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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Kai He
Чжэцзян Профессионал
3:3
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
5' Гол
Fuyu Ma
1:1
27' Гол
Андрияшевич Франко
34' Желтая карточка
Peng Wang III
2:1
40' Гол
Мушекви Няша
70' Желтая карточка
Xiangshuo Zhang
72' Желтая карточка
Chuangyi Lin
2:2
74' Гол
Канте Хосе
3:2
79' Гол
Мушекви Няша
3:3
83' Гол
Канте Хосе
84' Желтая карточка
Канте Хосе
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Fuyu Ma
(Жуков Георгий)
27'
Андрияшевич Франко
1:1
34'
 
Peng Wang III
40'
Мушекви Няша
(Андрияшевич Франко)
2:1
64'
 
Xiangshuo Zhang
Fuyu Ma
64'
 
Овусу-Секьере Деабеас
Zhongliu Chen
70'
 
Xiangshuo Zhang
72'
 
Chuangyi Lin
74'
2:2
Канте Хосе
(Oscar Taty Maritu)
79'
Мушекви Няша
3:2
82'
Matheus XIII
Bin Gu
 
82'
Ablikim Abdusalam
Haofan Liu
 
83'
3:3
Канте Хосе
(Shihao Piao)
84'
 
Канте Хосе
84'
Yu Dong
Ulrich Ewolo
 
90'
 
Sabit Abdusalam
Chuangyi Lin
90'
 
Yun Yang
Канте Хосе

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Chao
Gu
5
Haofan
Liu
3
Chang
Wang
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
17
Wei
Long
31
Bin
Gu
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
35
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
40
Жуков
Георгий
27
Fuyu
Ma
45
Канте
Хосе
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шицзячжуан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
ПЛК
2:1
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 13 (1) 0.52
Андрияшевич Франко 11 (1) 0.44
Ulrich Ewolo 5 0.2
Di Gao 3 0.12
Лён Нок-Хан 3 0.12
Matheus XIII 2 (1) 0.08
Цзяци Чжан 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Ablikim Abdusalam 1 0.04
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Junsheng Yao 0 0
Xin Yue 0 0
Tianyu Gao 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 9 0.36
Oscar Taty Maritu 6 (2) 0.24
Овусу-Секьере Деабеас 3 0.12
Shihao Piao 3 0.12
Yifeng Zang 3 0.12
Fuyu Ma 2 0.08
Xinyu Liu1 1 0.04
Zhe Jiang 1 0.04
Kaimu Zheng 1 0.04
Yiming Yang 1 0.04
Bughrahan Iskandar 1 0.04
Xiaotian Yang 0 0
Сунзу Стоппила 0 0
Chuangyi Lin 0 0
Yun Yang 0 0
Жуков Георгий 0 0
Sabit Abdusalam 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 2
Xin Yue 5 1
Yu Dong 6 0
Bin Gu 4 1
Лён Нок-Хан 4 0
Zheng'ao Sun 4 0
Dongsheng Wang 4 0
Андрияшевич Франко 3 0
Jin Cheng 3 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Wei Long 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Haofan Liu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhongliu Chen 4 0
Hong Li 4 0
Chuangyi Lin 2 1
Hao Guo 2 1
Канте Хосе 3 0
Shihao Piao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Yiming Yang 3 0
Сунзу Стоппила 2 0
Puliang Shao 2 0
Zhe Jiang 2 0
Peng Wang III 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Fuyu Ma 2 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Svetozar Sapuric 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Шицзячжуан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

4
7
Чжэцзян Профессионал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Шицзячжуан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

23
5
Чжэцзян Профессионал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Шицзячжуан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

27
12

Голы по времени матча

Забито

17
24
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
18%
4
17%
1-15
6
35%
2
8%
16-30
2
12%
7
29%
29%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

9
29
4 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
2
22%
5
17%
1-15
2
22%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
2
22%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
2
22%
5
17%
76-90

Забито

24
7
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 19
4
17%
2
29%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
6
25%
1
14%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Забито

41
31
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 11
7
17%
6
19%
1-15
9
22%
3
10%
16-30
4
10%
7
23%
31-45
8
20%
6
19%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
7
17%
7
23%
76-90

Пропущено

24
40
9 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
2
8%
6
15%
1-15
4
17%
7
18%
16-30
3
13%
11
28%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
7
29%
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун - Шицзячжуан 0:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шицзячжуан

Точный счет

2:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
1
10
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
13
12
1.5
8
17
6
19
2.5
5
20
2
23
3.5
3
22
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 25 19 2 4 70 - 22 59
3. Шанхай СИПГ 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Хэнань Цзянье 25 13 4 8 43 - 26 43
5. Чжэцзян Профессионал 25 11 10 4 42 - 23 43
6. Бэйцзин Гоань 25 12 7 6 42 - 35 43
7. Ченду Беттер Сити 25 11 9 5 33 - 25 42
8. Шанхай Шеньхуа 25 11 9 5 31 - 24 42
9. Мэйчжоу Хакка 25 11 7 7 36 - 29 40
10. Тянцзинь Тэда 25 10 5 10 37 - 31 35
11. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
12. Чанчунь Ятай 25 7 10 8 35 - 35 31
13. Шэньчжэнь 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 25 6 9 10 32 - 39 27
15. Ухань Цзалл 25 6 3 16 27 - 50 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 25 3 3 19 18 - 50 12
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 12 9 0 3 44 - 14 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Бэйцзин Гоань 14 7 4 3 24 - 16 25
7. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
8. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
9. Чжэцзян Профессионал 11 6 3 2 18 - 8 21
10. Чанчунь Ятай 15 4 5 6 15 - 16 17
11. Ченду Беттер Сити 10 3 6 1 19 - 12 15
12. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
13. Шэньчжэнь 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 12 2 1 9 8 - 26 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
6. Шанхай СИПГ 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Хэнань Цзянье 12 5 3 4 16 - 11 18
8. Шицзячжуан 14 5 3 6 25 - 28 18
9. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
10. Шанхай Шеньхуа 12 4 5 3 16 - 15 17
11. Мэйчжоу Хакка 12 4 4 4 8 - 13 16
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 11 3 0 8 12 - 21 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Чжэцзян Профессионал: 57%, Шицзячжуан: 43%.
  • 95'
    Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    95'
    Xiaotian Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Шицзячжуан начинает контратаку
  • 93'
    Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 3:3 Шицзячжуан онлайн

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