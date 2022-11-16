Тур: 1. Стадион: Estadi Montivili. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
54'
0:1
60'
1:1
84'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
19
Санчес
Хорхе
15
Морено
Эктор
16
Эррера
Эктор
20
Мартин
Энри
10
Вега
Эрнесто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хольм ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
История личных встреч
Мексика
Швеция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1
Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3
Швеция
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1