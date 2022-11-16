Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Первый тайм

46' Команда Швеция почти не владела мячом в первой половине.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Мексика

45' Хольм Эмиль из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Швеция

43' Антуна Уриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Вега Эрнесто из команды Мексика своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Луис Чавес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Родригес Карлос нанес удар головой, но Кристоффер Нордфельдт спокойно отбил мяч.

39' Луис Чавес из команды Мексика своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Дьёкереш Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сванберг Маттиас из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Роден Маркус из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Густафссон Самуэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Аугустинссон Людвиг пробил со штрафного прямо в стенку

30' Хольм Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Швеция

28' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гальярдо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Густафссон Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Мексика

21' Сванберг Маттиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Дьёкереш Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эррера Эктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Вега Эрнесто бьет со штрафного в створ, но Кристоффер Нордфельдт держит все под контролем

17' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нордфельдт Кристоффер взял и забрал мяч на выходе

14' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Антуна Уриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Гальярдо Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Мексика

11' Дьёкереш Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Игрок из команды Швеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Сванберг Маттиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Нордфельдт Кристоффер взял и забрал мяч на выходе

9' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Луис Чавес пробует нанести удар издали, но Кристоффер Нордфельдт держит все под контролем

8' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вега Эрнесто пробует нанести удар издали, но Кристоффер Нордфельдт держит все под контролем

6' Вега Эрнесто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Мексика идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Мексика начинает с центра поля