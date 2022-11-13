Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Peng Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

36' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Nebijan Muhmet решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Виана Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Матч возобновлен

23' Рентиан Ху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Чи Чжунго получил желтую карточку от судьи

22' Nebijan Muhmet выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Жанг Юнинг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Chongqiu Ye получил желтую карточку от судьи

17' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ziming Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ван Ган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Aoshuang Nie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Huajun Zhang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Виана Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

3' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мемишевич Самир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Dong Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру