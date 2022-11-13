Тур: 25. Стадион: Haikou Mission Hills Football Training Base. Главный судья: Jing Wang
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолВэньцзюнь Люй
10' Желтая карточкаХай Юй
0:2
18' ГолШэньчао Ван
0:3
25' ГолЛэй У
45' Желтая карточкаQiang Jin
59' Желтая карточкаАчеампонг Франк
90'+4
Ход матча
7'
0:1
10'
18'
0:2
25'
0:3
45'
59'
70'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
13
Haofeng
Xu
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
19
Yue
Xu
39
Юнпо
Ван
15
Shenyuan
Li
21
Хай
Юй
43
Yiwei
Wang
7
Лэй
У
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
31 Minzhe Wei
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
43 Yiwei WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
34 Каллон ИссаЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
12 Wei Chen2
-
26 Chunxin Chen
-
33 Zhurun Liu
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|6 (1)
|0.24
|Лин Гао
|4
|0.16
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.08
|Алессандрини Ромен
|2
|0.08
|Shuai Pei
|2
|0.08
|Yuanyi Li
|1
|0.04
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Yeljan Shinar
|1
|0.04
|Haolun Mi
|1 (1)
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Yuan Zhang2
|1
|0.04
|Yue Xu
|1
|0.04
|Юнпо Ван
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|8
|0.32
|Вэньцзюнь Люй
|7
|0.28
|Ндиайе Чериф
|6 (1)
|0.24
|Паулиньо Пауло
|3
|0.12
|Цзин Фэн
|2
|0.08
|Браунинг Тайас
|2
|0.08
|Шэньчао Ван
|2
|0.08
|Baiyang Liu
|2
|0.08
|Линьпэн Чжан
|1
|0.04
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.04
|Ли Шенглонг
|1
|0.04
|Huachen Zhang
|1
|0.04
|Chunxin Chen
|1
|0.04
|Zhurun Liu
|1
|0.04
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.04
|Xin Xu
|1
|0.04
|Варгас Матиас
|0
|0
|Каллон Исса
|0
|0
|Ли Ан
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|6
|0
|Лим Чхэ-Мин
|3
|0
|Haolun Mi
|3
|0
|Yeljan Shinar
|3
|0
|Юнпо Ван
|1
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Ачеампонг Франк
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Wai-Tsun Dai
|2
|0
|Yuan Zhang1
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|0
|1
|Лин Гао
|1
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Qiang Jin
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Ли Ан
|2
|0
|Хай Юй
|2
|0
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Варгас Матиас
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Шанхай СИПГ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Шэньчжэнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Шанхай СИПГ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
11
23
Шэньчжэнь
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Шанхай СИПГ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
22
6
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
30%
4
24%
1-15
3
30%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
5
25%
3
27%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
6
26%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
6
35%
3
13%
61-75
1
6%
6
26%
76-90
Пропущено
26
8
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
19%
2
25%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
38%
46-60
6
23%
1
13%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Забито
27
40
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
4
15%
5
13%
1-15
6
22%
11
28%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
6
22%
4
10%
46-60
6
22%
4
10%
61-75
2
7%
11
28%
76-90
Пропущено
46
19
20 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
7
15%
3
16%
1-15
6
13%
3
16%
16-30
7
15%
1
5%
31-45
8
17%
5
26%
46-60
11
24%
4
21%
61-75
7
15%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 2:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 0:4 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 2:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай СИПГ - Мэйчжоу Хакка 7:0
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 1:4 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 3:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай СИПГ 1:2 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
113
48
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
92
58
56
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
205
916
1213
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|25
|19
|2
|4
|70 - 22
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Хэнань Цзянье
|25
|13
|4
|8
|43 - 26
|43
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|25
|11
|10
|4
|42 - 23
|43
|6.
|Бэйцзин Гоань
|25
|12
|7
|6
|42 - 35
|43
|7.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|12.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|25
|6
|9
|10
|32 - 39
|27
|15.
|Ухань Цзалл
|25
|6
|3
|16
|27 - 50
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|12
|9
|0
|3
|44 - 14
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|8.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|6
|3
|2
|18 - 8
|21
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Шанхай СИПГ
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Хэнань Цзянье
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|8.
|Шицзячжуан
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|9.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|10.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|11
|3
|0
|8
|12 - 21
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7