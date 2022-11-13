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Китай: Суперлига
2022

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Long Zhang
Бэйцзин Гоань
0:0
Перерыв
Ухань Цзалл
0'
18' Желтая карточка
Chongqiu Ye
23' Желтая карточка
Чи Чжунго

Ход матча

18'
 
Chongqiu Ye
23'
Чи Чжунго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Ухань Цзалл
1.55
3.65
6.70
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
22
Дабао
Юй
34
Mohemati
Naibijiang
20
Ziming
Wang
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
11
Адегбенро
Самуэль
17
Кан
Сан-У
9
Жанг
Юнинг
22
Zhenqiang
Zhang
2
Peng
Li
33
Chongqiu
Ye
5
Виана
Бруно
32
Chen
Yuhao
18
Aoshuang
Nie
16
Каевич
Асмир
28
Dong
Xu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:4
С
2:1
С
0:2
К
0:3
С
2:2
С
1:0
С
3:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.13
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
55

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 15 (1) 0.6
Чжанг Сичже 4 (1) 0.16
Tianyi Gao 3 0.12
Мемишевич Самир 3 0.12
Дабао Юй 3 0.12
Кан Сан-У 2 (1) 0.08
Адегбенро Самуэль 2 0.08
Ziming Wang 2 0.08
Gang Wang 1 0.04
Marko Dabro 1 0.04
Цзинь Пэнксян 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 8 (1) 0.32
Каевич Асмир 4 (1) 0.16
Виана Бруно 4 0.16
Peng Li 2 0.08
Rentian Hu 2 0.08
Jinghang Hu 1 0.04
Huajun Zhang 1 0.04
Мин Тянь 1 0.04
Dong Xu 1 0.04
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0
Chongqiu Ye 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 6 0
Чендун Чжан 4 1
Мемишевич Самир 4 0
Чи Чжунго 4 0
Gang Wang 2 0
Dehai Zou 2 0
Tianyi Gao 2 0
Yang Yu1 2 0
Чжанг Сичже 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Кан Сан-У 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Лю Хуань 1 0
Ziming Wang 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong Xu 5 0
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Aoshuang Nie 4 0
Каевич Асмир 3 0
Peng Li 3 0
Xuan Han 3 0
Форбс Браун 2 0
Chongqiu Ye 2 0
Yun Liu 2 0
Мин Тянь 2 0
Rentian Hu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Xuheng Huang 1 0
Jinyu Li 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Ухань Цзалл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
3
Бэйцзин Гоань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ухань Цзалл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
22

Волевые поражения

16
10
Бэйцзин Гоань
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Ухань Цзалл
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
23

Волевые поражения

22
13

Голы по времени матча

Забито

21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
2
22%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
6
40%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
6
40%
6
30%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
3
20%
1-15
6
33%
4
27%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
27%
76-90

Пропущено

19
29
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
21%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
3
16%
7
24%
61-75
5
26%
4
14%
76-90

Забито

39
24
22 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
6
15%
5
21%
1-15
11
28%
6
25%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
5
21%
61-75
7
18%
6
25%
76-90

Пропущено

34
49
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
4
12%
4
8%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
9
26%
10
20%
31-45
2
6%
11
22%
46-60
5
15%
9
18%
61-75
11
32%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 3:3 Шанхай СИПГ - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Фули 2:1 Ухань Цзалл - Мэйчжоу Хакка 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 3:1
Ухань Цзалл - Чжэцзян Профессионал 0:3 Ухань Цзалл - Ченду Беттер Сити 0:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 1:4 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Шэньчжэнь 0:3 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Ухань Цзалл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
5
9
4
9
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
1
9
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
17
7
11
13
1.5
6
18
6
18
2.5
1
23
3
21
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 25 20 2 3 70 - 19 62
2. Шаньдун Тайшань 25 20 2 3 60 - 19 62
3. Шанхай СИПГ 3:0 25 15 4 6 41 - 18 49
4. Чжэцзян Профессионал 2:1 25 12 9 4 41 - 21 45
5. Ченду Беттер Сити 25 11 9 5 33 - 25 42
6. Шанхай Шеньхуа 25 11 9 5 31 - 24 42
7. Бэйцзин Гоань 0:0 25 11 8 6 39 - 34 41
8. Мэйчжоу Хакка 25 11 7 7 36 - 29 40
9. Хэнань Цзянье 0:1 25 12 4 9 40 - 26 40
10. Тянцзинь Тэда 25 10 5 10 37 - 31 35
11. Далянь Ифан 25 8 8 9 35 - 37 32
12. Чанчунь Ятай 25 7 10 8 35 - 35 31
13. Шэньчжэнь 0:3 25 8 3 14 26 - 47 27
14. Шицзячжуан 1:2 25 6 8 11 30 - 38 26
15. Ухань Цзалл 0:0 25 6 4 15 26 - 47 22
16. Гуанчжоу Эвергранд 25 3 5 17 18 - 46 14
17. Гуанчжоу Фули 25 3 3 19 18 - 50 12
18. Хэбей Форчун 25 1 0 24 12 - 82 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 12 11 1 0 31 - 4 34
2. Ухань Три Таунс 1:0 12 10 0 2 44 - 11 30
3. Шанхай СИПГ 3:0 14 9 2 3 24 - 7 29
4. Шанхай Шеньхуа 13 7 4 2 15 - 9 25
5. Хэнань Цзянье 0:1 13 8 1 4 27 - 15 25
6. Мэйчжоу Хакка 13 7 3 3 28 - 16 24
7. Чжэцзян Профессионал 2:1 11 7 2 2 17 - 6 23
8. Бэйцзин Гоань 0:0 14 6 5 3 21 - 15 23
9. Далянь Ифан 15 6 5 4 24 - 19 23
10. Чанчунь Ятай 15 4 5 6 15 - 16 17
11. Ченду Беттер Сити 10 3 6 1 19 - 12 15
12. Тянцзинь Тэда 11 4 2 5 18 - 12 14
13. Шэньчжэнь 0:3 12 4 1 7 10 - 20 13
14. Ухань Цзалл 0:0 14 3 3 8 15 - 29 12
15. Шицзячжуан 1:2 11 1 6 4 7 - 11 9
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 3 7 12 - 19 9
17. Гуанчжоу Фули 12 2 1 9 8 - 26 7
18. Хэбей Форчун 11 1 0 10 7 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 13 10 2 1 26 - 8 32
2. Шаньдун Тайшань 13 9 1 3 29 - 15 28
3. Ченду Беттер Сити 15 8 3 4 14 - 13 27
4. Чжэцзян Профессионал 2:1 14 5 7 2 24 - 15 22
5. Тянцзинь Тэда 14 6 3 5 19 - 19 21
6. Шанхай СИПГ 3:0 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Бэйцзин Гоань 0:0 11 5 3 3 18 - 19 18
8. Шицзячжуан 1:2 14 5 2 7 23 - 27 17
9. Шанхай Шеньхуа 12 4 5 3 16 - 15 17
10. Мэйчжоу Хакка 12 4 4 4 8 - 13 16
11. Хэнань Цзянье 0:1 12 4 3 5 13 - 11 15
12. Чанчунь Ятай 10 3 5 2 20 - 19 14
13. Шэньчжэнь 0:3 13 4 2 7 16 - 27 14
14. Ухань Цзалл 0:0 11 3 1 7 11 - 18 10
15. Далянь Ифан 10 2 3 5 11 - 18 9
16. Гуанчжоу Фули 13 1 2 10 10 - 24 5
17. Гуанчжоу Эвергранд 13 1 2 10 6 - 27 5
18. Хэбей Форчун 14 0 0 14 5 - 43 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 20 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 18 (4)
Ухань Три Таунс Давидсон 15 (9)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 15 (4)
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 11 (3)
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Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Далянь Ифан Yu Fei 8
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 2 4
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Хэнань Цзянье Шангуань Ван 7
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    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Ухань Цзалл
    1.55
    3.65
    6.70
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