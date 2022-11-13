Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Qiang Jin получил желтую карточку от судьи

46' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

45' Оооо... вот это был удар! Паулиньо Пауло должен был забить с этой позиции.

45' Паулиньо Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Чжаб Юан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Варгас Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

38' Матч возобновлен

37' Лим Чхэ-Мин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Yiwei Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Qiang Jin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ачеампонг Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ачеампонг Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай СИПГ будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Г О О О О Л - Лэй У забивает с правой ноги!

23' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

21' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Shenyuan Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Матч возобновлен

16' Шэньчао Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Лим Чхэ-Мин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

14' Паулиньо Пауло не смог попасть в створ ударом издали

13' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ачеампонг Франк пробил со штрафного прямо в стенку

10' Хай Юй - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шанхай СИПГ будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Паулиньо Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Команда Шанхай СИПГ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О О Л - Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

7' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Haofeng Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лим Чхэ-Мин пробил со штрафного прямо в стенку

1' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру