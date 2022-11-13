Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Bo Fu сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Гуанчжоу Эвергранд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Цзюньминь Хао получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Цзюньминь Хао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Yin Shang.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Zhiwei Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Yu Fei бьет со штрафного в створ, но Shibo Liu держит все под контролем

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Судье надоело, что Mingmin Cai тянет время и он наказал его горчичником

35' Mingmin Cai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Yin Shang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

34' Yu Fei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Пен Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Жанг Ченг Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Жанг Ченг Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Mingmin Cai получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Mingmin Cai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Mingmin Cai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Линь Лянмин не смог попасть в створ ударом издали

26' Хайо Ронг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

25' Guowen Sun не смог попасть в створ ударом издали

24' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Чжан Сювэй нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

20' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Yupeng He не смог попасть в створ ударом издали

19' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

13' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Cesar Manzoki

13' Yu Fei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Yin Shang наказан за толчок Shaocong Wu

9' Cesar Manzoki не смог попасть в створ ударом издали

9' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Mingmin Cai забивает ударом с левой ноги!

6' Jiahui Huang плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Shaocong Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Liyu Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Dinghao Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Shaocong Wu выиграл воздушное противоборство у Cesar Manzoki

4' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Longchang Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

3' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Жанг Ченг Лин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Yin Shang успешно блокирует удар.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола