Tao Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Сальданья нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Romulo. Удар в створ, но вратарь начеку

Romulo не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

49' Команда Шанхай Шеньхуа играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорошую попытку сделал Ким Мин-У . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Оооо... вот это был удар! Ким Мин-У должен был забить с этой позиции.

47' Romulo бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Сальданья сейчас получил желтую

45' Jiabao Wen получил желтую карточку от судьи

45' Судья свистит. Jiabao Wen атаковал сзади соперника. Это Romulo заработал своей команде штрафной

44' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Чоу Тим пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

42' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Янг Ксу забивает с левой ноги!

40' Лу Жанг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сальданья пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

37' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

36' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Чоу Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Romulo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Romulo сделал результативную передачу.

29' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с правого угла.

28' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Tao Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Romulo бьет со штрафного в створ, но Zhen Ma держит все под контролем

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Янг Ксу выиграл воздушное противоборство у Tao Liu.

22' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Фантастический гол, где все сам сделал Ханчао Ю

19' Г О О О О Л - Ханчао Ю забивает с правой ноги!

19' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Янг Ксу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ким Мин-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Сальданья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Сальданья из команды Ченду Беттер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Romulo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

9' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру