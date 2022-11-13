Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Андрияшевич Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Chuangyi Lin пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

42' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Чжэцзян Профессионал

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с правой ноги!

39' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Оооо... вот это был удар! Канте Хосе должен был забить с этой позиции.

38' Канте Хосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Yiming Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

37' Матч возобновлен

36' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матч возобновлен

35' Ulrich Ewolo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Peng Wang получил желтую карточку от судьи

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

27' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Андрияшевич Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Андрияшевич Франко пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

26' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

22' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Андрияшевич Франко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

15' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

14' Xin Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

12' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

10' Wei Long не смог попасть в створ ударом издали

10' Мушекви Няша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

9' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

8' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - Fuyu Ma забивает с правой ноги!

5' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Жуков Георгий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Shihao Piao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.