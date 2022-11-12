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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Ченду Беттер Сити
3:2
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
19' Гол
Ханчао Ю
1:1
29' Гол
Tao Liu
1:2
40' Гол
Xu Yang I
45' Желтая карточка
Jiabao Wen
45' Желтая карточка
Saldanha
2:2
57' Гол
Ким Мин-У
3:2
80' Гол
Junchen Gou
82' Желтая карточка
Junchen Gou
88' Желтая карточка
Chao Gan
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Ханчао Ю
(Xu Yang I)
29'
Tao Liu
(Ромуло)
1:1
40'
1:2
Xu Yang I
(Lu Zhang I)
45'
 
Jiabao Wen
45'
Saldanha
 
46'
 
Baojie Zhu
Junchen Zhou
46'
 
Jiajun Bai
Jiabao Wen
54'
 
Сяотин Фэн
Shenglong Jiang
55'
Junchen Gou
Ruibao Hu
 
55'
Hetao Hu
Mutellip Iminqari
 
57'
Ким Мин-У
(Чоу Тим)
2:2
72'
 
Jianrong Zhu
Xu Yang I
80'
Junchen Gou
(Ким Мин-У)
3:2
82'
Junchen Gou
 
84'
 
Longhai He
Lu Zhang I
88'
Chao Gan
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
29
Mutellip
Iminqari
1
Zhen
Ma
8
Lu
Zhang
I
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
9
Xu
Yang
I
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шанхай Шеньхуа
4-5-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромуло 5 0.2
Фелипе 4 0.16
Ким Мин-У 3 0.12
У Гуйчао 2 0.08
Zhuoyi Feng 2 0.08
Ruibao Hu 2 0.08
Tao Liu 2 0.08
Junchen Gou 2 0.08
Mutellip Iminqari 2 0.08
Чоу Тим 1 0.04
Hanlin Wang 1 0.04
Виндбихлер Рихард 1 0.04
Chao Gan 1 0.04
Hetao Hu 1 0.04
Saldanha 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 7 0.28
Бассогог Кристиан 5 (3) 0.2
Ханчао Ю 4 0.16
Цао Юньдин 3 0.12
Xu Yang I 3 0.12
Haijian Wang 2 0.08
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.08
Ruofan Liu 1 0.04
Jinhao Bi 1 0.04
Синьли Пэн 1 (1) 0.04
У Си 1 (1) 0.04
Н'Думбу Александр 1 0.04
Jiajun Bai 0 0
Baojie Zhu 0 0
Lu Zhang I 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 5 2
Xin Tang 5 0
Tao Liu 4 0
Junchen Gou 2 1
Ruibao Hu 3 0
Фелипе 3 0
Abduhamit Abdugheni 1 1
Gan Rui 2 0
Ромуло 2 0
Chao Gan 2 0
Виндбихлер Рихард 1 0
Saldanha 1 0
Jianbin Li 1 0
Xiaofeng Geng 1 0
Zhuoyi Feng 1 0
Junlin Min 1 0
Bin Liu2 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Shenglong Jiang 4 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Н'Думбу Александр 3 0
Sheng Qin 3 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Zhen Ma 3 0
Ханчао Ю 2 0
Baojie Zhu 2 0
Jianrong Zhu 2 0
Jiajun Bai 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Yangyang Jin 2 0
Xu Yang I 2 0
Yougang Xu 2 0
Jiabao Wen 2 0
Zexiang Yang 0 1
Синьли Пэн 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Shilin Sun 1 0
Lu Zhang I 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
8
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шанхай Шеньхуа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

13
15
Ченду Беттер Сити
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Шанхай Шеньхуа
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
6
38%
61-75
6
43%
3
19%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

31
32
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
2
6%
2
6%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
3
10%
7
22%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
11
35%
7
22%
76-90

Пропущено

25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
8%
2
9%
1-15
8
32%
4
17%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
4
16%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
4
1.5
4
9
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
20
5
10
15
1.5
10
15
2
23
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Ченду Беттер Сити 25 11 9 5 33 - 25 42
5. Шанхай Шеньхуа 25 11 9 5 31 - 24 42
6. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
7. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
8. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
9. Мэйчжоу Хакка 25 11 7 7 36 - 29 40
10. Тянцзинь Тэда 25 10 5 10 37 - 31 35
11. Чанчунь Ятай 25 7 10 8 35 - 35 31
12. Далянь Ифан 24 8 7 9 34 - 36 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 24 3 4 17 17 - 45 13
17. Гуанчжоу Фули 25 3 3 19 18 - 50 12
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
8. Далянь Ифан 14 6 4 4 23 - 18 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 15 4 5 6 15 - 16 17
11. Ченду Беттер Сити 10 3 6 1 19 - 12 15
12. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
13. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 12 2 1 9 8 - 26 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
6. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
7. Шанхай Шеньхуа 12 4 5 3 16 - 15 17
8. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
9. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
10. Мэйчжоу Хакка 12 4 4 4 8 - 13 16
11. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 12 1 1 10 5 - 26 4
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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