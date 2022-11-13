Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

38' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Матч возобновлен

36' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матч возобновлен

35' Ulrich Ewolo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Peng Wang получил желтую карточку от судьи

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

27' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

26' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

22' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Андрияшевич Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

15' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

14' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

10' Wei Long не смог попасть в створ ударом издали

10' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

9' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Fuyu Ma забивает с правой ноги!

5' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Жуков Георгий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.