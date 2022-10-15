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Албания
FIFA #66
 
Позже
Италия
FIFA #6
Прогнозы 55
Албания 0% (0)
X 1.8% (1)
Италия 98.2% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Италия
8.00
4.50
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Италия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1
Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0
Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Албания 0% (0)
    X 1.8% (1)
    Италия 98.2% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Италия
    8.00
    4.50
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Албания - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Италия

    Исход игры
    Албания
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (1)
    Италия
    98.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    0:2 Италия
    29.1% (16)
    1:2 Италия
    27.3% (15)
    1:3 Италия
    18.2% (10)
    0:3 Италия
    10.9% (6)
    0:1 Италия
    7.3% (4)
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    Албания
    Италия
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