Xuchen Yao
|1
|0.04
|Wei Liao
|1
|0.04
|Ziye Zhao
|1
|0.04
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|4
|1
|Мойсес Лима
|4
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|1
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Ляо Лишэн
|3
|0
|Long Song
|3
|0
|Tong Wang1
|3
|0
|Кэ Ши
|1
|1
|Сон Джун-Хо
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Hailong Li
|2
|0
|Chen Pu
|2
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Tianyu Guo
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|5
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Lin Cui
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Haodong Luan
|2
|0
|Wang Jun
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Liu Jing
|1
|0
|Shipeng Luo
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Хэбей Форчун
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
6
Шаньдун Тайшань
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
38
Волевые поражения
27
2
Шаньдун Тайшань
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Хэбей Форчун
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
38
Волевые поражения
28
8
Голы по времени матча
Забито
28
6
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 1
13 Не забивали 19
3
11%
1
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
2
33%
31-45
3
11%
2
33%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
8
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
40
3 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 13
5 Не пропускали 14
0
0%
6
15%
1-15
1
14%
5
13%
16-30
2
29%
8
20%
31-45
1
14%
6
15%
46-60
1
14%
9
23%
61-75
2
29%
6
15%
76-90
Забито
28
7
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 21
2
7%
1
14%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
1
14%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
4
57%
76-90
Пропущено
16
39
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
6%
4
10%
1-15
4
25%
5
13%
16-30
1
6%
5
13%
31-45
2
13%
11
28%
46-60
6
38%
5
13%
61-75
2
13%
9
23%
76-90
Забито
56
13
19 В 1-м тайме 5
37 Во 2-м тайме 8
18 Забивали первыми 2
2 Не забивали 15
5
9%
2
15%
1-15
6
11%
1
8%
16-30
8
14%
2
15%
31-45
10
18%
3
23%
46-60
12
21%
0
0%
61-75
15
27%
5
38%
76-90
Пропущено
23
79
9 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 46
7 Пропускали первыми 23
13 Не пропускали 25
1
4%
10
13%
1-15
5
22%
10
13%
16-30
3
13%
13
16%
31-45
3
13%
17
22%
46-60
7
30%
14
18%
61-75
4
17%
15
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун
Точный счет
2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
16 раз 64%
1
7 раз 28%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
29
66
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
59
85
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
916
187
223
1015
124
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|25
|11
|10
|4
|30 - 22
|43
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|6.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|7.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|8.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|25
|10
|10
|5
|31 - 24
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|25
|10
|8
|7
|35 - 29
|38
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|25
|8
|10
|7
|35 - 33
|34
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|25
|9
|5
|11
|35 - 31
|32
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|25
|3
|4
|18
|18 - 49
|13
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|12.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|10
|2
|7
|1
|17 - 11
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|1:1
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|6.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1:1
|12
|4
|6
|2
|15 - 13
|18
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|11.
|Чанчунь Ятай
|2:1
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|12
|3
|5
|4
|7 - 13
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7