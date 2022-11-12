Тур: 25. Стадион: Shuangliu Sports Center. Главный судья: Li Ma
3:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолХанчао Ю
1:1
29' ГолTao Liu
1:2
40' ГолXu Yang I
45' Желтая карточкаJiabao Wen
45' Желтая карточкаSaldanha
2:2
57' ГолКим Мин-У
3:2
80' ГолJunchen Gou
82' Желтая карточкаJunchen Gou
88' Желтая карточкаChao Gan
90'+5
Ход матча
40'
1:2
45'
45'
46'
55'
80'
3:2
82'
84'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
33
Чжан
Янь
26
Tao
Liu
3
Xin
Tang
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
11
Ким
Мин-У
10
Ромуло
12
Saldanha
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
20
Ханчао
Ю
12
У
Си
33
Haijian
Wang
29
Junchen
Zhou
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Xin TangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
12 SaldanhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Gan RuiЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
15 У ГуйчаоНападающий
-
24 Yu Xing
-
36 Junchen Gou
-
37 Xuan Han
-
21 Junjie Meng
-
2 Hetao Hu
-
19 Baixu Xiang
-
13 Jing Hu
-
28 Hanlin Wang
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
29 Junchen ZhouПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Защитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
39 Zhen Cong
-
-
30 Longhai He
-
34 Zexiang Yang
-
18 Denny Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромуло
|5
|0.2
|Фелипе
|4
|0.16
|Ким Мин-У
|3
|0.12
|У Гуйчао
|2
|0.08
|Zhuoyi Feng
|2
|0.08
|Ruibao Hu
|2
|0.08
|Tao Liu
|2
|0.08
|Junchen Gou
|2
|0.08
|Mutellip Iminqari
|2
|0.08
|Чоу Тим
|1
|0.04
|Hanlin Wang
|1
|0.04
|Виндбихлер Рихард
|1
|0.04
|Chao Gan
|1
|0.04
|Hetao Hu
|1
|0.04
|Saldanha
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|7
|0.28
|Бассогог Кристиан
|5 (3)
|0.2
|Ханчао Ю
|4
|0.16
|Цао Юньдин
|3
|0.12
|Xu Yang I
|3
|0.12
|Haijian Wang
|2
|0.08
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.08
|Ruofan Liu
|1
|0.04
|Jinhao Bi
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.04
|У Си
|1 (1)
|0.04
|Н'Думбу Александр
|1
|0.04
|Jiajun Bai
|0
|0
|Baojie Zhu
|0
|0
|Lu Zhang I
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|5
|2
|Xin Tang
|5
|0
|Tao Liu
|4
|0
|Junchen Gou
|2
|1
|Ruibao Hu
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|1
|Gan Rui
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Chao Gan
|2
|0
|Виндбихлер Рихард
|1
|0
|Saldanha
|1
|0
|Jianbin Li
|1
|0
|Xiaofeng Geng
|1
|0
|Zhuoyi Feng
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|Sheng Qin
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Zhen Ma
|3
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Jianrong Zhu
|2
|0
|Jiajun Bai
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Yangyang Jin
|2
|0
|Xu Yang I
|2
|0
|Yougang Xu
|2
|0
|Jiabao Wen
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Shilin Sun
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шанхай Шеньхуа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
8
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Шанхай Шеньхуа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
13
15
Ченду Беттер Сити
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Шанхай Шеньхуа
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
4
27%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
6
38%
61-75
6
43%
3
19%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
31
32
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
2
6%
2
6%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
3
10%
7
22%
46-60
4
13%
7
22%
61-75
11
35%
7
22%
76-90
Пропущено
25
23
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
8%
2
9%
1-15
8
32%
4
17%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
5
20%
5
22%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
4
16%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Хэбей Форчун 6:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 2:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 1:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
112
64
49
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
93
411
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
205
1015
1015
223
124
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|7.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|8.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|12.
|Далянь Ифан
|24
|8
|7
|9
|34 - 36
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|3
|4
|17
|17 - 45
|13
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|8.
|Далянь Ифан
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|1
|1
|10
|5 - 26
|4
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7