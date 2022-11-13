Тур: 25. Стадион: Dalian Sports Center Stadium. Главный судья: Yi Huang
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолMingmin Cai
26' Желтая карточкаХайо Ронг
36' Желтая карточкаMingmin Cai
1:1
47' ГолПен Лю
66' Желтая карточкаYupeng He
71' Желтая карточкаBo Fu
90' Желтая карточкаShibo Liu
90' Желтая карточкаGuowen Sun
90'+6
Ход матча
6'
0:1
26'
36'
36'
47'
1:1
66'
71'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
33
Zhiwei
Song
23
Yin
Shang
44
Хайо
Ронг
6
Yang
Li3
17
Liyn
Yang
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
33 Zhiwei SongПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
21 Zihan Gui
-
24 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Хайо РонгЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
32 Shenping Huo
-
-
-
18 Hengbo Fan
-
20 Shilong Wang
-
22 Afrden Asqer
-
23 Jiaheng Li
-
28 Ling Jie
-
34 Yu Hou
-
40 Kaiyuan Tan
-
Главный тренер: Bo Fu
История личных встреч
Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.57
Среднее время на гол
77
157
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.85
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
106
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|9 (1)
|0.36
|Yin Shang
|5
|0.2
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.12
|Yu Fei
|3
|0.12
|Цонев Борислав
|3
|0.12
|Мамба Стрели
|3
|0.12
|Cesar Manzoki
|2
|0.08
|Guowen Sun
|2
|0.08
|Zhu Ting
|1
|0.04
|Пен Лю
|1
|0.04
|Wei Wu III
|1
|0.04
|Yanfeng Dong
|1
|0.04
|Yupeng He
|1
|0.04
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Vas Nunez
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|8
|0.32
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.16
|Dinghao Yan
|2 (1)
|0.08
|Mingmin Cai
|2
|0.08
|Ling Jie
|1
|0.04
|Хайо Ронг
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
|Hengbo Fan
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Fei
|8
|0
|Пен Лю
|6
|0
|Jiahui Huang
|5
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yin Shang
|3
|0
|Guowen Sun
|1
|1
|Lei Tong
|2
|0
|Чжан Чонг
|2
|0
|Le Liu
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Xianjun Wang
|2
|0
|Vas Nunez
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Zhiwei Song
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Shaocong Wu
|4
|1
|Rijin Chen
|4
|1
|Вэй Ши-Хао
|5
|0
|Yu Hou
|5
|0
|Dinghao Yan
|4
|0
|Yang Li3
|4
|0
|Hengbo Fan
|3
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Хайо Ронг
|2
|0
|Liyn Yang
|2
|0
|Shibo Liu
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Bowen Huang2
|1
|0
|Shilong Wang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
|Mingmin Cai
|1
|0
|Bo Fu
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
5
Далянь Ифан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Гуанчжоу Эвергранд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
8
7
Далянь Ифан
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Гуанчжоу Эвергранд
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
17
12
Голы по времени матча
Забито
24
6
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 19
5
21%
1
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
3
50%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
7
26%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
7
37%
5
19%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
15%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
6
35%
6
30%
76-90
Забито
36
17
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
8
22%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
7
19%
5
29%
29%
31-45
8
22%
3
18%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
6
17%
4
24%
76-90
Пропущено
36
47
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
3
8%
6
13%
1-15
8
22%
10
21%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
4
11%
11
23%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
13
36%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0
Результаты матчей
Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
11 раз 44%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
75
87
210
114
210
114
111
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
67
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1312
1213
223
223
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|2.
|Ухань Три Таунс
|24
|19
|2
|3
|69 - 19
|59
|3.
|Шанхай СИПГ
|24
|14
|4
|6
|38 - 18
|46
|4.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|24
|11
|9
|4
|39 - 20
|42
|7.
|Хэнань Цзянье
|24
|12
|4
|8
|40 - 25
|40
|8.
|Бэйцзин Гоань
|24
|11
|7
|6
|39 - 34
|40
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|12.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|24
|8
|3
|13
|26 - 44
|27
|14.
|Шицзячжуан
|24
|6
|8
|10
|29 - 36
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|24
|6
|3
|15
|26 - 47
|21
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Шанхай СИПГ
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|3.
|Ухань Три Таунс
|11
|9
|0
|2
|43 - 11
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|8.
|Бэйцзин Гоань
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|6
|2
|2
|15 - 5
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Бэйцзин Гоань
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|8.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|9.
|Шицзячжуан
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Ухань Цзалл
|10
|3
|0
|7
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|11 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7