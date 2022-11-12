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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Bo Yu
Шаньдун Тайшань
4:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
31' Желтая карточка
Lin Cui
41' Желтая карточка
Hailong Li
1:0
62' Пенальти
Кризан
2:0
64' Гол
Chen Pu
3:0
66' Гол
У Синхань
4:0
80' Гол
Кризан
90'+4

Ход матча

31'
 
Lin Cui
41'
Hailong Li
 
46'
Abdurasul Abudulam
Tianyu Guo
 
46'
У Синхань
Лю Биньбинь
 
46'
Chen Pu
Феллайни Маруан
 
56'
 
Wei Zhang2
Xuchen Yao
62'
Кризан
1:0
64'
Chen Pu
2:0
66'
У Синхань
(Chen Pu)
3:0
69'
 
Ziye Zhao
Wei Liao
70'
 
Yunan Gao
Ren Wei
70'
Tong Wang1
Hailong Li
 
78'
Chi Zhang
Лю Ян
 
80'
Кризан
(Чжэн Чжэн)
4:0
84'
 
Tianyuan Xu
Huaze Gao
85'
 
Shipeng Luo
Lin Cui

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

18
Rongze
Han
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
16
Hailong
Li
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
37
Цзи
Сян
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
7
Tianyu
Guo
1
Wang
Nianjiangcheng
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
14
Yunhua
Chen
8
Daogang
Yao
25
Wei
Liao
22
Ren
Wei
20
Huaze
Gao
Шаньдун Тайшань
5-3-2
Хэбей Форчун
4-3-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:7
С
2:0
С
0:5
С
6:3
С
2:2
С
0:3
С
2:0
С
3:1
К
2:3
С
1:2
С
5:4
С
0:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

3.17
2.88

Среднее время на гол

28
31

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.86
2.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
40

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 18 (2) 0.72
Мойсес Лима 9 (3) 0.36
Chen Pu 6 0.24
Феллайни Маруан 4 0.16
Цзинь Цзиндао 4 0.16
Лю Биньбинь 2 0.08
Чжэн Чжэн 2 0.08
Лю Ян 2 0.08
У Синхань 2 0.08
Tianyu Guo 2 (1) 0.08
Long Song 1 0.04
Ляо Лишэн 1 0.04
Tianyu Qi 1 0.04
Hailong Li 1 0.04
Жадсон II 1 0.04
Сон Джун-Хо 0 0
Цзи Сян 0 0
Кэ Ши 0 0
Liuyu Duan 0 0
Tong Wang1 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.24
Хайфэн Дин 1 0.04
Huaze Gao 1 0.04
Yunhua Chen 1 0.04
Xuchen Yao 1 0.04
Wei Liao 1 0.04
Ziye Zhao 1 0.04
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 4 1
Мойсес Лима 4 0
Ван Да-Лэй 2 1
Феллайни Маруан 3 0
Ляо Лишэн 3 0
Long Song 3 0
Tong Wang1 3 0
Кэ Ши 1 1
Сон Джун-Хо 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Кризан 2 0
Hailong Li 2 0
Chen Pu 2 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Tianyu Guo 1 0
Liuyu Duan 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 5 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Lin Cui 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Haodong Luan 2 0
Wang Jun 1 0
Daogang Yao 1 0
Liu Jing 1 0
Shipeng Luo 1 0
Yunhua Chen 1 0
Xuchen Yao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Хэбей Форчун
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
6
Шаньдун Тайшань
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Хэбей Форчун
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

9
38

Волевые поражения

27
2
Шаньдун Тайшань
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Хэбей Форчун
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
38

Волевые поражения

28
8

Голы по времени матча

Забито

28
6
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 1
13 Не забивали 19
3
11%
1
17%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
3
11%
2
33%
31-45
3
11%
2
33%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
8
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
40
3 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 13
5 Не пропускали 14
0
0%
6
15%
1-15
1
14%
5
13%
16-30
2
29%
8
20%
31-45
1
14%
6
15%
46-60
1
14%
9
23%
61-75
2
29%
6
15%
76-90

Забито

28
7
10 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 21
2
7%
1
14%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
7
25%
1
14%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
4
57%
76-90

Пропущено

16
39
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
6%
4
10%
1-15
4
25%
5
13%
16-30
1
6%
5
13%
31-45
2
13%
11
28%
46-60
6
38%
5
13%
61-75
2
13%
9
23%
76-90

Забито

56
13
19 В 1-м тайме 5
37 Во 2-м тайме 8
18 Забивали первыми 2
2 Не забивали 15
5
9%
2
15%
1-15
6
11%
1
8%
16-30
8
14%
2
15%
31-45
10
18%
3
23%
46-60
12
21%
0
0%
61-75
15
27%
5
38%
76-90

Пропущено

23
79
9 В 1-м тайме 33
14 Во 2-м тайме 46
7 Пропускали первыми 23
13 Не пропускали 25
1
4%
10
13%
1-15
5
22%
10
13%
16-30
3
13%
13
16%
31-45
3
13%
17
22%
46-60
7
30%
14
18%
61-75
4
17%
15
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шаньдун Тайшань - Тянцзинь Тэда 4:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 1:2 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 5:0 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 0:4 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун

Точный счет

2:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
5:0
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
5 раз 36%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
16 раз 64%
1
7 раз 28%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Хэбей Форчун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
2
9
6
6
2.5
1
10
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
9
8
5
1.5
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
9
16
18
7
1.5
2
23
10
15
2.5
1
24
5
20
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 25 11 10 4 30 - 22 43
5. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
6. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
7. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
8. Ченду Беттер Сити 1:1 25 10 10 5 31 - 24 40
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 25 10 8 7 35 - 29 38
10. Чанчунь Ятай 2:1 25 8 10 7 35 - 33 34
11. Тянцзинь Тэда 1:2 25 9 5 11 35 - 31 32
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Фули 0:0 25 3 4 18 18 - 49 13
17. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 1:1 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 0:0 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 2:1 15 5 5 5 15 - 14 20
11. Тянцзинь Тэда 1:2 11 4 2 5 18 - 12 14
12. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
13. Ченду Беттер Сити 1:1 10 2 7 1 17 - 11 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 0:0 12 2 2 8 8 - 25 8
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 1:1 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
6. Тянцзинь Тэда 1:2 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Шанхай Шеньхуа 1:1 12 4 6 2 15 - 13 18
8. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
9. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
10. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
11. Чанчунь Ятай 2:1 10 3 5 2 20 - 19 14
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 12 3 5 4 7 - 13 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 0:0 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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