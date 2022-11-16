Тур: 1. Стадион: Эйр Албания. Главный судья: Нуз Генц
13
Михай
Энеа
22
Абраши
Амир
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Хадрой ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Чокай ЭнисПолузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Нападающий
-
19 Мучи ЭрнестНападающий
-
24 Кара ТедиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
-
21 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
История личных встреч
Албания
Италия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1
Прогнозы на матч Албания - Италия
Исход игры
Албания
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Италия
97.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
54.03% (67)
Меньше
45.97% (57)
Обе команды забьют
Да
44.35% (55)
Нет
55.65% (69)
Популярный счёт
0:2 Италия
34.4% (44)
1:2 Италия
25% (32)
1:3 Италия
15.6% (20)
0:1 Италия
8.6% (11)
0:3 Италия
7.8% (10)
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