Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Давидсон не смог попасть в створ ударом издали

88' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

85' Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Г О О О О Л - Shuai Yang левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

82' Шунич Тони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновлен

81' Boxuan Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

72' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Marcao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Ademilson уходит с поля и его заменяет Marcao

65' Kuo Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Yihao Zhong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Xiaobin Zhang пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

54' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Каранга Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Шангуань Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.