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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Далянь Ифан
1:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
6' Гол
Mingmin Cai
26' Желтая карточка
Хайо Ронг
36' Желтая карточка
Mingmin Cai
1:1
47' Гол
Пен Лю
66' Желтая карточка
Yupeng He
71' Желтая карточка
Bo Fu
90' Желтая карточка
Shibo Liu
90' Желтая карточка
Guowen Sun
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Mingmin Cai
26'
 
Хайо Ронг
36'
 
Mingmin Cai
36'
 
Yu Hou
Mingmin Cai
36'
 
Shilong Wang
Chenglin Zhang
46'
 
Ling Jie
Цзюньминь Хао
47'
Пен Лю
(Линь Лянмин)
1:1
61'
Мамба Стрели
Yin Shang
 
66'
Yupeng He
 
71'
 
Bo Fu
82'
Yaopeng Wang
Yu Fei
 
86'
Цонев Борислав
Zhiwei Song
 
90'
 
Shibo Liu
90'
 
Wenzhe Zhao
Чжан Сювэй
90'
 
Afrden Asqer
Liyn Yang
90'
Guowen Sun
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
2
Longchang
Lin
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
33
Zhiwei
Song
23
Yin
Shang
45
Cesar
Manzoki
7
Линь
Лянмин
1
Shibo
Liu
44
Хайо
Ронг
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
43
Chenglin
Zhang
8
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
7
Вэй
Ши-Хао
46
Цзюньминь
Хао
Далянь Ифан
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:2
С
4:2
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.57

Среднее время на гол

77
157

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.85
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
106

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 9 (1) 0.36
Yin Shang 5 0.2
Ян Ксиангчуанг 3 0.12
Yu Fei 3 0.12
Цонев Борислав 3 0.12
Мамба Стрели 3 0.12
Cesar Manzoki 2 0.08
Guowen Sun 2 0.08
Zhu Ting 1 0.04
Пен Лю 1 0.04
Wei Wu III 1 0.04
Yanfeng Dong 1 0.04
Yupeng He 1 0.04
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Vas Nunez 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 8 0.32
Вэй Ши-Хао 4 0.16
Dinghao Yan 2 (1) 0.08
Mingmin Cai 2 0.08
Ling Jie 1 0.04
Хайо Ронг 0 0
Afrden Asqer 0 0
Цзюньминь Хао 0 0
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Rijin Chen 0 0
Hengbo Fan 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Fei 8 0
Пен Лю 6 0
Jiahui Huang 5 0
Yupeng He 4 0
Longchang Lin 3 0
Yin Shang 3 0
Guowen Sun 1 1
Lei Tong 2 0
Чжан Чонг 2 0
Le Liu 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Xianjun Wang 2 0
Vas Nunez 2 0
Hui Xie 2 0
Цонев Борислав 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Zhiwei Song 1 0
Zhenao Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Shaocong Wu 4 1
Rijin Chen 4 1
Вэй Ши-Хао 5 0
Yu Hou 5 0
Dinghao Yan 4 0
Yang Li3 4 0
Hengbo Fan 3 0
Guangliang Huang 3 0
Хайо Ронг 2 0
Liyn Yang 2 0
Shibo Liu 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Bowen Huang2 1 0
Shilong Wang 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Mingmin Cai 1 0
Bo Fu 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Гуанчжоу Эвергранд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
5
Далянь Ифан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Гуанчжоу Эвергранд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

8
7
Далянь Ифан
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Гуанчжоу Эвергранд
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

24
6
13 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 19
5
21%
1
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
1
17%
31-45
4
17%
1
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
5
21%
3
50%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
7
26%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
7
37%
5
19%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
5
29%
29%
3
15%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
6
35%
6
30%
76-90

Забито

36
17
18 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
8
22%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
7
19%
5
29%
29%
31-45
8
22%
3
18%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
6
17%
4
24%
76-90

Пропущено

36
47
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 20
3
8%
6
13%
1-15
8
22%
10
21%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
4
11%
11
23%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
13
36%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Далянь Ифан 4:0
Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:2 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 1:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 2:1 Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чжэцзян Профессионал 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 3:3 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Эвергранд 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Мэйчжоу Хакка 1:3 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0

Результаты матчей

Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 48%
1
11 раз 44%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Гуанчжоу Эвергранд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
5
8
7
1.5
2
10
1
14
2.5
2
10
1
14
3.5
1
11
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
7
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
13
12
12
13
1.5
2
23
2
23
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
2. Ухань Три Таунс 24 19 2 3 69 - 19 59
3. Шанхай СИПГ 24 14 4 6 38 - 18 46
4. Ченду Беттер Сити 25 11 9 5 33 - 25 42
5. Шанхай Шеньхуа 25 11 9 5 31 - 24 42
6. Чжэцзян Профессионал 24 11 9 4 39 - 20 42
7. Хэнань Цзянье 24 12 4 8 40 - 25 40
8. Бэйцзин Гоань 24 11 7 6 39 - 34 40
9. Мэйчжоу Хакка 25 11 7 7 36 - 29 40
10. Тянцзинь Тэда 25 10 5 10 37 - 31 35
11. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
12. Чанчунь Ятай 25 7 10 8 35 - 35 31
13. Шэньчжэнь 24 8 3 13 26 - 44 27
14. Шицзячжуан 24 6 8 10 29 - 36 26
15. Ухань Цзалл 24 6 3 15 26 - 47 21
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 25 3 3 19 18 - 50 12
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Шанхай СИПГ 14 9 2 3 24 - 7 29
3. Ухань Три Таунс 11 9 0 2 43 - 11 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
8. Бэйцзин Гоань 13 6 4 3 21 - 15 22
9. Чжэцзян Профессионал 10 6 2 2 15 - 5 20
10. Чанчунь Ятай 15 4 5 6 15 - 16 17
11. Ченду Беттер Сити 10 3 6 1 19 - 12 15
12. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
13. Шэньчжэнь 11 4 1 6 10 - 17 13
14. Ухань Цзалл 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 12 2 1 9 8 - 26 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
6. Бэйцзин Гоань 11 5 3 3 18 - 19 18
7. Шанхай Шеньхуа 12 4 5 3 16 - 15 17
8. Шанхай СИПГ 10 5 2 3 14 - 11 17
9. Шицзячжуан 13 5 2 6 22 - 25 17
10. Мэйчжоу Хакка 12 4 4 4 8 - 13 16
11. Хэнань Цзянье 11 4 3 4 13 - 10 15
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
15. Ухань Цзалл 10 3 0 7 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Далянь Ифан: 58%, Гуанчжоу Эвергранд: 42%.
  • Желтая карточка
    94'
    Guowen Sun совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья свистит. Guowen Sun атаковал сзади соперника. Это Afrden Asqer заработал своей команде штрафной
  • 94'
    Вэй Ши-Хао успешно блокирует удар.
  • 94'
    Пен Лю нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Afrden Asqer
  • 92'
    Тактическая замена. Чжан Сювэй уходит с поля и его заменяет Wenzhe Zhao
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    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Shibo Liu ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      91'
      Цонев Борислав из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
    • Желтая карточка
      91'
      Судье надоело, что Shibo Liu тянет время и он наказал его горчичником
    • 90'
      Контроль мяча: Далянь Ифан: 58%, Гуанчжоу Эвергранд: 42%.
    • 90'
      Shilong Wang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • 90'
      Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Далянь Ифан 1:1 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

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