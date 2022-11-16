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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нуз Генц
Албания
FIFA #66
 
Позже
Италия
FIFA #6
Прогнозы 127
Албания 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Италия 97.6% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Италия
8.60
4.55
8.80
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1
Бериша
Этрит
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
13
Михай
Энеа
4
Хюсай
Эльсейд
3
Леняни
Эрмир
22
Абраши
Амир
7
Баре
Кейди
10
Байрами
Недим
11
Узуни
Мюрто
9
Броя
Армандо
21
Мерет
Алекс
5
Скальвини
Джорджио
19
Бонуччи
Леонардо
23
Бастони
Алессандро
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Тонали
Сандро
6
Верратти
Марко
3
Димарко
Федерико
22
Дзаньоло
Николо
10
Распадори
Джакомо
29
Грифо
Винченцо
Албания
Италия

История личных встреч

Албания
Италия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в которого сборная Албании сыграет дома со сборной Италии.
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2022, осталось 29 минут.

    Главный судья: Нуз Генц

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 127
Албания 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Италия 97.6% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Италия
8.60
4.55
8.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Албания - Италия онлайн

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Прогнозы на матч Албания - Италия

Исход игры
Албания
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Италия
97.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
54.03% (67)
Меньше
45.97% (57)
Обе команды забьют
Да
44.35% (55)
Нет
55.65% (69)
Популярный счёт
0:2 Италия
34.4% (44)
1:2 Италия
25% (32)
1:3 Италия
15.6% (20)
0:1 Италия
8.6% (11)
0:3 Италия
7.8% (10)
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Албания
Италия
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