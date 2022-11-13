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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: .
Ухань Три Таунс
1:0
Первый тайм: 45'
Хэнань Цзянье
0'
22' Желтая карточка
Haoyang Xu
1:0
31' Гол
Се Пэнфэй

Ход матча

22'
Haoyang Xu
 
31'
Се Пэнфэй
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Хэнань Цзянье
6.50
5.20
6.75
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
23
Хан
Жэнь
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
37
Haoyang
Xu
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
7
Ademilson
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
3
Shuai
Yang2
20
Boxuan
Feng
10
Межеевски
Адриан
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
2
Yixin
Liu
7
Каранга
Фернандо
8
Zichang
Huang
Ухань Три Таунс
4-3-3
Хэнань Цзянье
3-4-3

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 20 (2) 0.8
Давидсон 15 (3) 0.6
Станчу Николае 8 0.32
Ademilson 8 (2) 0.32
Се Пэнфэй 7 0.28
Xiaobin Zhang II 3 0.12
Ханьвэнь Дэн 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Хан Жэнь 1 0.04
Сантос Уоллес 1 0.04
Гао Чжуньи 1 0.04
Имин Лю 1 0.04
Kuo Yang 1 0.04
Чао Хэ 1 0.04
Yifei Sang 1 (1) 0.04
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhuoxiang Deng 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 9 0.36
Дурадо Энрике 5 (1) 0.2
Zichang Huang 4 0.16
Yihao Zhong 4 0.16
Межеевски Адриан 3 (1) 0.12
Shuai Yang2 2 0.08
Пина Томас 2 0.08
Dong Han 2 0.08
Keqiang Chen 2 0.08
Шунич Тони 1 0.04
Boxuan Feng 1 0.04
Yuhao Zhao 1 0.04
Ма Ксянгью 1 0.04
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.04
Каррильо Гидо 1 (1) 0.04
Шангуань Ван 0 0
Zhao Ke 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 6 0
Имин Лю 4 0
Чао Хэ 4 0
Marcao V 4 0
Сантос Уоллес 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Wentao Zhang 2 0
Луо Сенвен 2 0
Давидсон 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Haidong Lu 1 0
Haoyang Xu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 7 0
Каранга Фернандо 6 0
Yihao Zhong 6 0
Шунич Тони 4 0
Zichang Huang 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Пина Томас 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Shuai Yang2 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Каррильо Гидо 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Keqiang Chen 1 0
Zhixuan Du 1 0
Javier Pereira 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
5
Ухань Три Таунс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Хэнань Цзянье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

25
25
Ухань Три Таунс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Хэнань Цзянье
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

28
30

Голы по времени матча

Забито

43
13
19 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
14%
0
0%
1-15
7
16%
1
8%
16-30
6
14%
3
23%
31-45
7
16%
3
23%
46-60
9
21%
4
31%
61-75
8
19%
2
15%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
4
15%
4
15%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
7
27%
9
33%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

69
40
32 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
14%
4
10%
1-15
12
17%
4
10%
16-30
10
14%
10
25%
31-45
10
14%
5
13%
46-60
12
17%
6
15%
61-75
15
22%
11
28%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
11%
6
24%
1-15
5
26%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье

Точный счет

5:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

5
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
1
1.5
8
5
9
2
2.5
5
8
8
3
3.5
2
11
5
6
4.5
1
12
1
10
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
5
6
4
9
2.5
1
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
17
7
18
6
1.5
13
11
13
11
2.5
6
18
9
15
3.5
2
22
5
19
4.5
1
23
1
23
5.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 25 20 2 3 70 - 19 62
2. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
3. Шанхай СИПГ 3:0 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Чжэцзян Профессионал 2:1 25 12 9 4 41 - 21 45
5. Ченду Беттер Сити 25 11 9 5 33 - 25 42
6. Шанхай Шеньхуа 25 11 9 5 31 - 24 42
7. Бэйцзин Гоань 0:0 25 11 8 6 39 - 34 41
8. Мэйчжоу Хакка 25 11 7 7 36 - 29 40
9. Хэнань Цзянье 0:1 25 12 4 9 40 - 26 40
10. Тянцзинь Тэда 25 10 5 10 37 - 31 35
11. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
12. Чанчунь Ятай 25 7 10 8 35 - 35 31
13. Шэньчжэнь 0:3 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 1:2 25 6 8 11 30 - 38 26
15. Ухань Цзалл 0:0 25 6 4 15 26 - 47 22
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 25 3 3 19 18 - 50 12
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 1:0 12 10 0 2 44 - 11 30
3. Шанхай СИПГ 3:0 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 0:1 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Чжэцзян Профессионал 2:1 11 7 2 2 17 - 6 23
8. Бэйцзин Гоань 0:0 14 6 5 3 21 - 15 23
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 15 4 5 6 15 - 16 17
11. Ченду Беттер Сити 10 3 6 1 19 - 12 15
12. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
13. Шэньчжэнь 0:3 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 0:0 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 1:2 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 12 2 1 9 8 - 26 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 2:1 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
6. Шанхай СИПГ 3:0 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Бэйцзин Гоань 0:0 11 5 3 3 18 - 19 18
8. Шицзячжуан 1:2 14 5 2 7 23 - 27 17
9. Шанхай Шеньхуа 12 4 5 3 16 - 15 17
10. Мэйчжоу Хакка 12 4 4 4 8 - 13 16
11. Хэнань Цзянье 0:1 12 4 3 5 13 - 11 15
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 0:3 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Ухань Цзалл 0:0 11 3 1 7 11 - 18 10
15. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 11 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Три Таунс
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    6.50
    5.20
    6.75
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    Ухань Три Таунс
    Хэнань Цзянье
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