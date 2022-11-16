  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Мексика
FIFA #13
1:2
Конец матча
Швеция
FIFA #25
0'
0:1
54' Гол
Роден Маркус
1:1
60' Гол
Вега Эрнесто
1:2
84' Гол
Сванберг Маттиас
90'+3

Ход матча

46'
Гуардадо Андрес
Мартин Энри
 
47'
Лосано Ирвинг
Антуна Уриэль
 
47'
Хименес Рауль
Родригес Карлос
 
54'
0:1
Роден Маркус
60'
Вега Эрнесто
1:1
62'
Ромо Луис
Эррера Эктор
 
62'
Васкес Хоан
Морено Эктор
 
62'
Араухо Нестор
Монтес Сесар
 
69'
 
Исхак Микаэль
Дьёкереш Виктор
69'
 
Кайсон Робин
Эланга Энтони
69'
 
Форсберг Эмиль
Карлстрём Йеспер
82'
 
Сема Кен
Аугустинссон Людвиг
83'
 
Эрикссон Магнус
Роден Маркус
84'
1:2
Сванберг Маттиас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
3
Монтес
Сесар
15
Морено
Эктор
23
Гальярдо
Хесус
8
Родригес
Карлос
16
Эррера
Эктор
30
Luis
Chavez
II
26
Антуна
Уриэль
20
Мартин
Энри
10
Вега
Эрнесто
23
Нордфельдт
Кристоффер
24
Хольм
Эмиль
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
8
Роден
Маркус
21
Густафссон
Самуэль
17
Карлстрём
Йеспер
19
Сванберг
Маттиас
11
Эланга
Энтони
16
Дьёкереш
Виктор
Мексика
Швеция

История личных встреч

Мексика
Швеция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФ2
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3
Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1
  • 92'
    Мексика пытается что-то создать.
  • 91'
    Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Швеция
  • 90'
    Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Мексика: 64%, Швеция: 36%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Швеция
  • 89'
    Шанс! Ромо Луис из команды Мексика пробил головой, но мимо
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Montivili. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мексика 1:2 Швеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     