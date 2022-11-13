Тур: 25. Стадион: Wuhan Sports Center.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
22'
31'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
37
Haoyang
Xu
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
17
Пина
Томас
20
Boxuan
Feng
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
13 Marcao V
-
-
31 Луо Сенвен
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
17 Пина ТомасЗащитник
- Защитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Нападающий
-
11 Zhao Ke
-
15 Zhixuan Du
-
-
21 Keqiang Chen
-
22 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|20 (2)
|0.8
|Давидсон
|15 (3)
|0.6
|Станчу Николае
|8
|0.32
|Ademilson
|8 (2)
|0.32
|Се Пэнфэй
|7
|0.28
|Xiaobin Zhang II
|3
|0.12
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Хан Жэнь
|1
|0.04
|Сантос Уоллес
|1
|0.04
|Гао Чжуньи
|1
|0.04
|Имин Лю
|1
|0.04
|Kuo Yang
|1
|0.04
|Чао Хэ
|1
|0.04
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.04
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhuoxiang Deng
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|9
|0.36
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.2
|Zichang Huang
|4
|0.16
|Yihao Zhong
|4
|0.16
|Межеевски Адриан
|3 (1)
|0.12
|Shuai Yang2
|2
|0.08
|Пина Томас
|2
|0.08
|Dong Han
|2
|0.08
|Keqiang Chen
|2
|0.08
|Шунич Тони
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Yuhao Zhao
|1
|0.04
|Ма Ксянгью
|1
|0.04
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.04
|Каррильо Гидо
|1 (1)
|0.04
|Шангуань Ван
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|6
|0
|Имин Лю
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Marcao V
|4
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Wentao Zhang
|2
|0
|Луо Сенвен
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|7
|0
|Каранга Фернандо
|6
|0
|Yihao Zhong
|6
|0
|Шунич Тони
|4
|0
|Zichang Huang
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Пина Томас
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Каррильо Гидо
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Keqiang Chen
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Javier Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
5
Ухань Три Таунс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Хэнань Цзянье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
25
25
Ухань Три Таунс
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Хэнань Цзянье
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
28
30
Голы по времени матча
Забито
43
13
19 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
14%
0
0%
1-15
7
16%
1
8%
16-30
6
14%
3
23%
31-45
7
16%
3
23%
46-60
9
21%
4
31%
61-75
8
19%
2
15%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
4
15%
4
15%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
7
27%
9
33%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
69
40
32 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
14%
4
10%
1-15
12
17%
4
10%
16-30
10
14%
10
25%
31-45
10
14%
5
13%
46-60
12
17%
6
15%
61-75
15
22%
11
28%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
11%
6
24%
1-15
5
26%
4
16%
16-30
2
11%
4
16%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Фули 4:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 0:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Шицзячжуан 3:4 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 1:2 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэнань Цзянье 3:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 3:0
Хэнань Цзянье - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье
Точный счет
5:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
5
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
5
4 раза 17%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
103
101
85
92
58
83
211
56
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
56
49
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
177
186
1311
1311
618
915
222
519
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|25
|20
|2
|3
|70 - 19
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|25
|12
|9
|4
|41 - 21
|45
|5.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|25
|11
|8
|6
|39 - 34
|41
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|9.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|25
|12
|4
|9
|40 - 26
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|12.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|1:2
|25
|6
|8
|11
|30 - 38
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|0:0
|25
|6
|4
|15
|26 - 47
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|12
|10
|0
|2
|44 - 11
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|1:2
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Шицзячжуан
|1:2
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 11
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|11
|3
|1
|7
|11 - 18
|10
|15.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|11 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7