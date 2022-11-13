Тур: 25. Стадион: Rizhao International Football Center. Главный судья: Long Zhang
0:0
Перерыв
Ход матча
18'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
20
Ziming
Wang
10
Чжанг
Сичже
17
Кан
Сан-У
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
20 Ziming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
3 Yang Yu1
-
15 Tianyi Gao
-
19 Лю Хуань
-
26 Yang Bai
-
32 Guobo Liu
-
38 Qilong Ruan
-
43 Yucheng Shi
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
33 Chongqiu YeЗащитник
- Защитник
-
32 Chen YuhaoПолузащитник
-
18 Aoshuang NieПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
28 Dong XuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
3 Xuan Han
-
7 Yi Luo
-
24 Jiali Hu
-
26 Yun Liu
-
37 Junxian Liu
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
55
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|15 (1)
|0.6
|Чжанг Сичже
|4 (1)
|0.16
|Tianyi Gao
|3
|0.12
|Мемишевич Самир
|3
|0.12
|Дабао Юй
|3
|0.12
|Кан Сан-У
|2 (1)
|0.08
|Адегбенро Самуэль
|2
|0.08
|Ziming Wang
|2
|0.08
|Gang Wang
|1
|0.04
|Marko Dabro
|1
|0.04
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|8 (1)
|0.32
|Каевич Асмир
|4 (1)
|0.16
|Виана Бруно
|4
|0.16
|Peng Li
|2
|0.08
|Rentian Hu
|2
|0.08
|Jinghang Hu
|1
|0.04
|Huajun Zhang
|1
|0.04
|Мин Тянь
|1
|0.04
|Dong Xu
|1
|0.04
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|6
|0
|Чендун Чжан
|4
|1
|Мемишевич Самир
|4
|0
|Чи Чжунго
|4
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Dehai Zou
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dong Xu
|5
|0
|Jinghang Hu
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Aoshuang Nie
|4
|0
|Каевич Асмир
|3
|0
|Peng Li
|3
|0
|Xuan Han
|3
|0
|Форбс Браун
|2
|0
|Chongqiu Ye
|2
|0
|Yun Liu
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
|Xuheng Huang
|1
|0
|Jinyu Li
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ухань Цзалл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
22
Волевые поражения
16
10
Бэйцзин Гоань
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Ухань Цзалл
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
23
Волевые поражения
22
13
Голы по времени матча
Забито
21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
2
22%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
6
40%
6
30%
76-90
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
3
20%
1-15
6
33%
4
27%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
27%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
3
16%
7
24%
61-75
5
26%
4
14%
76-90
Забито
39
24
22 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
15%
5
21%
1-15
11
28%
6
25%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
5
21%
61-75
7
18%
6
25%
76-90
Пропущено
34
49
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
4
12%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
9
26%
10
20%
31-45
2
6%
11
22%
46-60
5
15%
9
18%
61-75
11
32%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
67
59
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
56
19
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
177
1113
618
618
123
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|25
|20
|2
|3
|70 - 19
|62
|2.
|Шаньдун Тайшань
|25
|20
|2
|3
|60 - 19
|62
|3.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|25
|15
|4
|6
|41 - 18
|49
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|25
|12
|9
|4
|41 - 21
|45
|5.
|Ченду Беттер Сити
|25
|11
|9
|5
|33 - 25
|42
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|25
|11
|9
|5
|31 - 24
|42
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|25
|11
|8
|6
|39 - 34
|41
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|25
|11
|7
|7
|36 - 29
|40
|9.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|25
|12
|4
|9
|40 - 26
|40
|10.
|Тянцзинь Тэда
|25
|10
|5
|10
|37 - 31
|35
|11.
|Далянь Ифан
|25
|8
|8
|9
|35 - 37
|32
|12.
|Чанчунь Ятай
|25
|7
|10
|8
|35 - 35
|31
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|25
|8
|3
|14
|26 - 47
|27
|14.
|Шицзячжуан
|1:2
|25
|6
|8
|11
|30 - 38
|26
|15.
|Ухань Цзалл
|0:0
|25
|6
|4
|15
|26 - 47
|22
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|25
|3
|5
|17
|18 - 46
|14
|17.
|Гуанчжоу Фули
|25
|3
|3
|19
|18 - 50
|12
|18.
|Хэбей Форчун
|25
|1
|0
|24
|12 - 82
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|12
|11
|1
|0
|31 - 4
|34
|2.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|12
|10
|0
|2
|44 - 11
|30
|3.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|14
|9
|2
|3
|24 - 7
|29
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|5.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|13
|8
|1
|4
|27 - 15
|25
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|9.
|Далянь Ифан
|15
|6
|5
|4
|24 - 19
|23
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|3
|6
|1
|19 - 12
|15
|12.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|2
|5
|18 - 12
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|12
|4
|1
|7
|10 - 20
|13
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|15.
|Шицзячжуан
|1:2
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Гуанчжоу Фули
|12
|2
|1
|9
|8 - 26
|7
|18.
|Хэбей Форчун
|11
|1
|0
|10
|7 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|13
|10
|2
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|9
|1
|3
|29 - 15
|28
|3.
|Ченду Беттер Сити
|15
|8
|3
|4
|14 - 13
|27
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|2:1
|14
|5
|7
|2
|24 - 15
|22
|5.
|Тянцзинь Тэда
|14
|6
|3
|5
|19 - 19
|21
|6.
|Шанхай СИПГ
|3:0
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Шицзячжуан
|1:2
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|9.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|12
|4
|4
|4
|8 - 13
|16
|11.
|Хэнань Цзянье
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 11
|15
|12.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|5
|2
|20 - 19
|14
|13.
|Шэньчжэнь
|0:3
|13
|4
|2
|7
|16 - 27
|14
|14.
|Ухань Цзалл
|0:0
|11
|3
|1
|7
|11 - 18
|10
|15.
|Далянь Ифан
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|16.
|Гуанчжоу Фули
|13
|1
|2
|10
|10 - 24
|5
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|1
|2
|10
|6 - 27
|5
|18.
|Хэбей Форчун
|14
|0
|0
|14
|5 - 43
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|20 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|18 (4)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|15 (9)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|15 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|11 (3)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Далянь Ифан
|Yu Fei
|8
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|2 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Хэнань Цзянье
|Шангуань Ван
|7